[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ(本社:東京都中野区、代表取締役社長:成田耕祐)は、2023年10月21日(土)より、マルイ各店舗にて「タナカカツキ×サンリオキャラクターズ カワイイサウナパーティー」を開催いたします。







タナカカツキとサンリオキャラクターズの夢のコラボが実現!

新規描き下ろしイラストを使用したグッズ販売を行います!





2023年10月21日(土)より、博多マルイを始めとしたマルイ各店舗にて「タナカカツキ×サンリオキャラクターズ カワイイサウナパーティー」を開催!新規描き下ろしイラストを使用したグッズ販売や特典の配布を行います。

イベント会場内ではスタンディパネルやターポリンの展示なども実施♪

皆様のお越しをお待ちしております。



■開催期間・場所

【博多マルイ】

開催期間:2023年10月21日(土)~10月29日(日)

住所:福岡県福岡市博多区博多駅中央街9−1





【錦糸町マルイ】

開催期間:2023年11月18日(土)~11月26日(日)

住所:東京都墨田区江東橋3丁目9−10





【大宮マルイ】

開催期間:2023年12月2日(土)~12月17日(日)

住所:埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目3



■購入特典



▼ステッカー(全10種)



期間中、イベント会場で関連グッズを3,300円(税込)ご購入毎に特典 【ステッカー(全10種)】をランダムで1枚プレゼント!

※配布上限は10枚までです

※無くなり次第終了です





■商品情報(一部抜粋)



【トレーディング商品】

▼タナカカツキ×サンリオキャラクターズ カワイイサウナパーティー トレーディング缶バッジ サウナ&水風呂550円(税込)



▼タナカカツキ×サンリオキャラクターズ カワイイサウナパーティー トレーディングアクリルキーホルダー 外気浴&ととのった770円(税込)







【オープン商品】

▼タナカカツキ×サンリオキャラクターズ カワイイサウナパーティー Tシャツ 各3,850円(税込)



▼タナカカツキ×サンリオキャラクターズ カワイイサウナパーティー サウナバッグ 3,300円(税込)



▼タナカカツキ×サンリオキャラクターズ カワイイサウナパーティー サウナマット 2,200円(税込)



施設コラボの新商品も登場予定!お楽しみに!





■最新情報はコチラをチェック!

・イベント特設HP

https://bushiroad-creative.com/events/kawaii-sauna

・ブシロードクリエイティブ公式HP

https://bushiroad-creative.com/

・ブシロードクリエイティブ公式X

@bushi_creative





記事内画像をご使用いただく際は、 権利表記の記載をお願いいたします。

(C)タナカカツキ (C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L643945







企業プレスリリース詳細へ (2023/10/06-16:16)