数々の舞台作品に出演し、俳優・声優として活躍するほか、アーティストとして音楽活動も精力的に行なうなど、幅広いジャンルで人気を集めている加藤和樹が出演する番組のライブイベント、「加藤和樹のミュージックバー『エンタス』ON STAGE」







イベントは昼夜2部制となっており、各回にさまざまなジャンルから豪華キャストが出演することは既報のとおりだが、今回はイベントで披露される楽曲が各回3曲ずつ公開されることとなった。



第1部で披露予定の楽曲は、加藤和樹・東 啓介・飛龍つかさ、松浦航大の4名による「Seasons Of Love」(ミュージカル『RENT』より)、高橋真麻・飛龍つかさによる「私が踊る時」(ミュージカル『エリザベート』より)、そして東 啓介による「Waving Through A Window」(ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』より)の3曲となっている。

番組内で松浦航大が好きなミュージカル曲として挙げた「Seasons Of Love」を、この4名がどのように歌い上げるのかに注目してほしい。また、宝塚ファンであることを公言している高橋が公の場で宝塚の楽曲を初披露、東が大好きなミュージカル楽曲をソロで披露するなど、このイベントでしか見れない貴重な機会となる。



そして第2部の楽曲は、加藤和樹・荒木宏文・豊永利行がミュージカル『テニスの王子様』の劇中歌をメドレーにてお届けする「テニミュ楽曲2曲」を披露。ほかには松下優也による「僕こそ音楽」(ミュージカル『モーツァルト!』より)、加藤和樹・濱田めぐみによる「愛していれば分かり合える」(ミュージカル『モーツァルト!』より)の3曲を披露予定だ。

2.5次元ミュージカルの金字塔である、ミュージカル『テニスの王子様』初代キャストによる夢の共演を、ぜひその目で見届けていただきたい。さらに、松下が披露する楽曲は過去に番組でも別のゲストによって披露されたことがあるが、彼の歌声によってどのようなメロディーを奏でるのか、さらにミュージカル界の最強歌姫である濱田と加藤のコラボレーションなど見どころはたくさんだ。



今回、WOWOW先行・加藤和樹FC先行のみで取り扱っていた「マスター加藤和樹アクリルスタンド」のデザインも解禁。さらに、イベント当日に会場限定にて販売されることも決定した。

まもなく本番を迎える、「加藤和樹のミュージックバー『エンタス』ON STAGE」。

出演に際して各キャストよりコメントも到着し、本イベントに対するそれぞれの想いがうかがえる内容となっている。

チケットは各プレイガイドにて販売中。一夜限りの豪華共演をお見逃しなく。



【セットリスト】

第1部

「Seasons Of Love」(ミュージカル『RENT』より)/加藤和樹、東 啓介、飛龍つかさ、松浦航大

「私が踊る時」(ミュージカル『エリザベート』より)/高橋真麻、飛龍つかさ

「Waving Through A Window」(ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』より)/東 啓介



第2部

「テニミュ楽曲2曲(夢をつなげ~Do Your Best!)」(ミュージカル『テニスの王子様』より)/加藤和樹、荒木宏文、豊永利行

「僕こそ音楽」(ミュージカル『モーツァルト!』より)/松下優也

「愛していれば分かり合える」(ミュージカル『モーツァルト!』より)/加藤和樹、濱田めぐみ



【物販情報】

マスター加藤和樹アクリルスタンド

販売価格:1,800円(税込)







※WOWOW先行・加藤和樹FC先行で取り扱っていた特典と同デザインになります。



※不良品以外の交換・返品にはご対応いたしかねます。



※販売時間は各部開場~開演前のみ行います(終演後の販売はございません)。



※第1部、第2部の各部ごとの数量限定となっておりますのでご注意ください。



※当該公演のチケットをお持ちの方のみお買い求めいただけます。





【第1部出演者コメント】

高橋真麻

この度、エンタスのライブに出演させていただくことになりました。

「J-POP」も「ミュージカル」も大好きですがあくまで趣味と、趣味の延長でたまに仕事で歌わせていただく程度でしたので(局アナ時代、お台場で毎日1人で歌っていたのは無料ステージでしたし笑)、その道のプロの方達と一緒に、同じステージに立たせていただくことに恐縮しております。

とはいえ、やらせていただくからにはお客様に楽しんで頂けるよう精一杯頑張りたいと思っております。どうぞ宜しくお願いいたします。



東 啓介

今回、このイベントに参加させていただけること、本当に嬉しいです!!!

様々なジャンルの方々と、どんなイベントになるのか、どんな歌が聞けるのか物凄く楽しみです。

イベント当日皆様もぜひ楽しみにしていてください!

僕も精一杯楽しみ、楽しませたいと思っています!



飛龍つかさ

今回エンタスに出演させていただけることを、とても嬉しく光栄に思っております。ありがとうございます。

錚々たるメンバーの皆さまと初めてお目にかかれる事、音楽愛について沢山語れることや歌を聞ける事が、ドキドキと、楽しみな気持ちでいっぱいです。そして何より ON STAGE ということで、会場にてお客様と同じ空間で、素敵な時間を共有出来ることが本当に楽しみです。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。



松浦航大

ミュージカルに携わるたくさんのシンガーさん、ファンの皆様とご一緒できるということでワクワクしています。

僕自身、ミュージカルソングをコンサート会場で歌うのは初めてとなりますが

負けずに気合い入れて大きな声で歌おうと思いますのでよろしくお願いします!

