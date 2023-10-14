桜花浪漫堂 朗読劇『人間失格』生配信決定＆グッズ情報解禁！！
［株式会社ブシロード］
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社である株式会社劇団飛行船（本社：東京都中野区、代表取締役社長：岡田太郎）は、桜花浪漫堂 朗読劇『人間失格』の生配信の決定とグッズの情報解禁をしたことをお知らせいたします。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。
NEW！ 生配信決定！
桜花浪漫堂 朗読劇『人間失格』の生配信が決定いたしました！
配信チケットは10月13日（金）21:00よりイープラスで販売開始です！
■配信サイト：「streaming+」
■配信回：2023年10月30日（月）１.12:00公演 ２.17:00公演
■配信チケット購入期間：2023年10月13日（金）21:00～2023年11月12日（日）21:00
■視聴期間：公演開始時～2023年11月12日（日）23:59
■価格： ￥3,850 （税込）
■販売URL：https://eplus.jp/nolongerhuman-st/
※アーカイブあり。
※アフタートークまで配信いたします。
NEW！ グッズ情報解禁！
■公演パンフレット ￥3,000（税込）
A4サイズ/フルカラー
■上演台本 ￥2,000（税込）
A4サイズ
■個人ブロマイド ￥600（税込）
全6種／Lサイズ／3枚組
■ランダムブロマイド ￥200（税込）
全29種／Lサイズ／１枚入り
■ランダムアクリルスタンド ￥900（税込）
全12種／本体：約10cm以内／台座：4cm以内
※種類によってサイズは前後いたします。
■ランダムクリアカード ￥400（税込）
全12種／約7cm以内
※種類によってサイズは前後いたします。
メインビジュアル
▼大庭葉蔵役：笹森裕貴
▼マダム／堀木正雄役：井澤勇貴
▼ツネ子／竹一役：平賀勇成
▼シヅ子役：北村健人(Wキャスト)
▼シヅ子役：伊藤昌弘(Wキャスト)
▼ヨシ子役：佐奈宏紀
公演概要
■公演概要
公演名：桜花浪漫堂 朗読劇「人間失格」
日程：2023年10月27日(金)～10月30日(月) 全7公演
10月27日(金) 19:00☆
10月28日(土) 13:00● / 18:00☆
10月29日(日) 13:00● / 18:00☆
10月30日(月) 12:00● / 17:00☆
☆：伊藤昌弘 / ●：北村健人
※公演終了後にはアフタートークを予定しております。
※アフタートークのスケジュールは公式サイトをご確認ください。
会場：I’M A SHOW
（東京都千代田区有楽町2丁目5番1号 有楽町マリオン（有楽町センタービル）別館 7F）
■出演者
笹森裕貴 井澤勇貴 平賀勇成 / 北村健人(Wキャスト) 伊藤昌弘(Wキャスト) / 佐奈宏紀
声の出演：三森すずこ / 難波圭一
津軽三味線：小山清雄 尺八：瀧北榮山 Key.：山本真央 Key.：KeiTaro ※10月28日(土)のみ
■スタッフ
原案：『人間失格』太宰治
脚本・演出：吉田武寛
音楽監修：小山豊
衣装：キサブロー［FOGHORN］
ヘアメイク：earch
主催：株式会社劇団飛行船
協力：株式会社ブシロード、株式会社ブシロードミュージック
【チケット価格（税込／全席指定）】
S指定席(前方7列・特典付き)：11,000円
S指定席(見切れ)：11,000円
A指定席：7,700円
＜S指定席特典内容＞
トートバッグ / アザーカットL判ブロマイド6枚セット / 日付入り2L判ブロマイド(キービジュアル柄)
【チケット販売スケジュール】
■一般販売
販売開始：8月19日(土)10:00～
販売URL：https://eplus.jp/nolongerhuman/
桜花浪漫堂とは？
劇団飛行船が贈る純文学ステージブランド『桜花浪漫堂』！
劇団飛行船の本拠地とも呼べる"飛行船シアター"は台東区上野にその門を構えています。
そして、"上野"は多くの文豪が物語に想いを馳せた文学の街。
その地から私たちは、台東区のシンボルである桜に想いを乗せ、輝かしい歴史の残光に物語を映します。
いまだ色褪せぬ営みを若き鼓動が呼び覚ます。
舞台公式サイト：https://hikosen.co.jp/oukaromando/
舞台公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/Ouka_Romando
【著作権表記】
※掲載の際には以下の記載をお願いいたします。
(C)桜花浪漫堂
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/14-12:16）
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