[株式会社WOWOW]

https://www.wowow.co.jp/music/lunasea/



生中継!LUNA SEA「THE BEST OF LUNA SEA 2023 -A Show for You-」

5月28日(日)午後4:00 [WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]

※生中継終了後準備でき次第~WOWOWオンデマンドで1カ月間アーカイブ配信あり





LUNA SEAが、遂に「声出し解禁!」を宣言したスペシャルライブを独占生中継!“ベストライブ”と銘打つ公演でいかなるステージを魅せるのか期待が高まる。





LUNA SEA念願の“声出し解禁”ライブが、5月27日・28日、武蔵野の森総合スポーツプラザにてついに開催される。「THE BEST OF LUNA SEA 2023」と銘打ったコンセプトライブで、Day1「A Rosy Show」、Day2「A Show for You」と各日を命名。結成記念日5月29日の前夜に当たるDay2の模様をWOWOWで独占放送・配信で生中継する!

結成30周年イヤー中の2020年にはコロナ禍が直撃し、記念ツアーは幾度にも及ぶ中断・順延を繰り返しながらも、丸2年かけて走り遂げた。その後、ボーカルRYUICHIの声帯手術で一時活動休止していたが、昨年8月「復活祭 -A NEW VOICE-」日本武道館公演で奇跡のカムバック。12月には結成初期の“LUNACY”名義で「黒服限定GIG」を開催し、インディーズ時代のレア曲を連打してファンを狂喜させた。

2023年初ライブとなる今回は、堂々と“ベストライブ”開催を宣言!声出し禁止の規制下でも音楽の灯を消さなかったLUNA SEAが、ついに歓声を取り戻す待望のライブ。その一部始終を目撃してほしい。



<番組情報>

生中継!LUNA SEA「THE BEST OF LUNA SEA 2023 -A Show for You-」

5月28日(日)午後4:00 [WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]

※生中継終了後準備でき次第~WOWOWオンデマンドで1カ月間アーカイブ配信あり



収録日:2023年5月28日

収録場所:東京 武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ



<番組サイト>

https://www.wowow.co.jp/music/lunasea/



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/17-20:46)