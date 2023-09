[株式会社ブシロード]

新曲も披露!Roselia約1年ぶりの単独ライブ2DAYSを開催!



株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:根本雄貴)は、2023年9月16日(土)・17日(日)に有明アリーナにて開催されたRoselia「Farbe」についてご報告いたします。



2023年9月16日(土)・17日(日)、有明アリーナにて、Roselia「Farbe」(主催:株式会社ブシロードミュージック)が開催されました。



昨年9月以来となったRoseliaによる単独ライブでは、ライブ初披露となった「THRONE OF ROSE」、「一逢のFull Glory」に加え、5曲のメドレー形式での演奏も含む、全16曲を披露しました。

また、ライブタイトルである「Farbe(=彩り)」にちなみ、演奏に合わせてステージが彩られるといった演出や、通路をメンバーが乗ったトロッコが走るといった演出で会場を魅了。

幕間では、Roselia単独ライブでは恒例の「キャラ設定をくずしちゃいけない!!」シリーズの新作映像を上映し、会場が笑いに包まれるなど、終始盛り上がりを見せました。



オープニングアクトとしてDAY1 : MyGO!!!!!、DAY2:Ave Mujicaが出演。力強い堂々としたパフォーマンスを披露し、会場を沸かせました。



Roseliaは2024年2月よりライブツアーを開催いたします。

さらなる高みへ進み続けるRoseliaの活躍に引き続きご注目ください。



◆公演名:Roselia「Farbe」

◆日程 :2023年9月16日(土)、17日(日) 開場17:00/開演18:00

◆会場 :有明アリーナ

◆出演 :Roselia(相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音)

DAY1:MyGO!!!!!(羊宮妃那、立石凛、青木陽菜、小日向美香、林鼓子)

DAY2:Ave Mujica(佐々木李子、渡瀬結月、岡田夢以、米澤茜、高尾奏音)

◆公演詳細:https://bang-dream.com/events/roselia_2023





◆セットリスト



DAY1

オープニングアクト:MyGO!!!!!



M1 影色舞

M2 碧天伴走

M3 壱雫空



Roselia



M1 BLACK SHOUT

M2 R

M3 THRONE OF ROSE

M4 ROZEN HORIZON

M5 “UNIONS” Road

M6 FIRE BIRD

M7 Neo-Aspect

M8 Special Medley(Opera of the wasteland、Determination Symphony、

Ringing Bloom、陽だまりロードナイト、Song I am.)

M9 Re:birth day

M10 一逢のFull Glory



EN1 -HEROIC ADVENT-

EN2 ZEAL of proud





DAY2

オープニングアクト:Ave Mujica



M1 Ave Mujica

M2 神さま、バカ

M3 Mas?uerade Rhapsody Re?uest



Roselia



M1 BLACK SHOUT

M2 ROZEN HORIZON

M3 ONENESS

M4 R

M5 ZEAL of proud

M6 FIRE BIRD

M7 一逢のFull Glory

M8 Special Medley(Opera of the wasteland、Determination Symphony、

Ringing Bloom、陽だまりロードナイト、Song I am.)

M9 Sprechchor

M10 THRONE OF ROSE



EN1 -HEROIC ADVENT-

EN2 “UNIONS” Road





セトリプレイリスト公開中





音楽配信サイトにて、Roselia「Farbe」セットリストのプレイリストを公開中。

ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。



【URL】

DAY1:https://lnk.to/Farbe_01pr

DAY2:https://lnk.to/Farbe_02pr





【新規情報】Roselia 14th Single「VIOLET LINE」リリース決定











2023年12月13日(水)にRoselia 14th Single「VIOLET LINE」のリリースが決定しました。

Blu-ray付生産限定盤には、本公演の模様が早くも収録されます。



【商品情報】

Roselia 14th Single「VIOLET LINE」

発売日:2023年12月13日(水)



<収録内容>

<CD>

1.VIOLET LINE

2.Call the shots

3.Sunlit Musical

4.VIOLET LINE -instrumental-

5.Call the shots -instrumental-

6.Sunlit Musical -instrumental-



[Blu-ray] ※Blu-ray付生産限定盤のみ

Roselia「Farbe」DAY1・DAY2

幕間映像 特別版



<初回生産分限定封入特典>

・オリジナルキャラクターカード(各形態Ver. 全1種)

(Roselia Ver. /湊友希那Ver. / 氷川紗夜Ver. / 今井リサVer. / 宇田川あこVer. / 白金燐子Ver.)

