【エレファントカシマシ デビュー35周年記念3カ月連続特集】

エレファントカシマシ 35th ANNIVERSARY MVコレクション

3月28日(火)午後8:00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド] ほか





デビュー35周年を迎えるエレファントカシマシを3カ月連続特集。MVコレクション、伝説のライブ、そしてデビュー記念日開催の最新ライブをお届け!





エレファントカシマシのデビュー35周年を記念し3月から3カ月連続で大特集!3月28日(火)午後8:00~は珠玉のMVコレクション、4月6日(木)午後8:00~は2013年9月に“聖地”日比谷野外大音楽堂で行なわれた“復活の野音”ライブを放送・配信。そして5月は、東京・有明アリーナでのデビュー記念日ライブの模様を独占放送・配信でお届けする。

そして『エレファントカシマシ デビュー35周年記念3カ月連続特集』を記念して、合計35名様にツアーグッズが当たるプレゼント企画が決定!

さらにTwitter企画も実施。「#私とエレカシ35_WOWOW」を付けて投稿し、WOWOWの3カ月連続特集を楽しんでいただきたい。プレゼント&企画の詳細は下記内容をチェック。







3カ月連続特集のオンエアを記念して、合計35名様にツアーグッズが当たるプレゼント企画開催!





<加入者様限定プレゼント企画>

3月、4月、5月それぞれの番組をご覧いただき感想を添えて応募してくださった方の中から、抽選で合計29名様にツアーグッズをプレゼント!

3月のプレゼント:フェイスタオル

4月のプレゼント:トートバッグ

5月のプレゼント:ポーチ



<Twitterプレゼント企画>

Twitterのフォロー&RTキャンペーンに参加してくださった方の中から抽選で合計6名様にツアーグッズをプレゼント!

4月のプレゼント:マグネット

5月のプレゼント:ピンバッジ

【応募方法】

1.TwitterのWOWOW音楽公式アカウントWOWOW MUSIC(@wowow_mj) をフォロー

2.プレゼント企画対象の投稿をRT

★ハッシュタグ「#私とエレカシ35_WOWOW」を付けて番組の感想をツイートすると当選確率UP!



※各プレゼントの応募詳細は、放送前に番組特集サイトやWOWOW音楽公式アカウントWOWOW MUSIC(@wowow_mj)でお知らせいたします。Twitterアカウントを事前にフォローをして待っていてください。







Twitterハッシュタグ企画





WOWOW音楽公式Twitterでは、ツイート募集企画を実施中!

ハッシュタグ「#私とエレカシ35_WOWOW」を付けてあなたの珠玉の1曲を投稿してください。

あなたの1曲がMVコレクションで放送されるかも!?

※詳しくはTwitterのWOWOW 音楽公式アカウント(@wowow_mj)をチェック!



【エレファントカシマシ デビュー35周年記念3カ月連続特集】

<ラインナップ>





エレファントカシマシ 35th ANNIVERSARY MVコレクション





3月28日(火)午後8:00

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]





孤高のロックバンド、エレファントカシマシの初期作から35年の軌跡をたどる35曲のミュージックビデオコレクションを放送!



1988年3月21日にメジャーデビューしたエレファントカシマシが今年デビュー35周年を迎える。それを記念してWOWOWでは、35周年にちなんで35曲をピックアップしたミュージックビデオコレクションを放送する。

中学校の同級生だった宮本浩次、石森敏行、冨永義之に、高緑成治が加わり現在のメンバー構成になったのが1986年。その2年後にメジャーデビューを果たした彼らは、以降さまざまな曲を奏で、23枚のオリジナルアルバムを発表してきた。その楽曲たちはいずれも圧倒的な熱量をたたえたものばかり。エレファントカシマシが35年間放ち続けてきたエネルギーをミュージックビデオコレクションでたどりながら、改めてその唯一無二のロックの熱を感じとりたい。







エレファントカシマシ 復活の野音 2013.9.15 日比谷野外大音楽堂





4月6日(木)午後8:00

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

※放送終了後~1カ月間アーカイブ配信あり





エレファントカシマシによる、2013年の“復活の野音”を放送!活動休止から完全復活を果たした彼らによる、今なお語り継がれる“聖地”での伝説のライブ。



2013年に行なわれたエレファントカシマシによる“復活の野音”を放送する。

エレファントカシマシにとって東京・日比谷野外大音楽堂は、1990年から毎年ライブを続けてきた“聖地”と呼べる場所。ボーカル宮本浩次が急性感音難聴を発症して野音ライブが中止になった2012年にも、開催予定日の10月14日に宮本は病を押してソロでステージに立ち、12曲を披露する特別なステージを行なったほどだ。だが、このプレミアムな一夜の後、エレファントカシマシは事実上の活動休止状態に。そして迎えた2013年のデビュー25周年、活動休止からおよそ1年たった9月から“復活の野音”(日比谷野音公演と大阪城野外音楽堂公演)は開催された。このステージで荒々しいエネルギーを放熱した彼らは完全復活を遂げ、集まったファンは“聖地”の空の下で歓喜したのだ――。WOWOWでは、今年デビュー35周年を迎えるエレファントカシマシが10年前に行なった、この今なお語り継がれる日比谷野音での“復活の野音”ライブの模様をお届けする。



収録日:2013年9月15日

収録場所:東京 日比谷野外大音楽堂







エレファントカシマシ 35th ANNIVERSARY TOUR 2023 YES. I. DO





5月放送・配信予定

※放送終了後~1カ月間アーカイブ配信あり





エレファントカシマシ初のアリーナツアーから、35回目のデビュー記念日に行なう東京・有明アリーナでの公演を独占放送&配信!



4年9カ月ぶりのニューシングル「yes. I. do」を引っ提げて行なわれる、エレファントカシマシ初のアリーナツアー「35th ANNIVERSARY TOUR 2023 YES. I. DO」の中から、東京・有明アリーナ公演を独占放送・配信!全4会場9公演が行なわれるツアーの中で、デビュー記念日の3月21日に開催されるアニバーサリー色の強いライブをお届けする。

宮本浩次、石森敏行、冨永義之、高緑成治の4人が10代から紡いできた強固なアンサンブルと、4人だからこそ生まれる独特のグルーブ。さらに、宮本浩次という圧倒的な才能を持つカリスマから生まれる楽曲が放つ熱。絶対的な世界観を作り上げ、パワーアップを重ねてきたバンドの、35周年を迎える当日のライブを目撃してほしい。



収録日:2023年3月21日

収録場所:東京 有明アリーナ



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/18-17:46)