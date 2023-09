[株式会社ブシロード]

転移先で自分の居場所を作り出す、異世界ファンタジー!!



株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス(本社:東京都中野区、代表取締役社長:新福恭平)は、無料で読めるWEBマンガサイト『コミックブシロードWEB』にて、本日9月15日(金)より新連載開始となる作品をご案内致します。







無料で読めるWEBマンガサイト「コミックブシロードWEB」本日9月15日(金)更新!!





誰でも無料で楽しめるWEBマンガサイト「コミックブシロードWEB」は毎週金曜日正午更新、性別・ジャンル問わず楽しめる作品をお届けします。

コミックブシロードWEB URL(https://comicbushi-web.com/)



▼本日より新連載開始!

作品名:王立騎士団の花形職 ~転移先で授かったのは、聖獣に愛される規格外な魔力と供給スキルでした~1話

漫画:糸由はんみ

原作:眼鏡ぐま

キャラクター原案:縞

あらすじ:「ここで仕事させてください!」。突然、異世界に転移してしまったハルカ。元の世界に戻れないと知った彼女は、異世界で働き、自分の居場所をつくることを決意する――!モフモフに囲まれて働く異世界生活記!

第1話(https://comicbushi-web.com/episode/14079602755128952616)



好評連載中の本日更新作品!







作品名:ツインスター・サイクロン・ランナウェイ 3話

原作:小川一水

漫画:たなかあひる

キャラクター原案:望月けい

あらすじ:人類が宇宙へと出て早6000年。男女の夫婦が漁を すると定められた社会で、異例の女性ペアとなり、漁 をすることになったテラとダイオードの物語。

第1話(https://comicbushi-web.com/episode/4856001361425577926)





作品名:ブルーブロッサム 28.5話

漫画:かぜぱな

あらすじ:高校入学初日に突然、「人の考えが読める」異能力に目覚めた小日向さくらは、この能力を使い悠々自適な学生生活を送っていた。そんなある日、クラスメイト・塩原咲も同じ能力をもっていること告げられる。彼女との出会いをきっかけに、さくらの日常は姿を変えていく――。

第1話(https://comicbushi-web.com/episode/3269754496763603872)





作品名:よんこま! スターダム女子校 102話

漫画:たぬきち

あらすじ:スターダムの選手たちが通う、中高一貫教育の私立女子校が開校!! 生徒会集団「STARS」、スポーツ特待生チーム「Queen's Quest」、スケバン軍団「大江戸隊」、最強ギャルサー「Donna del Mondo」、アイドル候補生「COSMIC ANGELS」――各ユニット入り乱れて、果たしてどんな学校生活が繰り広げられるのか!? いま始業のゴングが鳴る!!! powered by STARDOM

作品ページ(https://comicbushi-web.com/episode/3269754496444579388)





作品名:よんこまてっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!! 4話

漫画:森みさき

あらすじ:タカコ荘のドタバタ合宿は終わらない!! アニメ「てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!」放送期間中に、てっぺんっ公式SNS上で公開されファンを賑わわせた4コマ漫画が月刊ブシロードにカムバック!

第1話(https://comicbushi-web.com/episode/4856001361177759051)





作品名:カードファイト!! ヴァンガード YouthQuake 13話前編

漫画:Quily

シリーズ原案:伊藤 彰

あらすじ:ヴァンガード原作者・伊藤彰先生と『みにヴぁん』作者・Quily先生が贈る、完全新作漫画!! 高校1年生の先達メグルは、周囲がヴァンガードをやめてしまい、自身もヴァンガードを続けるかどうか迷っていた。ある日、行きつけのカフェのマスターに連れられ、その祖父・鞍流サンゾウとファイトをすることに。魂をQuake《クエイク》せよ! キミをヴァンガードに導く新たな物語!!

作品ページ(https://comicbushi-web.com/episode/3270296674395494761)





作品名:よんこま十三機兵防衛圏~こちらセクターX~ 34話

漫画:柊タイガー

原作:ATLUS

あらすじ:アトラス×ヴァニラウェアによる『十三機兵防衛圏』公式!複数の時代を舞台に13人の主人公が描く青春群像劇、4コマ漫画で開幕!!

第1話(https://comicbushi-web.com/episode/13933686331793879673)



※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。

(C)糸由はんみ (C)MEGANE GUMA/Frontier Works Inc. (C)たなかあひる・小川一水 (C)早川書房 (C)かぜぱな (C)たぬきち (C)World Wonder Ring STARDOM, All rights reserved. (C)森みさき (C)てっぺんグランプリ実行委員会 (C)Quily (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)柊タイガー (C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved. (C)BUSHIROAD WORKS



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/15-16:46)