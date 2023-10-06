Morfonica ZEPP TOUR 2023「forte…
［株式会社ブシロード］
千秋楽開催！CDリリースやライブに関する新規情報も公開！
株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：根本雄貴）は、 2023年10月5日(木)にZepp Hanedaにて開催されたMorfonica ZEPP TOUR 2023「forte」東京公演についてご報告いたします。
報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。
2023年10月5日(木)、Zepp Hanedaにて、Morfonica ZEPP TOUR 2023「forte」東京公演（主催：株式会社ブシロードミュージック）が開催されました。
公演前にはVIPチケットの方を対象に、特典の「公開リハーサル見学」を実施。
公演本編では日替わり楽曲「祝福」「Nevereverland」を含む全15曲を披露したほか、メンバーが集合写真を撮影するシーンを挟むなど、大阪・名古屋公演とは一味違ったＭＣやセットリストを展開し、大いに盛り上がりました。
公演終盤では今後のCDリリース・ライブ情報を公開。会場は大きな歓声に包まれ、約2年ぶりの開催となる本ツアーは大成功で幕を閉じました。
◆公演名：Morfonica ZEPP TOUR 2023「forte」東京公演
◆日程 ：2023年10月5日(木) 開場18:00 ／ 開演19:00
◆会場 ：Zepp Haneda
◆出演 ：Morfonica（進藤あまね、直田姫奈、西尾夕香、mika、Ayasa）
◆公演詳細：https://bang-dream.com/events/morfonica_tour_forte
◆セットリスト
M1 Sonorous
M2 寄る辺のSunny, Sunny
M3 カラフルリバティー
M4 One step at a time
M5 Secret Dawn
M6 fly with the night
M7 ALIVE
M8 Nameless Story
M9 メランコリックララバイ
M10 祝福
M11 Nevereverland
M12 flame of hope
M13 誓いのWingbeat
EN1 Ever Sky Blue
EN2 Daylight -デイライト-
セトリプレイリスト公開中
音楽配信サイトにて、Morfonica ZEPP TOUR 2023「forte」東京公演ライブセットリストのプレイリストを公開中。ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。
URL：https://lnk.to/forte_Hanedapr（※未配信カバー楽曲を除く）
【新規情報】Morfonica ミニAlbum「forte」リリース決定
2023年12月6日(水)にMorfonica ミニAlbum「forte」のリリースが決定しました。
メンバーそれぞれが胸のうちに秘めている苦悩や葛藤を紐解き、立ち向かう力強い姿を表現した、Morfonicaの新たな一面を発見できる一枚となっています。
Blu-ray付生産限定盤には、「BanG Dream! 10th☆LIVE」DAY2 : Morfonica「Reverberation」の映像が収録されます。
【商品情報】
Morfonica ミニAlbum「forte」
発売日：2023年12月6日(水)
＜収録内容＞
<CD>
1.フレージング ミラージュ
2.MUGEN Reverberate!
3.わたしまちがいさがし
4.esora no clover
5.きょうもMerry go rounD
[Blu-ray] ※Blu-ray付生産限定盤のみ
BanG Dream! 10th☆LIVE DAY2 : Morfonica「Reverberation」
＜初回生産分限定封入特典＞
・ジャケットデザインステッカー1枚(限定盤Ver.)(全1種)
・オリジナルキャラクターカード
(倉田ましろVer. / 桐ヶ谷透子Ver. / 広町七深Ver. / 二葉つくしVer. / 八潮瑠唯Ver.) (全1種)
・Morfonica Concept LIVE「forte」最速先行抽選申込券
◆商品詳細：https://bang-dream.com/discographies/3528
【新規情報】Morfonica ミニAlbum収録楽曲「きょうもMerry go rounD」リリックビデオ 本日23時に公開
Morfonica ミニAlbum収録楽曲「きょうもMerry go rounD」のリリックビデオを本日10月5日(木)23時にYouTube「バンドリちゃんねる☆」にて公開いたします。
【新規情報】Morfonica Concept LIVE「forte」開催決定
2024年4月14日(日)にMorfonica Concept LIVE「forte」の開催が決定しました。
チケットの最速先行抽選申込券は12月6日(水)リリース Morfonica ミニAlbum「forte」に封入されます。
【公演概要】
◆公演名 ：Morfonica Concept LIVE「forte」
◆日程 ：2024年4月14日(日)
◆会場 ：Zepp DiverCity(TOKYO)
◆公演詳細 ：https://bang-dream.com/events/morfonica_forte2024
【新規情報】Morfonica トークイベント「モニ会へようこそ♪～ZEPP TOUR 2023 forte お疲れ会～」開催決定
2023年10月22日(日)にMorfonica トークイベント「モニ会へようこそ♪～ZEPP TOUR 2023 forte お疲れ会～」の開催が決定しました。
2部構成にて開催、10月7日(土) 10時よりチケット一般販売の受付を開始いたします。
