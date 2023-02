[株式会社WOWOW]

フライデーミッドナイトシアター

毎週土曜午前0:00(金曜・深夜0:00) [WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]

MC:山里亮太 3月ゲスト:宮野真守

※3月放送初回:3/4(土)午前0:00(3/3(金)深夜)よりスタート!







映画好きゲストとオススメ作品をお届けする「フライデーミッドナイトシアター」。映画の前後ではゲストがMC山里亮太と共に、選んだ映画についての深掘りトークを展開。注目の3月ゲストは声優・俳優・歌手であり、MC山里と「山ちゃん」「マモちゃん」と呼び合う仲である、宮野真守に決定!4週にわたって宮野真守とともに映画を紹介していく。



ゲストの宮野真守がオススメする作品は、「ハリー・ポッター」シリーズと同じ“魔法ワールド”を舞台にした新シリーズ第2弾『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』、「怪盗グルー」シリーズのイルミネーション・エンターテインメントによる大ヒットミュージカルコメディ『SING/シング』、三谷幸喜が自ら率いる劇団、東京サンシャインボーイズの同名舞台を、自身(劇団と連名)の脚色で映画化した『12人の優しい日本人』の3作品。そして最終回はMC山里のオススメとして、永山瑛太、上野樹里らが出演。劇団“ヨーロッパ企画”のヒット舞台を映画化した青春SFコメディ『サマータイムマシン・ブルース』をお届け。



「俺たち結構声優とかアニメの大作とかやってるからさ」というMC山里に対して、「え、俺たち?代表作なんでしたっけ?」と返す宮野という、「山ちゃん」と「マモちゃん」の“てっぱん”のやりとりから収録はスタート。「マモちゃんと映画観るって凄いことじゃん!」とMC山里が言うように、2人の絶妙な距離感から生み出される軽快なトークが、映画をさらに面白いものにするスパイスとなった。宮野が語る吹替収録時のエピソードや、演じるうえで大切にしている事なども必見だ。3月放送初回は3/4(土)午前0:00(3/3(金)深夜)よりスタート。放送に収まりきらなかった未公開トークはWOWOWオンデマンドで配信!お見逃しなく!



<宮野真守コメント>

山ちゃんと映画についてお話しする機会は今までになかったので、とても楽しかったです。今回、自分が吹き替えを担当している作品も紹介させていただき、改めて、声優・宮野真守を知ってもらえる機会になればと思います。また、WOWOWで僕が出演している舞台も放送されるので、いろいろな角度から楽しんでもらえたら嬉しいです。



3月宮野真守とお届けする4作品(製作国・製作年)



3/4 (土)午前0:00 <3/3(金)深夜>/ WOWOWオンデマンド配信あり

『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』(アメリカ・2018)

「ハリー・ポッター」シリーズと同じ“魔法ワールド”を舞台にした新シリーズ第2弾。黒い魔法使いグリンデルバルドを追う魔法動物学者ニュートの新たな冒険を描く。





3/11 (土)午前0:00 <3/10(金)深夜>/ WOWOWオンデマンド配信あり

『SING/シング』(アメリカ・2016)

「怪盗グルー」シリーズのイルミネーション・エンターテインメントによる大ヒットミュージカルコメディ。つぶれかけた劇場を救おうと、動物たちが歌って踊る。続編も誕生。





3/18 (土)午前0:00 <3/17(金)深夜>/ WOWOWオンデマンド配信あり

『12人の優しい日本人』(日本・1991)

三谷幸喜が自ら率いる劇団、東京サンシャインボーイズの同名舞台を、自身(劇団と連名)の脚色で映画化。後の裁判員制度を先取ったかのような三谷の着眼点が光る要注目作。





3/25 (土)午前0:00 <3/24(金)深夜>/ WOWOWオンデマンド配信あり

『サマータイムマシン・ブルース』(日本・2005)

永山瑛太、上野樹里らが出演。劇団“ヨーロッパ企画”のヒット舞台を映画化した青春SFコメディ。冴えない大学生たちの前にタイムマシンが現われたことから騒動が始まる。



※映画本編の前後にMC山里亮太とゲストによるトークがございます。



【番組情報】

フライデーミッドナイトシアター

山里亮太が映画好きゲストとオススメ映画について深掘りトーク!

3月は人気声優の宮野真守がゲストに登場!金曜深夜は“素敵な映画”との出会いを。

毎週土曜午前0:00(金曜・深夜0:00) [WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]

MC:山里亮太

3月ゲスト:宮野真守



【番組サイト】

※放送に収まり切らなかったMCとゲストの映画愛溢れるトークの模様はWOWOWオンデマンドで配信予定。

詳細は、番組サイトおよびSNS (Twitter:@wowow_movie) にてお知らせいたします。



【関連情報】

3/21(火・祝)午後4:15 [WOWOWライブ]

カチカチ山 いのうえひでのり×宮野真守

宮野真守、井上小百合が歌い演じる“ストーカー男”と“ドSな少女”。劇団☆新感線のいのうえひでのりが人間のさがを描く究極のエンターテインメント。





