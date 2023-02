[株式会社WOWOW]





株式会社WOWOW(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員 田中 晃、以下「WOWOW」)は、2016年から放送・配信を行なっている「WHO I AM」シリーズ発の新しいカタチのユニバーサルスポーツイベント、「ノーバリアゲームズ #みんなちがってみんないい」の第3回大会の開催を決定いたしました。本イベントは「#みんなちがってみんないい」 をテーマに、性別も年齢も国籍も障害の有無も問わない多様な参加者たちが、スポーツの楽しさを感じながら、みんなで体を動かすことのできるイベントで、2019年6月に第1回大会を開催しました。前回は2021年11月に開催し、今回は3月11日(土)に二子玉川ライズ 中央広場、iTSCOM STUDIO &HALL 二子玉川ライズにて第3回大会を開催いたします。



WOWOW WHO I AM PROJECTではこれまで、金メダリスト招聘イベント、プロデューサーによる講義講演活動、映像の全国教材化、書籍化&コミック化、写真展の開催、企業とのコラボレーション、WHO I AM HOUSEの一般オープン、期間限定体験型特別展「やさしくないミュージアム」の開催、地域でのイベント開催など、映像を基軸とした様々な社会発信を実施してきました。今後はスポーツ以外にも活動領域を広げ、さまざまな展開に取り組んでまいります。



■ノーバリアゲームズとは

「#みんなちがってみんないい」をテーマに、年齢も性別も国籍も障害の有無も問わず、誰もが楽しむことが出来る新しいカタチのユニバーサルスポーツイベント。複数のチームに分かれた出場者たちは、多様な個性を存分に発揮し、多彩かつユニバーサルな競技を通じて優勝を目指します。



このたび開催が決定した第3回大会は、MCを松岡修造が務めるほか、スポーツはもちろん、音楽やアートなどあらゆるエンターテインメントがボーダーレスに混ざり合う多様性に富んだ多数のゲストが出場予定です。



■第3回ノーバリアゲームズ #みんなちがってみんないい 概要

日時:3月11日(土)午後

会場:二子玉川ライズ 中央広場、iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズ

主催:WOWOW WHO I AM PROJECT

協力:一般社団法人ZEN

MC :松岡修造



<参考情報>

・会場 二子玉川ライズ公式サイト:https://www.rise.sc/

・第1回 ノーバリーゲームズ ハイライト:https://youtu.be/G8o5pdj-eFY

・第2回 ノーバリアゲームズ ハイライト:https://youtu.be/3Bfml-74Ihs



■イベント開催に伴う新型コロナウイルス感染防止対策について

・本イベントを開催するにあたり、WOWOWでは、全来場者に対してヘルスチェックシート提出、マスクの着用、入場前の検温、入場後はソーシャルディスタンスの確保、必要に応じた消毒、大声を出さないようお願いさせていただくなど、可能な限りの新型コロナウイルス感染防止対策を徹底いたします。

・感染症対策のため、参加関係者以外の方の会場の内外でのご観覧はご遠慮ください。

・感染状況により、主催者判断で開催内容の変更や中止となる場合があります。



<WHO I AMシリーズ全作品 WOWOWオンデマンドで配信中>

・「ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM パラリンピック」(全3作品)

エレナ・クラフゾウ(ドイツ/水泳)

サルーム・アゲザ・カシャファリ(ノルウェー/陸上)

鳥海連志(日本/車いすバスケットボール)

https://wod.wowow.co.jp/program/184156



・「ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM LIFE」(全3作品)

ヴィクトリア・モデスタ(バイオニック・ポップ・アーティスト)

チェラ・マン(アーティスト)

マイケル・ハウウェル(作曲家)

https://wod.wowow.co.jp/program/178203



・「パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM」(全40作品)

2016年から2021年に初回放送した全40作品

https://wod.wowow.co.jp/program/M49041



<WOWOW WHO I AM PROJECT最新情報>

公式サイト:https://corporate.wowow.co.jp/whoiam/

公式Twitter:https://twitter.com/WOWOWParalympic

公式Instagram:https://www.instagram.com/wowowparalympic/