【公演概要】
◆公演名 ：Morfonica トークイベント「モニ会へようこそ♪～ZEPP TOUR 2023 forte お疲れ会～」
◆日程 ：2023年10月22日(日)
1部 開場13時 / 開演14時（予定）
2部 開場17時 / 開演18時（予定）
◆会場 ：飛行船シアター
◆公演詳細 ：https://bang-dream.com/events/morfonica_talk_2023
ライブで演奏した楽曲を集めた特別ステージが、「ガルパ」ステージチャレンジ機能に追加決定
今回のライブで演奏した楽曲を集めた特別ステージを、スマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」(以下「ガルパ」)内、ステージチャレンジ機能に追加いたしました。
「Ever Sky Blue」が「ガルパ」に追加決定
ライブで演奏したオリジナル楽曲「Ever Sky Blue」が、「ガルパ」に追加されることが決定しました。
本日10月5日(水)22時よりプレイ可能となります。
【新規情報】「BanG Dream! 11th☆LIVE/Mythology Chapter 2 Special edition -LIVE BEST-」、「BanG Dream! 11th☆LIVE/Mythology Chapter 2」詳細を公開
2023年12月27日(水)リリース「BanG Dream! 11th☆LIVE/Mythology Chapter 2 Special edition -LIVE BEST-」 、「BanG Dream! 11th☆LIVE/Mythology Chapter 2」について、収録映像・ジャケット等の詳細を公開いたしました。
【商品情報】
「BanG Dream! 11th☆LIVE/Mythology Chapter 2 Special edition -LIVE BEST-」
「BanG Dream! 11th☆LIVE/Mythology Chapter 2」
発売日：2023年12月27日(水)
＜収録内容＞
「BanG Dream! 11th☆LIVE/Mythology Chapter 2 Special edition -LIVE BEST-」
＜DISC1＞「Episode of Roselia」 DAY1：Weißklee
＜DISC2＞「Episode of Roselia」DAY2：Rose
＜DISC3＞RAISE A SUILEN×Morfonica「Mythology Chapter 2」
＜DISC4＞RAISE A SUILEN LIVE 2022「OVERKILL」
＜DISC5＞BanG Dream! 10th☆LIVE DAY1：Roselia「Sonnenschein」
＜DISC6＞BanG Dream! 10th☆LIVE DAY2：Morfonica「Reverberation」
＜DISC7＞BanG Dream! 10th☆LIVE DAY3：Poppin'Party「Hoppin'☆Poppin'☆Dreamin'!!」
＜DISC8＞BanG Dream! 10th☆LIVE DAY4：RAISE A SUILEN「SOUL ROAR」
＜DISC9＞BanG Dream! 11th☆LIVE DAY1：Poppin'Party×RAISE A SUILEN「GALAXY to GALAXY」
＜DISC10＞BanG Dream! 11th☆LIVE DAY2：Roselia×Morfonica「星空の夜想曲」
「BanG Dream! 11th☆LIVE/Mythology Chapter 2」
<DISC1>RAISE A SUILEN×Morfonica「Mythology Chapter 2」
<DISC2>BanG Dream! 11th☆LIVE DAY1：Poppin'Party×RAISE A SUILEN「GALAXY to GALAXY」
<DISC3>BanG Dream! 11th☆LIVE DAY2：Roselia×Morfonica「星空の夜想曲」
◆商品詳細：https://bang-dream.com/discographies/3525
「BanG Dream!（バンドリ！）」とは
キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。株式会社Craft Eggと共同開発のスマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」は、提供開始から6年目の2022年11月には、国内ユーザー数が1,600万人を突破。また、2023年3月16日に迎えた6周年で超大型アップデートを実施、さらには、2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の続編となるTVアニメ新シリーズ「BanG Dream! Ave Mujica」の製作を発表し、今後の展開への期待が高まっている。
公式サイト：https://bang-dream.com/
公式Twitter：https://twitter.com/bang_dream_info
公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja
YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/channel/UCN-bFIdJM0gQlgX7h6LKcZA
▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。
(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.
Photo ハタサトシ
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/06-11:16）
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