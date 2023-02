[株式会社WOWOW]

富士山の麓、静岡県富士市で4度目となるキャンプフェス「FUJI & SUN」5月13日、14日に開催決定!第一弾出演アーティストを解禁!!







静岡県富士市「富士山こどもの国」で5月13日(土)、14日(日)の日程で、キャンプフェス「FUJI & SUN’23」の開催が決定。第一弾出演アーティストを解禁いたします。今年は、木村カエラ、スガ シカオ with FUYU、cero、ROTH BART BARONの出演が決定!!



「富士山と学び、富士山と生きる。」をコンセプトに、富士山を間近に望む圧巻のロケーションで、“音楽” “アクティビティ” “キャンプ”など「人生を彩る冒険」をお届けしてきた「FUJI & SUN」も今年で4度目の開催。キャンプフェスならではの開放感あふれる空間で、ゆったりと流れる非日常のひと時を家族や友人と過ごす”ゆとりある余白”が最大の魅力です。



今年も、開催初年度から人気の”冒険のプロ集団”「人力チャレンジ応援部」の参加が決定!群馬県桐生市のコンセプトショップPurveyorsや、日本最大級のアウトドア・WEBマガジンCAMP HACKも昨年に続き参加し、会場を盛り上げます。さらに、静岡県を中心に展開するアウトドアショップSWENも参画し、フェスに彩りを添えます。2023年も富士山の麓(ふもと)という絶景をバックに、ジャンルや世代を超えて人々の心を揺さぶる音楽はもちろん、美しい富士の大自然を堪能できるアクティビティ、親子で楽しめるワークショップなども多数開催予定です。



今年はSun Areaにあるメインステージでのライブと、樹木に囲まれた幻想的なMoon Areaでの地元DJを中心としたパフォーマンス等、多彩なラインナップでお届けします。ビッグアーティストからローカルアーティストまで、バリエーション豊かな五感を刺激する音楽とともに、富士のまばゆい自然に囲まれて過ごす、ここでしか味わえない心躍る体験をぜひ、ご堪能ください!









開催初年度から人気の”冒険のプロ集団”人力チャレンジ応援部に、海外のアドベンチャーレースに出場するプロチーム『Team EAST WIND』がゲスト参戦!







■人力チャレンジ応援部

「冒険」という熱い夢を追いかけるチームの一員として、世界の冒険史に日本人の足跡を残し、伝えることを目的としています。 さらに、冒険家やチャレンジャーと共に、「自然とのふれあい」や「冒険のおもしろさ」を学び、そして「人間本来のチャレンジ精神」を育むための冒険学校の設立を目指します。

HP:https://www.jinriki-support.com







■人力チャレンジャー 阿部雅龍 プロ冒険家

秋田県出身。秋田大学在学中より冒険活動を開始。探検家白瀬矗南極探検隊長の足跡を伸ばしての人類未踏破ルートでの南極点徒歩到達を目指す。テーマは単独と人力。リキシャジャパントラバース6400km(2017年)。リキシャAKITAトラバース750km(2018年)。メスナールートによる日本人初南極点単独徒歩到達918km (2019年)。







■ゲスト:Team EAST WIND

1996年にアドベンチャーレースにおける国内第一人者である田中正人がキャプテンとなり創設したプロチーム。現在は田中陽希がキャプテンを引き継ぎ、チームを引率。主に海外のアドベンチャーレースに出場。

HP:https://www.east-wind.jp/team/





人気アウトドアショップなども続々参加が決定!







■Purveyors(パーヴェイヤーズ)

”旅、フィールドワークをもっと日常生活へをテーマに発信する群馬県桐生市のコンセプトショップ。調達人・御用達の意味を持つPurveyorsの名の通り、彼らが旅をしながら調達してきた道具を紹介します。Purveyorsの表現する世界観を堪能できる空間にご期待ください!









■CAMP HACK(キャンプハック)

日本最大級のキャンプ・アウトドアWEBマガジンCAMP HACKによる出店。2019年から4度目の登場となる今回も、「今までにないワクワクを」を掲げるCAMP HACKらしい楽しいスペースをお届けします。







■SWEN(スウェン)

静岡の有名アウトドアショップ「SWEN」のFUJI & SUN '23出店が決定。他県では買えない限定モデルや、セール価格のお得なアウトドアグッズの販売も予定。ワークショップ企画も実施します。お楽しみに!



公演概要



■公演名 FUJI & SUN’23(読み:フジアンドサン ニジュウサン)

■日 程 2023年 5月13日(土) 9:00 OPEN 10:30 START 21:00 CLOSE

5月14日(日) 8:00 OPEN 9:00 START 18:00 CLOSE

■会 場 富士山こどもの国(静岡県富士市桑崎1015)

■主 催 FUJI & SUN ’23実行委員会

(WOWOW/静岡新聞社・静岡放送/ローソンエンタテインメント/infusiondesign)

■協賛 コアレックス信栄

■特別協力 富士市/富士山こどもの国

■協 力 一般社団法人富士山観光交流ビューロー/富士市ホテル旅館業組合/富士商工会議所/富士市商工会/GoodSound P.A.works/KMCgroup/JTB/静岡県タクシー協会 富士・富士宮支部/人力チャレンジ応援部/SWEN/SPACE SAFARI/sloWPorch /Bird -old pizza house-/フジイベントボランティアネットワークFEVN/富士急静岡バス/富士急トラベル/富士急シティバス/富士パークホテル/富知六所浅間神社/FRUE/吉原寺音祭

■後 援 静岡県/公益社団法人静岡県観光協会/日本富士山協会/富士ニュース社/岳南朝日新聞社/Radio-f

■企画制作 WOWOW/infusiondesign

■運 営 infusiondesign

■出 演 木村カエラ/スガ シカオ with FUYU/cero/ROTH BART BARON 他

※やむを得ない事情により出演者が変更になる場合がございます。予めご了承ください。



■公式HP:https://fjsn.jp

■公式Twitter:https://twitter.com/fjsnjp

■公式Instagram :https://www.instagram.com/fjsnjp

■公式Facebook :https://www.facebook.com/fjsnjp



≪本公演に関するお問い合わせ≫

FUJI & SUN ‘23 実行委員会事務局(infusiondesign内)

TEL:03-6427-3281(平日 12:00~18:00)

MAIL:info@fjsn.jp



チケット情報



▼ローソンチケットプレリク先行 https://l-tike.com/fjsn/

オートキャンプ・各種区画サイト・パオ(抽選)受付期間:2/7(火)12:00 ~2/21(火)23:59

上記券種以外(先行) 受付期間:2/7(火)12:00 ~2/26(日)22:00



▼WOWOW WEB会員先行 (https://www.wowow.co.jp/ticket/fjsn23_login.html ) <WEB会員ID保有者のみ※登録無料>

オートキャンプ・各種区画サイト・パオ(抽選)受付期間:2/7(火)12:00 ~2/21(火)23:59

上記券種以外(先行)受付期間:2/7(火)12:00 ~2/26(日)22:00



▼静岡県民割(先着)★静岡県内ローソン・ミニストップ・SWEN(営業時間内)にて販売 Lコード:43900

受付期間: 2/7(火)12:00~5/12(金)23:59



▼一般発売 受付期間:3/23(木)12:00~ (予定)





※オートキャンプサイト、各種区画サイト、パオ券については、抽選先行となります。

また、販売期間も異なりますので、詳細は公式ホームページかプレイガイドページよりご確認ください。







