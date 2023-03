[株式会社WOWOW]

3月19日(月)午後3時~ 第1部 午後7時~ 第2部 [WOWOWオンデマンド]



https://wod.wowow.co.jp/







3月19日(日)にLINE CUBE SHIBUYAにて開催するライブイベント「加藤和樹のミュージックバー『エンタス』ON STAGE」。MCの加藤和樹をはじめ、荒木宏文、高橋真麻、豊永利行、濱田めぐみ、東 啓介、松浦航大、松下優也(※五十音順)がゲストとして登場。昼夜2部制での開催となり、先日、一部セットリストが公開となった。そしてこの度、「加藤和樹のミュージックバー『エンタス』ON STAGE」がWOWOWオンデマンドでライブ配信することが決定した。

ミュージカルやストレートプレイなど数々の舞台作品に出演し、俳優・声優として活躍するほか、アーティストとして音楽活動を精力的に行なうなど、幅広いジャンルで人気を集めている加藤和樹がMCを務める番組「加藤和樹のミュージックバー『エンタス』」は、WOWOWで昨年の6月より放送・配信がスタート。音楽ジャンルの垣根を越えスペシャルなパフォーマンスやトークにてお届けした番組がスタジオを飛び出し、ライブイベントを開催。今回もマスターの加藤をはじめ、様々なジャンルの豪華ゲストが集結し、スペシャルなパフォーマンスの披露を予定。まさに、店名の「エンタス」という言葉の意味でもある、J-POPとミュージカルの“2つのエンターテインメントがクロスする”、“たくさんのお客様とのご縁を足す”が実現する、この日限りの貴重なシーンとなるだろう。

当日の歌唱楽曲も公開となり、本番まで1週間をきり本番体制が整いつつある本イベントは、絶賛チケット発売中。オンデマンドでも配信となるが、現地でしか味わえない熱気あふれる貴重なパフォーマンスをぜひとも体感していただきたい。



【ライブ配信情報】

加藤和樹のミュージックバー「エンタス」ON STAGE

配信日 :2023年3月19日(日)

第1部 午後3時~配信スタート

第2部 午後7時~配信スタート

配信先 :WOWOWオンデマンド(https://wod.wowow.co.jp/)



【公開済みセットリスト】

第1部

「Seasons Of Love」(ミュージカル『RENT』より)/加藤和樹、東 啓介、飛龍つかさ、松浦航大

「私が踊る時」(ミュージカル『エリザベート』より)/高橋真麻、飛龍つかさ

「Waving Through A Window」(ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』より)/東 啓介

第2部

「テニミュ楽曲2曲(夢をつなげ~Do Your Best!)」(ミュージカル『テニスの王子様』より)/加藤和樹、荒木宏文、豊永利行

「僕こそ音楽」(ミュージカル『モーツァルト!』より)/松下優也

「愛していれば分かり合える」(ミュージカル『モーツァルト!』より)/加藤和樹、濱田めぐみ



【物販情報】

マスター加藤和樹アクリルスタンド 販売価格:1,800円(税込)

※WOWOW先行・加藤和樹FC先行で取り扱っていた特典と同デザインになります。

※不良品以外の交換・返品にはご対応いたしかねます。

※販売時間は各部開場~開演前のみ行います(終演後の販売はございません)。

※第1部、第2部の各部ごとの数量限定となっておりますのでご注意ください。

※当該公演のチケットをお持ちの方のみお買い求めいただけます。



【公演名】 加藤和樹のミュージックバー「エンタス」ON STAGE

【日程】 2023年3月19日(日)

第1部 14:15 開場/15:00 開演

第2部 18:15 開場/19:00 開演

※ロビー開場は開演の45分前、客席開場は開演の30分前

※上演時間100分(予定)

【会場】 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)[〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町1-1]

【出演者】 マスター:加藤和樹

第1部 高橋真麻、東 啓介、飛龍つかさ、松浦航大

第2部 荒木宏文、豊永利行、濱田めぐみ、松下優也 ※50音順・敬称略

【料金】 7,700円(税込・全席指定) ※未就学児入場不可

【チケット】 一般発売中

キョードー東京 0570-550-799(オペレータ受付時間:平日11:00~18:00 土日祝日10:00~18:00)

https://kyodotokyo.com/entasu

チケットぴあ(Pコード:517-334) https://w.pia.jp/t/entasu-onstage/

ローソンチケット(Lコード:31794) https://l-tike.com/entasu-onstage/

イープラス https://eplus.jp/entasu-onstage/

【公式サイト】 https://entasu-onstage.com

【お問い合わせ】 WOWOWカスタマーセンター総合受付 0120-580-807(受付時間 午前9:00~午後8:00年中無休)

キョードー東京 0570-550-799(平日11時~18時 土日祝10時~18時)

【主催】 WOWOW/キョードーファクトリー/文化放送

【協力】 キョードー東京

【企画・制作】 WOWOW



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/13-19:46)