https://www.wowow.co.jp/music/aoishouta/



蒼井翔太 LIVE 2023 WONDER lab. Garden

3月26日(日)午後8:00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

※放送終了後~WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり ほか







抜群の歌唱力と華やかなパフォーマンスで、声優アーティストとして多方面で活躍する蒼井翔太。アーティストデビュー10周年を迎える彼の最新ツアー「蒼井翔太 LIVE 2023 WONDER lab. Garden」より、2月18日(土)に東京 両国国技館で開催したファイナルを早くも3月26日(日)午後8:00~、全曲ノーカットでWOWOWで独占放送・配信する。4月13日(木)午後9:00~は、歴代ライブ映像から自身とファンのリクエストより選曲し、蒼井が当時を振り返りながら、エピソードや想いを語るインタビューと合わせて放送・配信する。ファンからの熱いコメントも蒼井本人がたっぷりと紹介する2時間30分のスペシャル番組なので、リクエストを寄せた方もお楽しみに。



オンエアに先駆け、WOWOWオンデマンドでは、本人コメント入りライブダイジェスト動画を公開中!ガーデンカフェのセットに囲まれインタビュー収録する麗しい“しょーたん” の様子もお見せしており、どなたでもご視聴いただける動画なので、まずはそちらをチェック!

さらに、テニス経験者でもある蒼井がナレーションを務めた特番「伊達公子と世界を夢見る8人の少女たち ~Go for the GRAND SLAM~」も3月25日(土)午後5:00~放送・配信する。当時を思い返しジュニア選手たちに寄り添うような温かく素敵な語りをたっぷりと披露しているので、こちらも必聴だ。



3~4月は3番組“しょーたん”祭りで、蒼井翔太が魅せて聴かせる多彩な魅力をWOWOWで堪能いただきたい。申し込み月は無料なので、4月末まで2,530円(税込)で3番組ともお楽しみいただける。



★コメント入りライブダイジェスト・番組収録風景公開中★

WOWOWオンデマンド:https://wod.wowow.co.jp/program/188090

※こちらの動画はどなたでもご覧いただけます



<プレゼントのお知らせ>





番組をご視聴いただいた方の中から抽選で5名様に、収録時に撮影したチェキに直筆サインを入れてプレゼント!

応募詳細:https://www.wowow.co.jp/plusw/present.php?p_id=7869







蒼井翔太3~4月3番組オンエアスペシャル

<ラインナップ>





最新ツアーファイナルを全曲ノーカットで放送・配信。10周年を彩る渾身のセットリスト、魔法のごとき歌声、ダンスパフォーマンスにバイオリンとの共演にと多彩なステージは必見。





蒼井翔太 Live Archives ~SHOUTA & FAN's Selection~







4月13日(木)午後9:00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

歴代ライブ映像から自身とファンのリクエストより選曲し、蒼井が当時を振り返りながら、エピソードや想いを語るインタビューと合わせて放送・配信。ファンからの熱いコメントも蒼井本人がたっぷりと紹介する2時間30分のスペシャル番組。



特集番組サイト:https://www.wowow.co.jp/music/aoishouta/



\蒼井がナレーションを担当したテニス特別番組/





伊達公子と世界を夢見る8人の少女たち ~Go for the GRAND SLAM~



3月25日(土)午後5:00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

女子テニス未来応援プロジェクトの集大成番組。テニス経験者の蒼井が、選手たちを包み込むような素敵な語りをたっぷりと披露している1時間番組。



番組サイト:https://www.wowow.co.jp/detail/181362



※3番組とも放送終了後~WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり













