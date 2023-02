[株式会社WOWOW]

生中継!メガデス ライブ・アット・武道館 2023

THEY ONLY COME OUT AT NIGHT - LIVE AT BUDOKAN

2月27日(月)午後7:00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

※WOWOWオンデマンドで生中継終了後準備出来次第、2週間アーカイブ配信あり



メガデス PRE-SHOW for LIVE AT BUDOKAN

2月27日(月)午後6:00 [WOWOWオンデマンド]

※2週間アーカイブ配信あり









スラッシュ・メタル会を牽引するメガデスの6年ぶりの来日公演より、今月2月27日(月)に開催されるバンド初の日本武道館でのライブをWOWOWで独占生中継する。マーティ・フリードマンとの共演にも注目が集まる本公演だが、彼らの来日に密着する特別映像「メガデス PRE-SHOW for LIVE AT BUDOKAN」を、生中継直前、2月27日(月)午後6時よりWOWOWオンデマンドで配信することが決定した。生中継と合わせて、こちらもぜひお楽しみいただきたい。



<番組情報>



生中継!メガデス ライブ・アット・武道館 2023 THEY ONLY COME OUT AT NIGHT - LIVE AT BUDOKAN



