SBS人気歌謡《字幕版》一挙放送! <WOWOWライブ>

《1月配信分》3月15日(水)午後1:00~

《2月配信分》3月16日(木)午後1:00~







韓国の民間放送局、SBSで毎週日曜日に生放送されている「SBS人気歌謡」は、今をときめくK-POPアーティストが大挙出演し、これから一大ムーブメントを巻き起こすであろう注目グループも登場する、K-POPファンには見逃すことのできないミュージックプログラム。



WOWOWでは、本番組を韓国で生放送された2日後の火曜日 午後10:00~WOWOWオンデマンドにて韓国OA版として即配信、字幕版を翌週土曜日 午後6:00~配信中。3月15日(水)午後1:00~は、1月配信分の字幕版を、翌日3月16日(木)午後1:00~は、2月配信分の字幕版をWOWOWで一挙放送!



1月配信分は、約9カ月ぶりにカムバックしたMCのヨンジュン率いるTOMORROW X TOGETHERが登場!「Devil by the Window」と「Sugar Rush Ride」の2曲を披露し、華やかで強烈なパフォーマンスでステージを盛り上げている。また、ATEEZは新曲「HALAZIA」でカムバックし、強烈な眼差しとキレのあるパフォーマンスで目を引くステージを披露。SF9はタイトル曲「Puzzle」でカムバックし、パズルを完成させていくようなパフォーマンスが見どころとなっている。そして、世界的な人気を集めているNewJeansが2週連続登場!制服姿の「Ditto」と可愛いウサギに変身した「OMG」の2曲を披露しているので必見!!ほかにも、 ASTROのムンビン&サナ、イ・スンユン、イェソン(SUPER JUNIOR)、WeNU、WayV、AIMERS、Espero、XG、キム・ジョンソ、cignature、チョン・ドンウォン、TO1、DKZ、H1-KEY、PRIMROSE、MONSTA Xなどが出演し番組を盛り上げている。さらに、MC3人のスペシャルステージもあるのでお見逃しなく。



2月配信分も豪華アーティストが勢ぞろい!NCT 127が新曲「DJ」とタイトル曲「Ay-Yo」でカムバック!NCT 127らしい野生美あふれるボーカルとパワフルなダンスに魅了されるステージは必見! SEVENTEENのユニットBSS(ブソクスン)は、甘い歌声の「7PM」 とハツラツとした魅力が際立つ「Fighting」の2曲を披露し、ポジティブなエネルギーを届けてくれた。さらに、TOMORROW X TOGETHERは2週連続で登場し、大人気の2曲「Devil by the Window」と「Sugar Rush Ride」を、STAYCは大ブレイク中の「Teddy Bear」でクマを連想させる振り付けがポイントのユニークで魅力的なパフォーマンスを披露した。そして、全員そろったTHE BOYZは、“ダークセクシー”というコンセプトの「ROAR」と「Awake」で今までとは違う一面、堕落した天使の姿を披露した。また、2月の最終週は、海外スケジュールで席を外したTOMORROW X TOGETHERのヨンジュンに代わって、STAYCのユンがスペシャルMCとして参加。その他、 ARTBEAT、イ・チャンウォン、イム・チャンジョン、イム・ユンソン、 8TURN、カン・イェスル、Kang Butter、KEY(SHINee)、ソン・ミンギョン、TNX、TRI.BE、 tripleS、ナム・ドンヒョン、 PURPLE KISS、 VIVIZ、 FIFTY FIFTY、 uni、 LIMELIGHTなどが出演している。これだけのアーティストの豪華ステージをご覧いただける、録画必須の一挙放送をお楽しみに!



【番組情報】

SBS人気歌謡《字幕版》一挙放送! <WOWOWライブ>

《1月配信分》3月15日(水)午後1:00~

《2月配信分》3月16日(木)午後1:00~



MC:ヨンジュン(TOMORROW X TOGETHER)、ノ・ジョンウィ、ソ・ボムジュン

収録場所:韓国



*出演ゲストの詳細は、番組サイトをチェック!*

【番組サイト】https://www.wowow.co.jp/music/sbs/



<WOWOWオンデマンドにて配信中>

◆韓国OA版 毎週火曜 午後10:00~/◆字幕版 毎週土曜 午後6:00~

【WOWOWオンデマンド SBS人気歌謡サイト】https://wod.wowow.co.jp/program/179542