お会いできるのを楽しみにしています!





【第2部出演者コメント】

荒木宏文

お声がけいただき、嬉しく思っています。お話をいただいて即答でした。感謝しています。

和樹との再会を、心躍らせながら待ち侘びています。

忙しい和樹と、プライベートで誰かと会って話すという事をほとんどしない自分には、

こういった機会をいただかないと話す事もなかなかなかったと思います。久しぶりに話し込めると思うととても楽しみです。

当日を楽しみにしています。



豊永利行

加藤和樹くんが、いかに様々な方面で活躍なさっているか・・・。

そんな形を実現するイベントが、まさに今回のエンタスなのだと感じています。

現在、主に声優業をさせていただいているワタクシ豊永利行ですが、元々は舞台俳優でもありまして・・・

その頃に和樹くんとご一緒させていただき、声優業でもご一緒し、今でもご縁が繋がっている事、とても嬉しく思っています。

どんなイベントになるのか?まったく予想もつきませんが、ただただ、楽しく皆様との「ご縁」を感じたいと思います♪



濱田めぐみ

今回のイベントで今までには歌った事の無い楽曲を歌わせていただきます。

和樹君や豊永さんとのデュエットもとても楽しみです。皆様、是非お楽しみください。



松下優也

元々番組を拝見していたので出演できるのも嬉しいですし、あの BAR に来店できるのが楽しみです。そして和樹くんはじめ他のゲストの方々も共演したことのある方が多いので、こうしたご縁で再会できるのを嬉しく思いますし、皆さんの歌がとても楽しみです。こういった機会を作ってくれた和樹くんに感謝!





概要



【公演名】

加藤和樹のミュージックバー「エンタス」ON STAGE



【日程】

2023年3月19日(日)

第1部 14:15 開場/15:00 開演

第2部 18:15 開場/19:00 開演

※ロビー開場は開演の45分前、客席開場は開演の30分前

※上演時間100分(予定)



【会場】

LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)[〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町1-1]



【出演者】

マスター:加藤和樹

第1部 高橋真麻、東 啓介、飛龍つかさ、松浦航大

第2部 荒木宏文、豊永利行、濱田めぐみ、松下優也 ※50音順・敬称略



【料金】

7,700円(税込・全席指定) ※未就学児入場不可



【チケット】 一般発売中

キョードー東京:0570-550-799(オペレータ受付時間:平日11:00~18:00 土日祝日10:00~18:00)

https://kyodotokyo.com/entasu

チケットぴあ(Pコード:517-334):https://w.pia.jp/t/entasu-onstage/

ローソンチケット(Lコード:31794):https://l-tike.com/entasu-onstage/

イープラス:https://eplus.jp/entasu-onstage/



【公式サイト】 https://entasu-onstage.com



【お問い合わせ】

WOWOWカスタマーセンター総合受付 0120-580-807(受付時間 午前9:00~午後8:00年中無休)

キョードー東京 0570-550-799(平日11時~18時 土日祝10時~18時)



【主催】WOWOW/キョードーファクトリー/文化放送

【協力】 キョードー東京

【企画・制作】 WOWOW



【出演者プロフィール】



加藤和樹



2005年ミュージカル『テニスの王子様』で脚光を浴び、2006年4月Mini Album「Rough Diamond」でCDデビュー。毎年CDリリースや日本武道館他日比谷野外音楽堂など毎年単独ライブや全国ライブツアーを開催するなど、音楽活動を精力的に行っている。2009年からは韓国、台湾、中国でCDデビューを果たし、上海や北京、韓国でもライブを行ない海外にも活動の場を広げる。ドラマ・映画・舞台のほか、最近ではミュージカルや声優としても活躍している。2021年4月アーティストデビュー15周年を迎え、「ローマの休日」ジョー・ブラッドレー役、「BARNUM/バーナム」フェニアス・テイラー・バーナム役の演技に対して第46回菊田一夫演劇賞・演劇賞受賞。





【ゲストプロフィール】(50音順)





荒木宏文



1983年6月14日生まれ、兵庫県出身。2007年「獣拳戦隊ゲキレンジャー」理央役で注目を集める。

主な出演作品に、明治座明治座創業150周年記念前月祭『大逆転!大江戸桜誉賑』、舞台『モノノ怪~化猫~』、ミュージカル『刀剣乱舞』にっかり青江 単騎出陣、ムビ×ステ『漆黒天』、『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stageシリーズ、舞台『幽☆遊☆白書』(共同演出兼出演)など。

22年、ドラマチック・ライブステージ「アイドルマスターsideM」にて初の単独演出を務める。7月にパルテノン多摩リニューアルオープン1周年記念公演『オイディプス王』に出演。