・Roselia LIVE TOUR「Rosenchor」最速先行抽選申込券



◆商品詳細:https://bang-dream.com/discographies/3524





【新規情報】Roselia LIVE TOUR「Rosenchor」開催決定











2024年2月よりRoselia LIVE TOUR「Rosenchor」の開催が決定しました。

ツアー初日は2024年2月17日(土)・18日(日) 大阪城ホール、ツアーファイナルは2024年6月29日(土)・30日(日) 東京ガーデンシアターを予定しており、その他の公演につきましては後日公開いたします。



【公演概要】

◆公演名 :Roselia LIVE TOUR「Rosenchor」

◆日程・会場:ツアー初日公演

2024年2月17日(土)・18日(日) 大阪城ホール



ツアーファイナル公演

2024年6月29日(土)・30日(日) 東京ガーデンシアター

◆公演詳細 :https://bang-dream.com/events/roselia_rosenchor





ライブで演奏した楽曲を集めた特別ステージが、「ガルパ」ステージチャレンジ機能に追加決定











今回のライブで演奏した楽曲を集めた特別ステージを、スマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」(以下「ガルパ」)内、ステージチャレンジ機能に追加いたしました。





「THRONE OF ROSE」が「ガルパ」に追加決定









ライブで2日間演奏したオリジナル楽曲「THRONE OF ROSE」が、「ガルパ」に追加されることが決定。

本日9月17日(日)21時よりプレイ可能となります。





BanG Dream! 12th☆LIVE DAY2 : MyGO!!!!!「ちいさな一瞬」が11月4日(土)に開催









2023年11月4日(土)に、MyGO!!!!!による過去最大規模となる単独公演「BanG Dream! 12th☆LIVE DAY2 : MyGO!!!!!「ちいさな一瞬」が東京ガーデンシアターにて開催予定。現在、チケット最速先行抽選申込を受付中です。



<開催概要>

公演名:BanG Dream! 12th☆LIVE DAY2 : MyGO!!!!!「ちいさな一瞬」

日時 :2023年11月4日(土) 開場17:00/開演18:00(予定)

会場 :東京ガーデンシアター

価格 :プレミアムシート(特製グッズ付き):22,000円(税込)/一般指定席:9,900円(税込)



【チケット最速先行抽選申込 受付中】

受付期間:~2023年9月18日(月・祝) 23:59

※MyGO!!!!! 3rd Single「壱雫空」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。



詳しくはこちら:https://bang-dream.com/12th-live





MyGO!!!!! 1st Album「迷跡波」が11月1日にリリース









MyGO!!!!!初のAlbum CDがリリース予定。全ての収録楽曲・試聴動画が公開されました。



<商品概要>

MyGO!!!!! 1st Album「迷跡波」(読み:メイセキハ)

発売日:2023年11月1日(水)

価格 :Blu-ray付生産限定盤:9,900円(税込)

通常盤:3,850円(税込)



試聴動画はこちら:https://www.youtube.com/watch?v=zl93KUEIwEI



詳しくはこちら:https://bang-dream.com/discographies/3457





Ave Mujica 1st LIVE「Perdere Omnia」が来年1月27日(土)に開催









2024年1月27日(土)に、Ave Mujica 1st LIVE「Perdere Omnia」が横須賀芸術劇場にて開催予定です。ライブロゴもついに公開。現在、チケット最速先行抽選申込を受付中です。



【チケット最速先行抽選申込 受付中】

受付期間:~2023年10月15日(日) 23:59

※Ave Mujica ミニAlbum「Alea jacta est」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。



詳細

https://bang-dream.com/events/avemujica_1st





Ave Mujica ミニAlbum「Alea jacta est」が発売中









Ave Mujica初のフィジカルリリースとなるミニAlbum「Alea jacta est」が好評発売中です。



<商品概要>

Ave Mujica ミニAlbum「Alea jacta est」

発売日:2023年9月13日(水)

価格 :Blu-ray付生産限定盤:9,900円(税込)

通常盤:2,970円(税込)



詳しくはこちら:https://bang-dream.com/discographies/3376















「BanG Dream!(バンドリ!)」とは





キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。株式会社Craft Eggと共同開発のスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、提供開始から6年目の2022年11月には、国内ユーザー数が1,600万人を突破。また、2023年3月16日に迎えた6周年で超大型アップデートを実施、さらには、2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の続編となるTVアニメ新シリーズ「BanG Dream! Ave Mujica」の製作を発表し、今後の展開への期待が高まっている。



公式サイト:https://bang-dream.com/

公式Twitter:https://twitter.com/bang_dream_info

公式Instagram:https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja

YouTube「バンドリちゃんねる☆」:https://www.youtube.com/channel/UCN-bFIdJM0gQlgX7h6LKcZA



Photoハタサトシ、福岡諒祠(GEKKO)



