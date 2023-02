[株式会社WOWOW]

吉川晃司 LIVE 2022-2023 “OVER THE 9” at 日本武道館

1984年2月のデビュー以降、常に日本のロックシーンを牽引してきた吉川晃司。2000年代以降は俳優活動も再開。ジャンルの枠組みに収まらないその存在は、いつしか‟職業・吉川晃司”と称されるなど世代を超えて圧倒的な支持を得ている。



2022年11月には、約6年半ぶりとなるオリジナルニューアルバム『OVER THE 9』を発表。さらに加速し円熟味を増したサウンドは、「これぞ吉川流ロックンロールの真骨頂!」と絶賛され大きな話題を呼んだ。



アルバムリリース直後から開催された全国ツアーでも各地で熱狂の渦が巻き起こり、新たな感動が生まれている。そして、2月23日・24日にはツアーのファイナルを飾る日本武道館2DAYS公演を開催。WOWOWではこの模様をさまざまな演出方法で総力を挙げて収録制作し、独占放送・配信する。番組を通じて、彼の“LIVE=生きざま”そのものを体感してほしい。





<番組情報>

吉川晃司 LIVE 2022-2023 “OVER THE 9” at 日本武道館

5月放送・配信予定

収録日:2023年2月23日、24日

収録場所:東京 日本武道館

出演:吉川晃司

参加ミュージシャン:菊地英昭(Gt.)、INORAN(Gt.)、ウエノコウジ(Ba.)、湊雅史(Dr.)、ホッピー神山(Key.)



<関連番組>

吉川晃司 Premium Night “Guys and Dolls” presented by WOWOW『INVITATION』 拡大版

3月27日(月)午後0:30[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

※放送終了後~1カ月間アーカイブ配信あり