高橋真麻



フリーアナウンサー。1981年10月9日生まれ。東京都出身。

2004年、フジテレビジョンアナウンス室入室。以降人気バラエティや報道番組で司会を務めるなど活躍。13年退社。現在はフリーアナウンサーとして活動。

NTV「スッキリ」TX「ソレダメ」CBC「ゴゴスマ」その他多数のバラエティ番組に出演中。

趣味は歌を歌うこと、料理、ゴルフ、演劇鑑賞。

18年12月一般男性と結婚。20年4月第一子を出産。22年11月第二子を出産。

父は俳優の高橋英樹。







豊永利行



声優、俳優、シンガーソングライター。1984年4月28日生まれ。東京都出身。

1994年、10歳の時に初舞台を踏み、その後は舞台・映画・テレビドラマなど数多くの作品に出演。

2002年、OVA『ヨコハマ買い出し紀行』声優デビュー以降、声優として活動の幅を広げる。

第12回「声優アワード」主演男優賞受賞。

主な出演作品(声の出演)に、『デュラララ!!』竜ヶ峰帝人役・『ユーリ!!!on ICE』勝生勇利役・『Free!』椎名旭役・『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』ポップ役・『時光代理人』トキ役・『BuddyDaddies』来栖一騎役・『Fate/Grand Order』オベロン役など。









濱田めぐみ



福岡県出身。1995年劇団四季オーディションに合格。3カ月後「美女と野獣」のヒロイン・ベル役に大抜擢される。その後、「ライオンキング」、「アイーダ」、「ウィキッド」と初演3作品でヒロインを演じ、その後も多くの作品に出演。名実共に看板女優として15年間活躍。退団後、2012年「ボニー&クライド」で女優復帰。

近年の主な出演作に、「COLOR」、「メリー・ポピンズ」、「オリバー!」、「レ・ミゼラブル」、「アリージャンス~忠誠~」、「サンセット大通り」、「シャボン玉とんだ宇宙(ソラ)までとんだ」、「ラブ・ネバー・ダイ」など。第40回菊田一夫演劇賞、第66回芸術選奨演劇部門文部科学大臣賞、第24回読売演劇大賞優秀女優賞を受賞。今年2月より「バンズ・ヴィジット」に出演予定。







東 啓介



1995年7月14日生まれ。東京都出身。2013年、ミュージカル『テニスの王子様 2ndシーズン』でデビュー。以降、ミュージカルを中心に活躍し、人気を博す。主な出演作に、舞台:『ジャージー・ボーイズ』(藤田俊太郎演出)、『マタ・ハリ』『5DAYS ~辺境のロミオとジュリエット~』主演(以上、石丸さち子演出)、『イン・ザ・ハイツ』(TETSUHARU演出)、『ホイッスル・ダウン・ザ・ウィンド~汚れなき瞳~』(白井晃演出)、ドラマ:「闇金ウシジマくん外伝 闇金サイハラさん」(MBS/TBS)、「チェイサーゲーム」(TX)、「ナンバMG5」(CX)など。









飛龍つかさ



2012年に宝塚歌劇団に 98 期生として入団。花組に配属後、明日海りお・仙名彩世のトップコンビ大劇場お披露目となる「邪馬台国の風」で、新人公演初主演を務める。2022年9月4日、「巡礼の年/ Fashionable Empire 」東京公演千秋楽をもって、宝塚歌劇団を退団。

退団後の初舞台として、2023年1月上演の日中合作 音楽劇「李香蘭 花と華 」に川島芳子役として出演。







松浦航大



『音楽業界』と『ものまね業界』に革命を起こすべく活動中。

2021年6月から各配信サイトにてDigital Sgをリリースし、最新曲『カミカザリ』はTikTokにて総再生回数400万回以上を記録。

さらに【ものまね界の新世代エース】として数多くのテレビ番組に出演しフジテレビ『ものまね王座決定戦 2020』優勝、日本テレビ『ものまねグランプリ2022』優勝、テレビ東京『THE カラオケ★バトル』4回優勝(現役歌手最多)等、数々の記録を打ち出す。

自身の YouTube チャンネルでは総再生回数1億5千万回以上!

3月からは初となる全国ライブツアーを開催する。









松下優也



1990年5月24日生まれ。兵庫県出身。

2008年ソロアーティストとしてデビュー。

2011年『マイケル・ジャクソン トリビュート・ライブ』ソング・ステージにアーティストとして最年少で出演。

2016年NHK連続テレビ小説「べっぴんさん」に出演。「栄輔ロス」を巻き起こし大きな話題となる。2020年より「YOUYA」として海外を視野に入れた音楽活動を始動。

音楽活動と並行して舞台やドラマなどジャンルの垣根を越え幅広く活躍している。

主な出演作に、舞台:新感線☆RS『メタルマクベス disc1』『黒白珠』『ロード・エルメロイII世の事件簿』『サンセット大通り』『ハウ・トゥ・サクシード』『パンドラの鐘』『ジャック・ザ・リッパー』『ヴェラキッカ』『るろうに剣心 京都編』『バイ・バイ・バーディー』、ドラマ:「べっぴんさん」「アシガール」「インハンド」など。23年3月からミュージカル『太平洋序曲』に出演。



