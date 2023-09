[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、2023年9月24日(日)に行われた『ブシロードTCG戦略発表会2023 秋 in 東京ゲームショウ』にて、TCG分野に於いて今後の展開を発表しましたことをお知らせいたします。







左から(敬称略)前田誠二、青木陽菜、各務華梨、進藤あまね、渡瀬結月、深川瑠華



■発表会の模様はアーカイブ配信からご覧いただけます。

URL:https://www.youtube.com/watch?v=IOYp0mcpyc8



カードファイト!! ヴァンガード





〇スタートを飾るのは青木陽菜さんの歌唱!

TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」Season3エンディング曲「BLUE BUD」を青木陽菜さんが歌唱しました!

物語のクライマックスをさらに盛り上げる曲と素敵な歌声で会場を盛り上げていただきました!



〇TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」Season3もいよいよクライマックス!

好評放送中のTVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」Season3も残すところあと2話!ユウユたちの物語もいよいよクライマックス!ぜひ御覧ください。



・放送局

テレビ愛知・テレビ東京系列6局ネットにて毎週土曜あさ8時から放送中!



・配信情報

Amazon Prime Video/U-NEXT/dアニメストア/YouTubeヴァンガードチャンネル ほか





〇カードファイト!! ヴァンガード will+Dress D2コミカライズが決定!

10月6日(水)発売の月刊ブシロード11月号にて連載開始!お楽しみに!



〇リリカルブースター第4弾「リリカルモナステリオ ~いたずらしちゃうぞっ~」最新情報!

リリカルモナステリオに邂逅カード(エンカウンターカード)収録!

PR(ハート)ISM-P ラブラドル、PR(ハート)ISM-P レイテ、PR(ハート)ISM-P ケルトが登場!

さらにトップアイドル パシフィカも登場!





〇9月25日(月)発売の「月刊アフタヌーン11月号」にPRカードが付録!

9月29日(金)発売のブースターパック第13弾「天輪飛翔」にはアニメに登場したユニットに加え、雑誌「月刊アフタヌーン」にて連載されている先生の描き下ろしイラストを使用したコラボカードを収録いたします。

さらに、9月25日(月)に発売の「月刊アフタヌーン11月号」に、PRカードを付録いたします。こちらはBOMHAT先生描き下ろしの新規PRカードとなっております。





〇ブースターパック第13弾「天輪飛翔」に「BanG Dream! Morfonication」、

「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」のコラボカード収録! さらにボックス購入キャンペーンも実施!



ブースターパック第13弾「天輪飛翔」にはバンドリ!コラボカード全51種を収録!

バンドリ!コラボカードは、国家<BanG Dream!>で収録され、バンドごとにデッキが組める!

さらに、ブースターパック第13弾「天輪飛翔」1ボックスを購入すると、PRカード「進み始める五人の迷子」「五人で迎える合宿のおわり」各1枚1セット(透明パック入り)をプレゼント!



※2ボックス購入の場合、透明パック2個(PRカード2種各1枚を2セット)プレゼント。

※レシートの合算はできません。1会計で1ボックス以上ご購入の場合のみお渡しとなります。

※ブースターパック第13弾「天輪飛翔」以外のブースターパックは対象外です。

※キャンペーンはPRカードがなくなり次第終了となります。



<新商品情報>

9月29日(金) ブースターパック第13弾 「天輪飛翔」

10月13日(金) リリカルブースター第4弾 「リリカルモナステリオ ~いたずらしちゃうぞっ~」

11月10日(金) スペシャルシリーズ第9弾「Stride Deckset Shiranui」

11月10日(金) スペシャルシリーズ第10弾「Stride Deckset Luard」

12月8日(金) スペシャルシリーズ第11弾「トリプルドライブブースター」





ヴァイスシュヴァルツ





〇記念すべき15周年イヤーを飾るヴァイスシュヴァルツの今後の発売商品を一挙公開!



◆新規参戦タイトル

・「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク Vol.2」ブースターパック 2023年12月22日(金) 発売決定!

・「葬送のフリーレン」トライアルデッキ 2023年12月22日(金)、ブースターパック 2024年春 発売決定!

・「リアセカイ」エクストラブースター 2024年1月19日(金) 発売決定!

・「マクロスΔ」プレミアムブースター 2024年1月25日(木) 発売決定!

・「五等分の花嫁∽」プレミアムブースター 2024年3月8日(金) 発売決定!

・「『青春ブタ野郎』シリーズ」ブースターパック 2024年3月15日(金) 発売決定!

・「アイドルマスター シャイニーカラーズ 283プロ シーズ」トライアルデッキ&「アイドルマスター シャイニーカラーズ Shine More!」ブースターパック 2024年4月26日(金) 発売決定!



◆ヴァイスシュヴァルツアンバサダー4人のプレミアムセットが登場!

この春よりヴァイスシュヴァルツ15周年をナビゲートするオフィシャルアンバサダーに就任したホロライブプロダクション所属のVTuber「さくらみこ」「星街すいせい」「ムーナ・ホシノヴァ」「小鳥遊キアラ」の4人をピックアップしたプレミアムセットが登場!

