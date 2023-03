[株式会社WOWOW]

4月7日(金)午前0:00(4月6日(木)深夜)より放送・配信スタート!

毎週(金)深夜0:00より2話ずつ放送・配信!〔第1話,2話無料放送〕

<WOWOWプライム><WOWOWオンデマンド>※アーカイブ配信あり







2022年に中国でメガヒットを記録した「蒼蘭訣(そうらんけつ)~エターナル・ラブ~」は、ゴージャスな世界観にツンデレ魔王&落ちこぼれ仙女の“極甘”物語が人気のロマンスファンタジー時代劇。昨年夏、中国の大手動画配信サイトiQIYI (アイチーイー)で配信されるや、各所の話題を独占し、特にiQIYIにおいては、「瓔珞<エイラク>~紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃~」に次ぐ同プラットフォームのランキング歴代2位を記録するまでに至った。

本作の爆発的ヒットによって、主演の2人も大ブレイク。男性主人公を演じたワン・ホーディーは、その圧倒的なビジュアルに加え、“ツンデレ魔王”という特異なキャラクターを演じたことで、視聴者をトリコにした。日本の大人気コミック「花より男子」のリメイク「流星花園2018」の道明寺役で注目を集めていた彼だが、本作によって一気にスターへと駆け上がった。またヒロインを演じるユー・シューシンは、魔王を無邪気さで振り回す“落ちこぼれの花の精”を演じ、キュートな魅力を振りまいた。

今まさに最旬俳優と呼ぶにふさわしい2人による、身もだえ必至の胸キュン・ラブストーリー。中国で配信終了後に広がった“蒼蘭訣ロス”も冷めぬ中、いよいよ日本上陸!WOWOWで4月7日(金)午前0時より、毎週金曜午前0時に2話ずつ放送・配信となる。



放送に先駆けて、主演のワン・ホーディーとユー・シューシンのインタビュー動画をWOWOWオンデマンドにて本日公開!撮影秘話やストーリーの見どころなど、二人の仲が垣間見られる貴重なインタビュー映像となっているので、放送前にぜひご覧いただきたい。

また、Twitterではワン・ホーディーのコメント映像も到着!番宣映像と共に、ぜひこちらもチェックいただきたい。



※ワン・ホーディー×ユー・シューシンインタビュー映像公開先

WOWOWオンデマンド:https://wod.wowow.co.jp/program/190011

※ワン・ホーディーコメント映像公開先

WOWOW海外ドラマ公式アカウント:@wow_kaigaidorama



<ストーリー>

はるか昔。月族の首領・東方青蒼(ワン・ホーディー)は、10万の兵士を率いて暴虐の限りを尽くしていたが、仙界との死闘の末にその身を封印された。それから3万年後。無邪気で純真な仙界の下っ端仙女・花の精の小蘭花(ユー・シューシン)は、憧れの戦神・長コウ(ジャン・リンホー)を救おうとして、偶然にも東方青蒼の封印を解いてしまう。しかも、その時2人の唇が触れ合ったことで体が入れ替わり、心身ともに同期してしまう。小蘭花の感情や肉体の痛みを感じるようになってしまった東方青蒼は、目障りな小蘭花を排除することもできず、2人は一緒に暮らすことに。やがて、無感情だった東方青蒼に芽生えたのは、恋の感情だった。



原作:九鷺非香(ジウルーフェイシャン)



<キャスト>

ワン・ホーディー(東方青蒼(とうほうせいそう)役)

ユー・シューシン(小蘭花(しょうらんか)役)

ジャン・リンホー(長コウ(ちょうこう)役)

シュー・ハイチャオ(容昊(ようこう)役)

リー・イートン(司命(しめい)役)



【番組情報】



「蒼蘭訣(そうらんけつ)~エターナル・ラブ~ 」 (字幕版)

【中国ドラマ配信情報】



「蒼蘭訣(そうらんけつ)~エターナル・ラブ~」放送記念!中国ファンタジー・ラブ史劇特集

・招揺(しょうよう)(全55話)4月1日(土)配信スタート

・霜花の姫~香蜜が咲かせし愛~(全63話)4月1日(土)配信スタート



◆その他中国ドラマ作品もWOWOWオンデマンドにて配信中!

詳しくはhttps://wod.wowow.co.jp/browse/editorial/17754



(c) BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. All rights reserved.



