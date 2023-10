[株式会社ブシロード]

フロアを巻き込む音楽でオーディエンスの心に直接ビートを打ち込む「UniChØrd」と、世界中を揺るがす激震の本格サウンドを引っさげた黒船ユニット「Abyssmare」から2nd Singleがリリース



株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:根本雄貴)は、

「D4DJ(ディーフォーディージェー)」プロジェクトより、本日10月11日(水)リリースの

UniChØrd 2nd Single「クリカエステップ」、Abyssmare 2nd Single「STORY」についてお知らせいたします。



フロアを巻き込む音楽で、オーディエンスの心に直接ビートを打ち込む

UniChØrdから2nd Singleがリリース!!

































▲Blu-ray付生産限定盤 ▲通常盤



ブシロードによる「DJ」をテーマにしたメディアミックスプロジェクト「D4DJ」に登場する、海原ミチルが結成したUniChØrdから、早くも2nd Singleがリリース!!



エモサウンドの中にあるクールなドロップに注目して欲しい表題曲「クリカエステップ」に加え、音頭とEDMの要素を可愛らしく詰め込んだ「ピコピコ音頭」、新曲の「空想リーパー」が収録される。

更にフロアを巻き込んでいく楽曲を揃えた、「UniChØrd」を堪能できる1枚だ。



Blu-ray付生産限定盤には、2023年4月16日(日)に開催されたユニット初のライブ、UniChØrd×Abyssmare LIVE -NØVA-「UniChØrd PART」を収録!

フロアを爆上げにするパフォーマンスに注目して欲しい!



【商品情報】

・タイトル:クリカエステップ

・アーティスト:UniChØrd

・発売日:2023年10月11日(水)

・価格:Blu-ray付生産限定盤:¥6,600(税込)

通常盤:¥1,760(税込)



<収録内容>

【CD】

1.クリカエステップ

2.ピコピコ音頭

3.空想リーパー

4.クリカエステップ -instrumental-

5.ピコピコ音頭 -instrumental-

6.空想リーパー -instrumental-



【Blu-ray】※Blu-ray付生産限定盤のみ

UniChØrd×Abyssmare LIVE -NØVA- 「UniChØrd PART」



【初回生産分限定封入特典】

・D4DJ Groovy Mix ディスクスキンシリアルコード

(有効期限:2024年10月9日(水)23:59まで)

・D4DJ Groovy Mix アイテムシリアルコード(音の真珠×5)

(有効期限:2024年10月9日(水)23:59まで)

・UniChØrdキャストブロマイドvol.2 1枚(全4種)

・2024年開催予定 UniChØrd出演イベント先行抽選申込券

※申込詳細は公式HPをご確認下さい。

・2024年5月25日(土)・26日(日)開催予定 D4DJ D4 FES. XROSS∞BEAT先行抽選申込券

(有効期限:2024年1月22日(月)23:59まで)



商品詳細:https://d4dj-pj.com/discography/post-86

CM:https://youtu.be/DkWLWXEJpIQ



世界中を揺るがす激震の本格サウンドを引っさげて、

黒船ユニットのAbyssmareが2nd Singleをリリース!!

































▲Blu-ray付生産限定盤 ▲通常盤



ブシロードによる「DJ」をテーマにしたメディアミックスプロジェクト「D4DJ」に登場する、海外から突如日本DJ界に殴り込んできた黒船ユニット「Abyssmare」から、早くも2nd Singleがリリース!!



エモーショナルなバラード曲である表題の「STORY」に加え、ムーンバートンの要素を取り入れた「Raindrops」、新曲の「Take Me On」を含めたAbyssmareの新たな一面を感じる1枚となっている。



Blu-ray付生産限定盤には、2023年4月16日(日)に開催されたユニット初のライブ、UniChØrd×Abyssmare LIVE -NØVA-「Abyssmare PART」を収録!

圧倒的なパフォーマンスに注目して欲しい。





【商品情報】

・タイトル:STORY

・アーティスト:Abyssmare

・発売日:2023年10月11日(水)

・価格:Blu-ray付生産限定盤:¥6,600(税込)

通常盤:¥1,760(税込)



<収録内容>

【CD】

1.STORY

2.Raindrops

3.Take Me On

4.STORY -instrumental-

5.Raindrops -instrumental-

6.Take Me On -instrumental-



【Blu-ray】※Blu-ray付生産限定盤のみ

UniChØrd×Abyssmare LIVE -NØVA-「Abyssmare PART」



【初回生産分限定封入特典】

・D4DJ Groovy Mix ディスクスキンシリアルコード

(有効期限:2024年10月9日(水)23:59まで)

・D4DJ Groovy Mix アイテムシリアルコード(音の真珠×5)

(有効期限:2024年10月9日(水)23:59まで)

・Abyssmareキャストブロマイドvol.2 1枚(全4種)

・2024年開催予定 Abyssmare出演イベント先行抽選申込券

※申込詳細は公式HPをご確認下さい。

・2024年5月25日(土)・26日(日)開催予定 D4DJ D4 FES. XROSS∞BEAT先行抽選申込券

(有効期限:2024年1月22日(月)23:59まで)



商品詳細:https://d4dj-pj.com/discography/post-87

CM:https://youtu.be/Bwd1sCwButM



プロジェクト概要





「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ(ディーフォーディージェー)』!

「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。

8ユニット32人のキャラクターによるオリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。

歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……

さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう!



D4DJ公式サイト:https://d4dj-pj.com/

D4DJ公式Twitter:https://twitter.com/D4DJ_pj

D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw

D4DJ公式TikTok:https://www.tiktok.com/@d4dj_bmusic



▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C)bushiroad All Rights Reserved.