ゲームを遊ぶのに必要なものが全部そろっているので、ここからヴァイスシュヴァルツを始める人にオススメな商品です。



・プレミアムセット「ホロライブプロダクション feat.ヴァイスシュヴァルツアンバサダー」 2024年春発売

1個 5,500円(税込)



セット内容

・構築済みデッキ

「ホロライブプロダクション feat.ヴァイスシュヴァルツアンバサダー」× 1個

・PRカード × 2枚 (全17種よりランダムで2枚封入)

・スリーブ (55枚) × 1個

・デッキホルダー × 1個

・ストレイジボックス × 1個



◆今後の発売商品



〇ヴァイスシュヴァルツpresentsラジオ「五等分の花嫁∽」放送決定!

ヴァイスシュヴァルツがお届けするラジオ番組に、参戦タイトルより「五等分の花嫁∽」が登場!2023年10月2日(月)よりTBSラジオにて毎週月曜21時に放送いたします。



【放送概要】

◆番組名

ヴァイスシュヴァルツpresentsラジオ「五等分の花嫁∽」

◆放送局/放送日時

TBSテレビ/2023年10月2日(月)21時より。毎週月曜日21時より配信。

◆出演者:

・メインMC

天津 向清太郎

・ゲスト

配信毎に出演キャストをゲストとしてお呼びします!



〇ブースターパック「アイドルマスター シャイニーカラーズ」再販決定!さらに再販を記念しPRパック配布決定!

たくさんのご要望をいただいておりましたブースターパック『アイドルマスター シャイニーカラーズ』の再販が決定し、2023年10月18日(水)より順次出荷開始いたします。



さらに再販を記念して11月・12月に開催される月例ショップ大会の参加者にPRパックを1パックプレゼント!

PRパックには全6種+パラレル6種から1枚を封入!



開催期間:2023年11月~12月

開催店舗:一部ブシロード公認店舗



〇「ホロライブプロダクションプレミアムカップ」2023年12月に開催決定!!

「ホロライブプロダクション」のデッキで参加できる特別大会を2023年12月に全国のブシロード公認店舗にて開催することが決定いたしました。

参加賞として描き下ろしイラストを使用した特別PRカードを進呈!さらに、上位賞は豪華キラキラ加工+箔押しカードを進呈します!



大会名:ホロライブプロダクションプレミアムカップ

開催日:2023年12月開催

開催店舗:全国のブシロード公認店舗

構築条件:「ホロライブプロダクション」限定構築

景品:参加賞として描き下ろしイラストを使用した特別PRカードを進呈!

上位賞は豪華キラキラ加工+箔押しカード!



〇「ヴァイスシュヴァルツ15周年記念ライブ」11月2日開催!総勢10組の豪華アーティストが大集結!

2023年11月2日(木) 東京ガーデンシアターにてヴァイスシュヴァルツ初のライブイベント「ヴァイスシュヴァルツ15周年記念ライブ」を開催いたします。

ヴァイスシュヴァルツに縁のある総勢10組の豪華アーティストが大集結!

これからも進化を続けるヴァイスシュヴァルツの15周年を飾る豪華なライブをお見逃しなく!



◆チケット二次先行受付中!締切迫る!

只今受付中のチケット二次先行の申込み締め切りは9月25日(月) 23:59までとなります。

お申込みをお忘れなく!



<プレオーダー先行(二次先行受付)>

受付期間:9月1日(金) 12:00~9月25日(月) 23:59

抽選結果発表:9月30日(土) 18:00~

チケット先行申込URL:https://eplus.jp/ws15thlive/



◆公演概要

公演名:ヴァイスシュヴァルツ15周年記念ライブ

日程:2023年11月2日(木) 開場 17:00/開演 18:30(予定)

会場:東京ガーデンシアター

出演者:いとうかなこ、ClariS、鈴木このみ、Happy Around!、miComet、May'n、Morfonica、やなぎなぎ、Liella! 、シークフェルト音楽学院中等部(オープニングアクト)

チケット情報:

・特典付きアリーナ席チケット 16,500円(税込)

【特典】ヴァイスシュヴァルツPRカード1枚(箔押し仕様Ver.)、

ヴァイスシュヴァルツ15周年記念ライブ 記念ロングTシャツ

・一般チケット 8,800円(税込)

【特典】 ヴァイスシュヴァルツPRカード1枚



イベント詳細ページ:https://bushiroad-music.com/1226





ヴァイスシュヴァルツ公式サイト:https://ws-tcg.com/

ヴァイスシュヴァルツ公式 X:https://twitter.com/wstcg

「ヴァイスシュヴァルツ&Re バース」公式チャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g



今後もブシロードのTCGにご期待ください!

▽各コンテンツの発表内容詳細はこちら▽

・カードファイト!!ヴァンガード

https://cf-vanguard.com/information/presentation2023autumn_vg/

・ヴァイスシュヴァルツ

https://ws-tcg.com/products/new_title_ws/





