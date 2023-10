[株式会社ブシロード]

ハッピーなミュージックで観客を巻き込むHappy Around!と可愛らしいパフォーマンスが魅力のLyrical LilyからConcept CDがリリース!!!



株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:根本雄貴)は、

「D4DJ(ディーフォーディージェー)」プロジェクトより、本日10月4日(水)リリースの

Happy Around! Concept CD「ビッグでバンなアラウンド!」とLyrical Lily Concept CD「Hello World」についてお知らせいたします。



▲Blu-ray付生産限定盤 ▲通常盤



ブシロードによる「DJ」をテーマにしたメディアミックスプロジェクト「D4DJ」に登場する、陽葉学園高校生ユニット「Happy Around!」。「みんなおいでよ、しあわせ回そう!」がキャッチフレーズの、ハッピーなミュージックで観客を巻き込むHappy Around!からConcept CDがリリース!!



本作はHappy Around!の「挑戦」をコンセプトにリリースされるCDとなっている。



M1の「アトモスフィアラウンド」はスマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix(グルミク)」のストーリー「side:origin」のシナリオに沿って書き下ろされた楽曲。

M2の「TRANCE TOURS」は疾走感のあるかっこいい楽曲に仕上がっており、

この機会に是非聴いていただきたい一曲となっている。

M3・M4には、本作のために制作された特別なRemix楽曲を2曲収録。

M3はHappy Around!の楽曲制作を担当しているハートカンパニーが、

M4ではLyrical Lilyの楽曲制作を担当しているステキミュージックがRemixを担当しており、

いつものHappy Around!とは異なる、新たな一面を感じられる楽曲となっている。



またBlu-ray付生産限定盤には、2023年3月5日(日)Zepp Haneda(TOKYO)にて開催された、

Happy Around! 4th LIVE「Happy Presentation!」夜公演の映像を収録。特典映像として昼公演にて披露された「ストライク・ザ・ブラッド」の映像も収録されている。

Happy Around!がお届けする幸せ溢れるライブを是非ご覧あれ。



商品情報





・タイトル: Happy Around! Concept CD「ビッグでバンなアラウンド!」

・アーティスト:Happy Around!

・発売日:2023年10月4日(水)

・価格:Blu-ray付生産限定盤:¥8,250(税込)

通常盤:¥1,980(税込)



<収録楽曲>

【CD】

01.アトモスフィアラウンド

02.TRANCE TOURS

03.Cosmic CoaSTAR(ビッグでバンなアラウンド! Remix)

04.Happy Music♪(Hello World Remix)

05.アトモスフィアラウンド -instrumental-

06.TRANCE TOURS -instrumental-



【Blu-ray】 ※Blu-ray付生産限定盤のみ

Happy Around! 4th LIVE「Happy Presentation!」 夜公演

特典映像 昼公演「ストライク・ザ・ブラッド」



【初回生産分限定封入特典】

Blu-ray付生産限定盤

・D4DJ Groovy Mix アイテムシリアルコード(10連ガチャチケット 2023×1)

・D4DJ Groovy Mix ディスクスキンシリアルコード



通常盤

・D4DJ Groovy Mix アイテムシリアルコード(音の真珠×5)

・D4DJ Groovy Mix ディスクスキンシリアルコード



商品詳細:https://d4dj-pj.com/discography/post-89

試聴動画:https://www.youtube.com/watch?v=TLkYtOmTNtE





▲Blu-ray付生産限定盤 ▲通常盤



ブシロードによる「DJ」をテーマにしたメディアミックスプロジェクト「D4DJ」に登場する、お嬢様学校で知られる有栖川学院高等部の学生が結成したユニット「Lyrical Lily」。可愛らしいパフォーマンスが魅力のLyrical LilyからConcept CDがリリース!!



本作はLyrical Lilyの「挑戦」をコンセプトにリリースされるCDとなっている。



M1の「Snow Black」はスマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix(グルミク)」のストーリー「side:origin」のシナリオに沿って書き下ろされた楽曲で、Lyrical Lilyらしく可愛い曲調の中に、いたずらっぽさを感じられる歌詞が特徴だ。

また、M2には2022年5月に開催された、D4DJ D4 FES. LIVE -ALL IN-のために書き下ろされた「IFの踊子」を収録している。

M3・M4には、本作のために制作された特別なRemix楽曲を2曲収録。

M3はLyrical Lilyの楽曲制作を担当しているステキミュージックが、

M4ではHappy Around!の楽曲制作を担当しているハートカンパニーがRemixを担当しており、

Lyrical Lilyの成長と今までにない意外性を感じられる楽曲に仕上がっている。



またBlu-ray付生産限定盤には、2023年1月22日(日)KT Zepp Yokohamaにて開催された、

Lyrical Lily 3rd LIVE「猫の手招き」夜公演の映像を収録。

主演舞台や数々の外部イベントを経てパワーアップをしたLyrical Lilyのライブを思う存分堪能していただきたい。



【商品情報】

・タイトル: Lyrical Lily Concept CD「Hello World」

・アーティスト:Lyrical Lily

・発売日:2023年10月4日(水)

・価格:Blu-ray付生産限定盤:¥8,250(税込)

通常盤:¥1,980(税込)



<収録楽曲>

【CD】

01.Snow Black

02.IFの踊子

03.人間合格!!!!(Hello World Remix)

04.冒険王!(ビッグでバンなアラウンド! Remix)

05.Snow Black -instrumental-

06.IFの踊子 -instrumental-



【Blu-ray】 ※Blu-ray付生産限定盤のみ

Lyrical Lily 3rd LIVE「猫の手招き」 夜公演



【初回生産分限定封入特典】

Blu-ray付生産限定盤

・D4DJ Groovy Mix アイテムシリアルコード(10連ガチャチケット 2023×1)

・D4DJ Groovy Mix ディスクスキンシリアルコード

・2024年開催予定 Lyrical Lily出演イベント先行抽選申込券



通常盤

・D4DJ Groovy Mix アイテムシリアルコード(音の真珠×5)

・D4DJ Groovy Mix ディスクスキンシリアルコード

・2024年開催予定 Lyrical Lily出演イベント先行抽選申込券



商品詳細:https://d4dj-pj.com/discography/post-90

試聴動画:https://www.youtube.com/watch?v=RfwmBe-XKs4



プロジェクト概要





「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ(ディーフォーディージェー)』!

「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。

8ユニット32人のキャラクターによるオリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。

歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……

さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう!



D4DJ公式サイト:https://d4dj-pj.com/

D4DJ公式Twitter:https://twitter.com/D4DJ_pj

D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw

D4DJ公式TikTok:https://www.tiktok.com/@d4dj_bmusic



