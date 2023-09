[株式会社ブシロード]

D4DJプロジェクトより、Peaky P-keyの追加公演が開催!



株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:根本雄貴)は、

2023年9月23日(土)にところざわサクラタウン ジャパンパビリオン ホールAにて開催いたしました、

Peaky P-key「All Time High ~Connect~」についてご報告いたします。



報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。











同公演は、ブシロードによるメディアミックスプロジェクト「D4DJ(ディーフォーディージェー)」に登場するユニット、Peaky P-keyの1st LIVE「All Time High」の追加公演となっています。



公演は「One’s Believing」を皮切りに人気のカバー曲やオリジナル曲を織り交ぜつつパフォーマンスをおこない、フロアは熱気に包まれました。

さらに、Happy Around!の愛本りんく(CV.西尾夕香)がゲストとして登壇すると、アニメ「D4DJ First Mix」のシーンを再現するかのように「Let's do the 'Big-Bang!' (feat. RINKU)」を披露。

さらに、ソロカバー曲メドレーでボルテージは最高潮に。アンコール後には、愛本りんく(CV.西尾夕香)、山手響子(CV.愛美)によるデュエット「White Macaron」を歌うサプライズも。



告知コーナーでニューシングルや大阪でのライブ公演開催が発表されると、会場のみならず配信でも大いに盛り上がりを見せました。

最後はピキピキ屈指のアンセム「電乱★カウントダウン」を歌い上げ、会場は大熱狂のまま幕を閉じました。







イベント概要





◆公演名

Peaky P-key「All Time High ~Connect~」





◆会場

ところざわサクラタウン ジャパンパビリオン ホールA





◆日時

2023年9月23日(土)

昼公演:開場14:15/開演15:00

夜公演:開場18:15/開演19:00





◆出演

出演:Peaky P-key(愛美、高木美佑、小泉萌香、倉知玲鳳)

ゲスト出演:Happy Around! 愛本りんく(西尾夕香)





◆公演詳細

https://d4dj-pj.com/live-event/post-92



◆セットリスト

https://d4dj-pj.com/news/20230923/post-1120





初解禁情報





Peaky P-key のライブ公演が大阪で開催決定!



2024年2月10日(土)、Zepp Osaka BaysideでPeaky P-key LIVE FORCE in OSAKAの開催が決定しました。

2023年11月29日発売のPeaky P-key 5th Single「真夏のInstant」の初回生産分に先行抽選申込券が封入されます。

詳細は続報をお待ちください。





Peaky P-key 5枚目のSingle「真夏のInstant」が発売決定!



2023年11月29日、Peaky P-key 5th Single「真夏のInstant」が発売決定しました。

また、リリースイベントの開催も決定しております。詳細はブシロードミュージックのHPをご確認ください。



プロジェクト概要





「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ(ディーフォーディージェー)』!

「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。

8ユニット32人のキャラクターによるオリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。

歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……

さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう!





D4DJ公式サイト:https://d4dj-pj.com/

D4DJ公式Twitter:https://twitter.com/D4DJ_pj

D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw





▼ご紹介いただく際は、クレジットとして次をご記入ください。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

PHOTO:福岡諒祠(GEKKO)



