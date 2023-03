[株式会社WOWOW]

https://www.wowow.co.jp/music/sumipe/



上坂すみれ SUMIRE UESAKA LIVE 2023 TALES OF SUMIPE

5月放送・配信予定

※放送終了後~WOWOWオンデマンドで1カ月間アーカイブ配信あり







数々のアニメ作品で個性的な役柄を演じ、その演技力を発揮してきた人気声優の上坂すみれ。キュートな魅力とユニークな音楽性が炸裂する彼女のアーティスト活動は、“すみぺ”の愛称で親しまれる同志(ファン)をはじめ、幅広い層から支持を集め、今年アーティストデビュー10周年を迎えた。上智大学ロシア語学科卒業の才媛で、各種サブカルを愛するなど多彩な才能で活躍する彼女のライブがWOWOWに初登場!

2018年の話題のアニメ「ポプテピピック」への出演や、2022年には新作テレビアニメ「うる星やつら」でヒロインのラム役を演じたり、舞台「ゲゲゲの鬼太郎」でのねこ娘役への挑戦、さらに声優バラエティ番組のMCを務めたりと、活動の幅を一層広げている。2023年は、2月に13thシングル「LOVE CRAZY」を発売し、アーティスト活動10周年イヤーに突入。アニバーサリーイヤーの幕開けとして開催するのが、3月18日、19日の単独公演「SUMIRE UESAKA LIVE 2023 TALES OF SUMIPE 運命の書/同人の書」だ。

WOWOWでは、この2DAYS公演から2日目「同人の書」の模様を独占放送・配信。10年間の想いが込められた、すみぺワールド全開の“物語” (TALE)が綴られる!



<番組情報>

上坂すみれ SUMIRE UESAKA LIVE 2023 TALES OF SUMIPE

5月放送・配信予定

※放送終了後~WOWOWオンデマンドで1カ月間アーカイブ配信あり



収録日:2023年3月19日

収録場所:東京 立川ステージガーデン



<番組サイト>

https://www.wowow.co.jp/music/sumipe/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/19-12:46)