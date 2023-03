[株式会社WOWOW]

https://www.wowow.co.jp/music/songsfriends/



シリーズ第5弾はムッシュかまやつと親交があったメンバーが集結!彼の生前の映像・写真・音声とともに、豪華レジェンドアーティストたちがムッシュの音楽を奏でる!







数々の名作を世に送り出してきた作・編曲家の武部聡志が、“100年後に残したい音楽”をテーマに手掛ける、WOWOWのオリジナルコンサートイベント「SONGS&FRIENDS」。その第5弾は、日本のポップ・ミュージックとカルチャーに偉大な功績を残した「ムッシュかまやつ」こと、かまやつひろしをクローズアップする。

2017年3月1日に逝去したムッシュの七回忌として、本人とゆかりのあるアーティストが集結しコンサートを実施。出演者は「ムッシュかまやつとAZABU SOCIAL CLUB」というグループ名で、豪華な顔触れがそろった。ザ・スパイダースの盟友・堺正章と井上順、従妹であり親交も深かった森山良子と森山直太朗、長年ともに第一線を歩んできた松任谷由実、数々の楽曲提供やコラボ作品でタッグを組んだ今井美樹、そしてムッシュがKenKen・山岸⻯之介と結成したスーパーファンクバンド・LIFE IS GROOVE。さらに長男のTAROかまやつも特別出演する。

60年以上にわたりさまざまなジャンルの音楽に取り組み続けたムッシュ。その軌跡を、仲間たちとともに体感する一夜限りのプレミアムイベントをお見逃しなく。



【番組情報】

「SONGS & FRIENDS ムッシュかまやつトリビュート for 七回忌 produced by 武部聡志」

5月放送・配信予定

出演︓ムッシュかまやつと AZABU SOCIAL CLUB(堺正章、井上順、森山良子、森山直太朗、今井美樹、松任谷由実、LIFE IS GROOVE)

特別出演︓TAROかまやつ

プロデュース︓武部聡志

演出︓松任谷正隆

収録日︓2023年3月1日収録

場所︓東京 LINE CUBE SHIBUYA



<番組サイト>

https://www.wowow.co.jp/music/songsfriends/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/01-20:46)