[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区 代表取締役社長:木谷高明、以下、ブシロード)は、子会社である株式会社フロントウイングラボ(本社:東京都千代田区 代表取締役社長:山川竜一郎、以下、フロントウイングラボ)による新作PCゲーム『GINKA』の長縄まりあ、伊藤彩沙、安済知佳、森嶋秀太の出演、出演声優のサイン色紙プレゼントキャンペーンの実施、ギンカ役 長谷川育美が歌うOP映像など新規情報を公開したことをご案内いたします。





『GINKA』サブキャラクター解禁!出演声優のサイン色紙が当たるキャンペーンが連続開催!





グリザイアシリーズでお馴染みのフロントウイングが贈る最新作『GINKA』のサブキャラクターが本日解禁!

長縄まりあ、伊藤彩沙、安済知佳、森嶋秀太の出演が決定し、意気込みコメントが到着!

また、9月21日(木)から始まる東京ゲームショウ2023ブシロードブース(ホール5【05-C02】)では『GINKA』の特別映像が!ギンカたちがひめ島からメッセージをお届け!?

ぜひ東京ゲームショウ 2023に足を運んでみてください!



キャストコメント&キャラクター紹介





<海野ひまわり役/長縄まりあ>



<涼代 リン役/伊藤彩沙>



<荒羅伎 なずな役/安済知佳>



<七守 草二役/森嶋秀太>



■その他のキャラクター

<謎の少女/CV:???>



<ゴン太/CV:???>



サイン色紙プレゼントキャンペーン







今回発表されたキャスト4名+ギンカ役 長谷川育美のサイン色紙が当たるキャンペーンが連続開催!

ひまわり役 長縄まりあのサイン色紙を皮切りに発売日10月26日(木)まで毎週キャンペーンが開催されるので、お見逃しなく!

長谷川育美が歌唱するOP映像&作曲家インタビューが解禁!





ギンカ役 長谷川育美が歌う「Star Trail」を使ったOP映像が遂に解禁!

https://youtu.be/nxxQmi2eakM



イラストレーターゆさのによる美麗なイラストをふんだんに使った映像と長谷川育美の透明感ある歌声に注目!





■OPテーマ「Star Trail」

歌唱:四ノ宮銀花(CV:長谷川育美)

作編曲:松本文紀

作詞:紺野アスタ







そしてOPテーマ「Star Trail」の作編曲、『GINKA』のBGM制作を担当した松本文紀からインタビューコメントが到着!

―――――

Q:OP「Star Trail」の作曲でこだわった部分を教えてください。

A:全てにこだわっていますが、Aメロは中々ひねりが効いていて面白いと思います。Bメロのメロディも気に入っていますし、サビのストリングスによるボーカルとの掛け合いも聞きどころだと思います。最後のサビ前のストリングスによる間奏も和声、メロディ共に上手くできてサビにもうまく繋がったので気に入っています。結局全部ですね。(笑)

Q:長谷川育美さんのOP収録に立ち会った感想をお聞かせください。

A:歌が上手いのはもちろん、声優さんならではの素晴らしい表現力と、こちらが伝えたことに即座に正確に対応できる柔軟性と器用さに終始驚きっぱなしでした。また、明らかに高めのキーなのに一切不満を漏らさず敢えて挑戦しようとしているようにも見受けられ、謙虚でストイックな方だなという印象を受けました。

―――――

ほかにも『GINKA』のBGM制作についてなど内容盛りだくさんのインタビュー全文は公式サイトやX (旧 Twitter)で公開!

『GINKA』2023年10月26日(木)に発売決定!







フロントウイング最新作『GINKA』はDL版が2023年10月26日(木)発売!

Steam/DMM GAMES/DLsiteでの販売を予定しています。

Steamウィッシュリストはこちらから!https://store.steampowered.com/app/2536840/GINKA/



【作品情報】

タイトル『GINKA』

発売日:2023年10月26日(木)

ブランド:フロントウイング

ジャンル:ノベルゲーム

対応 OS:Windows 10/11(※Windows RT/Windows 10 mobile は動作対象外です)

配信サイト:Steam / DMM GAMES / DLsite

企画・シナリオ:紺野アスタ

代表作…『ATRI -My Dear Moments-』(PC ゲーム・製作 ANIPLEX.EXE 開発 フロントウイング&枕 )

『この大空に、翼をひろげて 』(PC ゲーム・ PULLTOP)

『向日葵の教会と長い夏休み』(PC ゲーム・ 枕)

『尾木花詩希は褪せたセカイで心霊を視る』(ライトノベル)

原画・キャラクターデザイン:ゆさの

代表作…『ATRI -My Dear Moments-』(PC ゲーム・製作 ANIPLEX.EXE 開発 フロントウイング&枕 )

『星詠みの魔法使い 』(ライトノベル)表紙挿絵イラスト

制作:フロントウイング

代表作…『グリザイアの果実』(PCゲーム)

『グリザイア:ファントムトリガー』(PCゲーム)

『グリザイア:ファントムトリガー THE ANIMATION』(OVAシリーズ)

『ISLAND』(PCゲーム・TVアニメ)



OPテーマ「Star Trail」

歌唱:四ノ宮銀花(CV:長谷川育美) 作編曲:松本文紀 作詞:紺野アスタ



<出演>

ギンカ:長谷川育美

海野 ひまわり:長縄まりあ

涼代 リン:伊藤彩沙

荒羅伎 なずな:安済知佳

七守 草二:森嶋秀太

ほか

※主人公はボイス無し。





【各公式サイト】

■『GINKA』公式:http://ginka.frontwing.jp/

■GINKA公式Xアカウント(@ginka_fw):https://twitter.com/ginka_fw





※画像掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)Frontwing



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/15-20:46)