世界各地へ拡充し続ける北欧の人気配信サービス【Viaplay】。WOWOWはViaplayと“アジア初”の独占的ブランドコンテンツ契約を更新し、日本でも知る人ぞ知る上質な北欧サスペンスやミステリーをお届け、好評を博している。そんなWOWOWの「Viaplayセレクション」より、この春日本初放送や配信となる新作ドラマを一挙ご紹介!今回は「Viaplayセレクション」初のリーガルドラマや心温まるコメディドラマなど、一味違ったセレクトに!春のうららかな日にゆっくりと北欧ドラマの世界をご堪能下さい。



ー春の新作ラインナップ(4月~6月)ー

4月1日(土)午前11:00より全話一挙放送・配信する北欧サスペンス「CELL 8 ~ある脱獄囚の真実~」はスウェーデンの人気作家ルースルンド&ヘルストレムの小説「死刑囚」をドラマ化した、WOWOWで配信中の「BOX21」のスピンオフ的な作品。人が人を裁くことの重みや歪み、死刑制度の闇をサスペンスという形で描いた社会派エンターテイメント。最後には「 BOX21」と同様、驚きの展開が待っている…!

4月3日(月)放送・配信の「アーベル&ベルゲン 法律事務所」は「Viaplayセレクション」初のリーガルドラマ。日々困難な訴訟に挑む元夫婦のアーベルとベルゲンの公私を、スタイリッシュ&スピーディーに描く逸品だ。

5月の注目作品は「私はペルニ」。「Viaplayセレクション」の幅を広げるノルウェー発の明るく心温まるコメディドラマ。45歳で子持ちのシングルマザー、ペルニは家族の世話やソーシャルワーカーの仕事に忙殺され、久々の恋愛もなかなかうまく進まないが、それでも明るくおおらか。笑って泣ける人生賛歌「私はペルニ」は5月1日(月)より一挙配信。

6月12日(月)より放送・配信の北欧サスペンス「ザ・ハンター」は映画版で主役を務めたロルフ・ラスゴードが、再びテレビ版にも登場。2019年に、スウェーデンで権威があるTV賞「クリスタレン」で、主演男優賞にノミネートされ、テレビ版でもベテランぶりを発揮している。



【番組情報】

WOWOW【Viaplayセレクション】春の新作ラインナップ作品紹介(4月~6月)



◆北欧サスペンス「CELL 8 ~ある脱獄囚の真実~」

4月1日(土)午前11:00~ 全6話 日本独占初放送 / WOWOWオンデマンド配信あり

スウェーデンのフェリーで暴行事件を起こしたバンドマンの青年が逮捕される。彼は刑事マリアーナが運命の人と感じた恋人なのだが、調べていくうちに偽のパスポートを所持し偽名を使っていたことが判明。カナダ人と名乗っていた彼は実はアメリカ人で、オハイオ州知事の娘である恋人を殺害した罪で死刑判決を受けていた…。一体、彼はなぜスウェーデンにいるのか?そしてマリアーナは彼を救うことができるのか?







◆「アーベル&ベルゲン 法律事務所」

4月3日(月)午後11:00~ 毎週月曜午後11時 日本独占初放送 / WOWOWオンデマンド配信あり

エーリク・アーベルは元妻エレア・ベルゲンと法律事務所アーベル&ベルゲンを共同経営している。ほかに2人のパートナー弁護士ディアナとマグヌスが属するこの事務所はノルウェー第2の都市ベルゲンでもトップクラスの法律事務所だ。エーリクは殺人罪に問われている親友ビョルンを救うため、注目の集まる法廷に立つが、検察側の証人リンダによって一気に形勢が不利になる。焦るエーリクは新人ウンを連れて拘置所に向かうが……。



◆「私はペルニ」

5月1日(月)より一挙配信!(配信限定)

シングルマザーのペルニは思春期の娘たちや甥に手を焼きながら、ソーシャルワーカーとして困難な家庭の子どもや親をケアしている。さらに、急にゲイだとカミングアウトした年老いた父親の世話に奔走し、いつも自分の事は後回し。ようやく出会った男性ビョルナルとデートをしようにも子どものトラブルで呼び出しやキャンセルが重なってしまい…。



◆北欧サスペンス「ザ・ハンター」

6月12日(月)午後11:00~ シーズン1(全6話)日本独占初放送 / WOWOWオンデマンド配信あり

ノールランドの田舎で暮らす元警官エーリクは、ある日、採掘会社を経営する地元の名士のマルクスを助けることに。環境保護活動家と思われる人物から危害を受けていたのだった。エーリクはマルクスの申し出で警備として働くことになったが、彼が殺人を犯していることに気づく。正体を暴こうとするエーリクは次第に不利な状況に追い込まれ……。



【関連番組】

WOWOW 「Viaplayセレクション」その他注目のラインナップ



◆北欧サスペンス「オオカミの棲む森」 全話配信中 <WOWOWオンデマンド>

15歳の少年が森で行方不明に。町民の間で少年がオオカミに襲われたという噂が広まる中、オオカミ研究者のエマは、自身の直感と知識を駆使して悪意に満ちた陰謀を追う。



◆「ヨーアンスン一家~彼らの正体~」 全話配信中 <WOWOWオンデマンド>

◆「ヨーアンスン一家2~彼らの正体~」

4月12日(水)午後11:00~ 毎週水曜午後11:00全話配信中 <WOWOWオンデマンド>

妊娠を機に詐欺師を引退したある夫婦。娘と息子が生まれすっかり所帯じみた夫婦のもとに過去の共犯者が現われ復帰を迫り……。子どもたちとの生活は守れるのだろうか?



※全番組<WOWOWオンデマンド>にてアーカイブ配信あり。



<Virplay>

Viaplay Group AB (publ)は、国際的なエンターテイメントプロバイダーです。当社のViaplayストリーミングサービスは、北欧、バルト諸国、ポーランド、オランダ、英国、米国、カナダでお客様に直接提供されています。毎日、何百万人ものお客様が、高い評価を得ているViaplayシリーズや映画など、当社独自のエンターテインメントや、他に類を見ないプレミアムライブスポーツのラインナップを楽しんでいます。さらに、革新的なViaplay Selectブランドコンテンツコンセプトにより、Viaplayの魅力的なストーリーテリングを世界中のパートナーに提供することができます。ストリーミングからテレビチャンネル、ラジオ局、制作会社まで、私たちの目的は、物語を伝えることで、見る人の心と感情に訴えかけ、世界を広げる事です。Viaplay Groupは、ナスダック・ストックホルム('VPLAY B')に上場しています。

※Viaplay URL→https://viaplay.se/



<WOWOWオンデマンド>

WOWOWがお届けするオンデマンドサービス。BS視聴環境が整っていなくてもネット環境があればWOWOWにご加入いただけて、テレビでもスマホでもWOWOWが気軽に楽しめます。無料トライアルも実施中。

https://www.wowow.co.jp/join/streaming/



