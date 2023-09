[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、スマートフォン向けアプリ「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル2 MIRACLE LIVE!」(以下、スクフェス2)において、9月30日(土) 14:00より、イベント「何が飛び出す!?Halloween」を開催することをお知らせいたします。







イベント「何が飛び出す!?Halloween」を開催!





■開催期間

9月30日(土) 14:00~10月10日(火) 13:59



■イベント概要

期間中にイベント楽曲以外の楽曲でライブをプレイすると、アイテム「ミラクルスター」とイベントptを獲得できます。「ミラクルスター」を使うことでプレイできるイベント楽曲では、通常曲よりもイベントptの獲得量がアップします。手に入れたイベントptに応じて、特別な「イベントストーリー」や「イベントpt報酬」が解放されます!



■イベント楽曲

虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会:「Love U my friends(12人 Ver.)」



■イベントで新登場する部員

一定のイベントptを集めることで、以下の部員が加入してくれます!



UR [ヒミツの計画] 桜坂しずく





期間限定ピックアップ勧誘が登場!







新イベントの開催に合わせ、「ピックアップ勧誘~Trick or Treat!~」を開催いたします。

■開催期間

9月30日(土) 12:00~10月10日(火) 13:59



■勧誘詳細

「ピックアップ勧誘~Trick or Treat!~」では、以下の部員が新登場します!



UR [ハロウィンアフタヌーン] 鐘 嵐珠





UR [サプライズハロウィン] ミア・テイラー



今回新登場した部員は、イベント「何が飛び出す!?Halloween」にて選抜メンバーとして活躍します!

魅力あふれる部員たちと一緒にイベントを駆け抜けましょう♪



※本イベント・勧誘で登場する部員は、今後再登場する場合がございます。

※本イベント・勧誘の開催期間及び内容は予告なく変更される場合がございます。



今後とも「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル2 MIRACLE LIVE!」をどうぞよろしくお願いいたします。



(ラブライブ!シリーズ公式ホームページ: http://www.lovelive-anime.jp/)



■タイトル:ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル2 MIRACLE LIVE!

■配信元:ブシロードゲームズ

■対応OS:iOS/Android

■ジャンル:リズムアクション&アドベンチャー

■プレイ料金:アイテム課金制



【登録URL】

・App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id6443612521?mt=8

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bushiroad.lovelive.schoolidolfestival2



【スクフェス2関連公式ページ】

・スクフェス2公式ページ:https://lovelive-sif2.bushimo.jp/



【スクフェス2公式X】 @lovelive_SIF



■著作権表記:(C)2013 プロジェクトラブライブ!(C)2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!! (C)2022 プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 (C)2022 プロジェクトラブライブ!スーパースター!! (C)bushiroad

※ご紹介いただく際は、権利表記として上記の記入をお願いします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/28-15:16)