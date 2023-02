[株式会社WOWOW]

#71 2月24日(金)夜10:00~ [WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]



https://www.wowow.co.jp/stage/gb/







WOWOWオリジナルミュージカルコメディ「福田雄一×井上芳雄『グリーン&ブラックス』」(以下、「グリブラ」)。珠玉のミュージカルナンバーが堪能できるミュージックショーや、おなじみのミュージカルコメディコーナーなど、見どころ満載でお届けしているこの番組。





2月24日(金)#71は、3月11日(土)より東京芸術劇場プレイハウスにて上演予定のミュージカル『ジェーン・エア』の稽古場取材をお届け。さらに井上芳雄と田代万里生がミュージカル『ファンタスティックス』より「I Can See It」、ミュージカル『マチルダ』よりマチルダ役の嘉村咲良、熊野みのり、寺田美蘭、三上野乃花が「Naughty」を披露。コメントも到着した。

日本初演から11年ぶりに、新演出版として上演予定のミュージカル『ジェーン・エア』。上白石萌音、屋比久知奈に加え、我らが井上芳雄も本作に出演するが、開幕直前の稽古真っ只中の現場に「グリブラ」が潜入取材。スタッフ、キャストの緊張感ある稽古場の様子とともに、井上が脚本・作詞・演出のジョン・ケアードと音楽スーパーバイザーのブラッド・ハークへのインタビューや、上白石萌音、屋比久知奈、春野寿美礼、仙名彩世、樹里咲穂との座談トークをお届け。本作をより楽しむことが出来る、貴重な内容となっている。

ミュージックショーのコーナーでは、井上芳雄と田代万里生がミュージカル『ファンタスティックス』より「I Can See It」を披露。本作の主人公であるマットを、2003年と2005年に井上が、2010年に田代が演じたが、今回番組では井上がエル・ガヨ役のパートを、田代がマット役のパートを担当する。井上は「違うパートを覚えるのは難しかったけれど、マット役をやっていたからこその安心感はありました。よく出来たいい曲だなと。ミュージカルの原点みたいな作品です」とコメントし、田代は「芳雄さんから直に引き継いだ唯一の役。この曲を芳雄さんとデュエットするとは思いもしませんでした」と話した。

さらに、今年3月より東急シアターオーブにて上演予定のミュージカル『マチルダ』よりマチルダ役の嘉村咲良、熊野みのり、寺田美蘭、三上野乃花が「Naughty」を披露。今春、最も注目される作品より主人公・マチルダ役を務める4名が「グリブラ」に登場し、劇中歌を歌い上げる貴重なパフォーマンス。嘉村、熊野、寺田、三上は収録後、無事に収録を終えた安堵感と開幕に向けての意気込みを語った。

「グリーン&ブラックス」#71は2月24日(金)午後10時より、WOWOWプライムにて放送。「グリーン&ブラックス」を楽しむためのショート動画シリーズ「グリーン&ブラックス 居残りゼミ」#11も2月24日(金)午後10時よりWOWOWオンデマンドで限定配信。今回はミュージカル「ジェーン・エア」より、井上芳雄、上白石萌音、屋比久知奈のトークをお届けする。お楽しみに。



ミュージカル『ジェーン・エア』稽古場取材の様子











▼ 「I Can See It」(ミュージカル『ファンタスティックス』より)

【井上芳雄さんからのメッセージ】

僕がミュージカル『ファンタスティックス』で主人公のマットを演じたのは2003年と2005年の公演でした。「I Can See It」はマットとストーリーテラーのエル・ガヨとのデュエットで、今回はエル・ガヨのパートを初めて歌いましたね。万里生くんと歌うなら、エル・ガヨのほうを歌うのもいいかなと思いまして。マットのほうを歌ったことがあるだけに、違うパートを覚えるのは難しかったけれど、マット役をやっていたからこその安心感はありました。やっぱりよく出来たいい曲だなと。ミュージカルの原点みたいな作品ですよね。マット役は若いミュージカル俳優の登竜門みたいなところがあるから、今後もいろんな人が演じたらいいと思うんですよ。僕らはそこを経験して、ほかにもいろんな経験を積んで来た。積んだら積んだでまた違う役をやれるなら、役者って面白い、素敵な仕事だな…なんてことを感じましたね。ご覧になる方にも、ミュージカルの原点を感じていただけたらと思います。



【田代万里生さんからのメッセージ】

僕は2010年のミュージカル『ファンタスティックス』でマット役を演じたんですが、正真正銘、あいだに他の方が演じずに、芳雄さんから直に引き継いだ唯一の役なんです。まさか2023年になって、この曲を芳雄さんとデュエットするとは思いもしませんでした(笑)。“元祖ミュージカル”って呼ばれるくらいクラシカルな部分がある作品ですが、伴奏だけ聴いていても最新のミュージカルのような勢いのある曲だなと思います。芳雄さんが「エル・ガヨをやりたい」と公言されているので、その夢を今回、叶えてあげることができました(笑)。「I Can See It」は、マットは「未来が見える」と言っているのに、エル・ガヨは「お前の愚かな未来が見える」と言うんですよね。今年で僕は三十代最後の年です。今後も芳雄先輩の背中を追いかけながら、ず~っとマットのように光り輝く未来を目指していきたいと思います!





▼ 「Naughty」(ミュージカル『マチルダ』より)

【嘉村咲良さんからのメッセージ】

スタッフさんたちが優しく「こうするんだよ」とかいろいろ教えてくれたので、すごく楽しく出来ました。



【熊野みのりさんからのメッセージ】

始まる前は、ついにこの日が来たんだ!ってドキドキしてたんですけど、収録が終わった時は、やり切ったぞ!ってホッとした気持ちになりました。達成感があって楽しかったです。



【寺田美蘭さんからのメッセージ】

テレビ番組の収録はあまりない機会なので、全力を出し切って頑張りたいと思いました。すごく楽しかったです!



【三上野乃花さんからのメッセージ】

舞台のレッスンをずっとやって来て、今回初めて番組の収録をやって、ちゃんとダンスが出来て嬉しかったです。この番組を観て「よかったね、この舞台、観に行きたいね」と思ってもらえたら嬉しいです。







【ミュージカル『ジェーン・エア』稽古場取材】

レギュラー出演:井上芳雄

ゲスト出演:作品出演者/上白石萌音、屋比久知奈、春野寿美礼、仙名彩世、樹里咲穂

脚本・作詞・演出/ジョン・ケアード

音楽スーパーバイザー/ブラッド・ハーク

【ミュージックショーコーナー】

井上芳雄×田代万里生 「I Can See It」(ミュージカル『ファンタスティックス』より)

嘉村咲良×熊野みのり×寺田美蘭×三上野乃花 「Naughty」(ミュージカル『マチルダ』より)



★WOWOW番組情報★

WOWOWオリジナルミュージカルコメディ 福田雄一×井上芳雄「グリーン&ブラックス」

毎月末金曜日 午後10:00 放送・配信

#71 2月24日(金) 午後10:00 [WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]

「グリーン&ブラックス 居残りゼミ」

毎月末金曜日 午後10:00 配信

#11 2月24日(金) 午後10:00 配信 [WOWOWオンデマンド]

◆番組公式サイト:wowow.co.jp/gb/ ◆公式Twitter&Instagram:@wowowgbofficial



