W表紙は間もなく発売となる新作アクションRPG「リアセカイ」!



株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス(本社:東京都中野区、代表取締役社長:新福恭平)は、『月刊ブシロード2023年11月号』が、本日10月6日(金)に発売することをご案内致します。







今月号の表紙は、大好評放送中のTVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」Season3のクライマックスを記念したイラスト。巻頭特集ではSeason3のアニメ情報や注目の最新カード情報をたっぷりご紹介しており、付録には《ドラゴンエンパイア》のカードを封入。さらにに今月号より、アニメの正統続編となる漫画「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress D2」の新連載がスタート! 伊藤彰&影山なおゆきの強力タッグでお届けいたします。好評連載中の「カードファイト!! ヴァンガード YouthQuake」とあわせてチェックしてくださいね!

W表紙&巻末特集は、10月12日(木)発売の完全新作アクションRPG「リアセカイ」! 発売直前特集としてゲームの見どころを盛りだくさんでご紹介。付録には「リアセカイ」のキービジュアルと、10月9日(月・祝)開催のHappy Around!×Lyrical Lily合同LIVE「TWO RHYTHM☆TOURISM」のキービジュアルを使用した両面ポスターも封入されています!

『ヴァイスシュヴァルツ』より「アリス・ギア・アイギス Expansion」、『Reバース for you』より「STARDOM」の付録カードも封入されており、その他ブシロードコンテンツ記事や特集など盛りだくさんでお贈りいたします。





■特大両面ポスター付き!!

(左) 10月9日(月・祝)開催 Happy Around!×Lyrical Lily合同LIVE

「TWO RHYTHM☆TOURISM」キービジュアル

(右) 10月12日(木)発売 完全新作アクションRPG「リアセカイ」





■今月の付録カードも見逃せない!!

カードファイト!! ヴァンガードより

「鋼爵竜 スピノマーキス」 《ドラゴンエンパイア》





ヴァイスシュヴァルツより『アリス・ギア・アイギス Expansion』

“Just a little bit”のどか



Reバース for youより『STARDOM』

林下 詩美



■特集や記事も盛りだくさん!!

・『カードファイト!! ヴァンガード』巻頭特集

・『リアセカイ』巻末特集

・『ヴァイスシュヴァルツ』より『アリス・ギア・アイギス Expansion』情報

・『Reバース for you』より『STARDOM』情報

・『バンドリ!』情報

・クリエイティブなカプセルトイをご紹介『TAMA-KYUの話』

・女子プロレス☆スターダム Girl’s Talk

・中村航によるLyrical Lilyの短編小説『リリカルなリリック Track2』

・響所属声優陣の気ままなオマカセ連載『響連』

・渡瀬結月×深川瑠華 月ブシ創刊10周年記念配信レポート





■読み応えたっぷりの漫画連載陣!!

・新連載開始!!

カードファイト!! ヴァンガード will+Dress D2





・特別掲載

D4DJ-4コマmix!- /

王立騎士団の花形職 ~転移先で授かったのは、聖獣に愛される規格外な魔力と供給スキルでした~





・ますます盛り上がる!! 連載作品

カードファイト!! ヴァンガード YouthQuake / BanG Dream! ガルパ☆ピコ コミックアンソロジー

よんこまてっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!! / よんこま十三機兵防衛圏!! ~こちらセクターX~(最終回)

輝け!! スターダム女子校 / カードゲームしよ子





■商品概要

商品名:月刊ブシロード 2023年11月号

発売日:10月6日(金)

価 格:1,000円(税込)

発 行:株式会社ブシロードワークス

発 売:株式会社KADOKAWA

■店舗別購入特典

【ゲーマーズ購入特典】

・オリジナルブロマイド(カードファイト!! ヴァンガード will+Dress)



【アニメイト購入特典】

・A4リバーシブルビジュアルボード(王立騎士団の花形職 ~転移先で授かったのは、聖獣に愛される規格外な魔力と供給スキルでした~/落ちこぼれ召喚士と透明なぼく)







※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。

(C)VANGUARD will+Dress Character Design (C)2021-2023 CLAMP・ST illust:Kinema citrus

(C)HAKAMA Inc. (C)Pyramid,Inc./成子坂製作所 (C)World Wonder Ring STARDOM

(C)bushiroad All Rights Reserved. illust:しろくま

(C)影山なおゆき (C)糸由はんみ (C)MEGANE GUMA/Frontier Works Inc. (C)BUSHIROAD WORKS



