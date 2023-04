[株式会社WOWOW]

https://www.wowow.co.jp/music/babymetal/



BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE -

BLACK NIGHT 6月放送・配信予定

CLEAR NIGHT 7月放送・配信予定





BABYMETAL復活の儀式が完結を迎える。METALVERSEという新たな世界観へと活躍の場を移した、キツネ様のお告げを受ける重要な公演から目が離せない。





世界を股にかけ活躍の場を広げるBABYMETAL。今年1月に「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE - 」を開催し、封印宣言以来初となるリアルワールドでのパフォーマンスを行なったことは記憶に新しいが、“FOX DAY”である4月1日、そして4月2日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催されたのが、本公演「BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE -」だ。初日を「BLACK NIGHT」、2日目を「CLEAR NIGHT」と題し、それぞれに趣向が凝らされた2DAYSをWOWOWで両日ともに独占放送・配信する。3月24日にリリースされた初のコンセプトアルバム『THE OTHER ONE』を携え、METALVERSE(メタルバース)という新たな世界観で展開される物語から目が離せない!



<番組情報>

収録日:2023年4月1日、2日

収録場所:神奈川 ぴあアリーナMM



<番組サイト>

