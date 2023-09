[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:橋本義賢、以下ブシロード)は、株式会社Donuts(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:西村 啓成)と共同開発のスマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」(以下グルミク)にて、松竹株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:高橋敏弘)が企画・製作した、音楽と手紙で紡ぐ総合アイドルプロジェクト『Princess Letter(s)! (プリンセスレターズ)フロムアイドル』とのコラボ実施をお知らせいたします。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。







『言花Letter(s)!』の原曲が実装決定!





『Princess Letter(s)! フロムアイドル』のポエトリーリーディング楽曲『言花Letter(s)!』の原曲が2023年9月30日(土)18:00に実装される事が決定致しました。今回でグルミクに実装される『Princess Letter(s)! フロムアイドル』の楽曲は12曲目になります。



【楽曲情報】

今回の新曲は、プリレタの物語の第1章「聖花祭」編でアイドルデビューし、第2章「きらめきの開花前線」編でアイドルとしてたくさんのお仕事へチャレンジしている雁矢よしの、水茎あやめ、金魚鉢たよりの3人が、アイドルの祭典であるミライアイドルフェスティバルに挑む「ミライフェス編」にて披露する、初のユニット楽曲となります。



■曲名:『言花Letter(s)!』

■アーティスト:雁矢よしの(CV.高橋李依)

水茎あやめ(CV.楠木ともり)

金魚鉢たより(CV.芹澤優)

■作曲・編曲:堀江晶太

■作詞:古屋真

■MV:えむめろ

■楽曲配信先:https://lnk.to/prkotohana

■YouTube:https://youtu.be/IymaMFTymzs









<すでに実装中の楽曲情報>

・雁矢よしのの話 / 雁矢よしの(CV.高橋李依)

・水茎あやめの話 / 水茎あやめ(CV.楠木ともり)

・金魚鉢たよりの話 / 金魚鉢たより(CV.芹澤優)

・Spring Letter(s)! / 雁矢よしの(CV.高橋李依)、水茎あやめ(CV.楠木ともり)、金魚鉢たより (CV.芹澤優)

・Floating Flower(s)! / 雁矢よしの(CV.高橋李依)、水茎あやめ(CV.楠木ともり)、金魚鉢たより (CV.芹澤優)

・リトル・シークレット(feat.TAKU INOUE) / 雁矢よしの(CV.高橋李依)

・よあけのあやめ(feat.Tomggg) / 水茎あやめ(CV.楠木ともり)

・ハジメテタヨリ☆(feat.かめりあ) / 金魚鉢たより(CV.芹澤優)

・Sprout(feat. KOTONOHOUSE) / 雁矢よしの(CV.高橋李依)

・見えない翼(feat. bassy) / 水茎あやめ(CV.楠木ともり)

・タイヤキアイドル☆たよりん参上!(feat.ヒゲドライバー) / 金魚鉢たより(CV.芹澤優)



『Princess Letter(s)! フロムアイドル』概要





音楽と手紙で紡ぐ”総合アイドルプロジェクト”。

従来のアイドル活動だけでなく、音楽にのせて歌うように詩を語る「ポエトリーリーディング」を通じて、少女たちの物語を情緒豊かに、どこかセンチメンタルに描いている新感覚のアイドルコンテンツです。



9月27日(水)には、プリレタ初となるベストアルバムの発売が決定!

グルミクに実装された全12曲を含む、初音源化楽曲を加えた全18曲のコンプリート・ベスト!

新感覚の音楽体験が詰まった一枚を是非お楽しみください。



<CD詳細>

タイトル:『Princess Letter(s)! フロムアイドル コンプリート・ベストアルバム』





発売日:2023年9月27日(水)

価格: 初回生産盤(CD) POCS-21058/3,300円(税込)

初回生産盤 封入特典:全編書き下ろしポエトリーノベル冊子

通常盤:CDのみ

※本CDのDL&サブスク配信は予定しておりません。















タイトル: Princess Letter(s)! フロムアイドル

企画・製作:松竹株式会社

コピーライト表記:(C)フロムアイドル

各キャラクター紹介や、ストーリーを公式 HP・公式Xで公開中

公式WEBサイト https://www.princess-letters.jp

公式 X https://twitter.com/letter_princess (@letter_princess)

公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UC92n05BSTkHjn_KJdZm20Sg

公式LINE https://page.line.me/princessletters

公式グッズ販売サイト https://froovie.jp/shop/c/cFromidol/



「D4DJ Groovy Mix」概要





「繋ぐ」を合言葉に、オリジナル曲からリミックスカバー曲、BGMなど幅広い層に向けた音楽を400曲以上展開!

複数の好きな曲を繋いで遊べるメドレーモードであなたもDJ気分を楽しもう!

キャラクターの新たな魅力が楽しめるゲームオリジナルストーリーや豊富なカードイラストにも注目!

公式サイト:https://d4dj.bushimo.jp/

公式X:https://twitter.com/d4dj_gm



プロジェクト概要





「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ(ディーフォーディージェー)』!

「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。

6ユニット24人のキャラクターによるオリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。

歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……

さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう!

D4DJ公式サイト:https://d4dj-pj.com/

D4DJ公式X:https://twitter.com/D4DJ_pj

D4DJ公式Instagram:https://www.instagram.com/d4dj_official/

D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw



※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/22-18:16)