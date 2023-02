[株式会社WOWOW]

https://www.wowow.co.jp/music/grammy/



「生中継!第65回グラミー賞授賞式(R)」 ※二カ国語版(同時通訳)

2月6日(月)午前9:00[WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]

「第65回グラミー賞授賞式(R)」 ※字幕版

2月6日(月)午後10:00[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]







日本時間2月6日(月)に開催される「第65回グラミー賞授賞式(R)」。25回ものグラミー賞を受賞しているスティーヴィー・ワンダーが3曲を披露。 「The Way You Do the Things You Do」を歌唱するほか、スモーキー・ロビンソンとは「Tears of a Clown」を、クリス・ステイプルトンとは「Higher Ground」をデュエットでパフォーマンスする。さらに今回、年間最優秀楽曲にノミネートしているDJ キャレドやフライデー、ジェイ・Z、ジョン・レジェンド、リル・ウェイン、リック・ロスらの出演も決定!

WOWOWでは「第65回グラミー賞授賞式(R)」の模様を2月6日(月)午前9:00から独占生中継で放送・配信、字幕版は当日午後10:00からお届けする。



<第65回グラミー賞授賞式(R) 出演者リスト>

<パフォーマンス>

バッド・バニー、メアリー・J. ブライジ、ブランディ・カーライル、ルーク・コムズ、スティーヴ・レイシー、

リゾ、キム・ペトラス、サム・スミス、ハリー・スタイルズ、ビッグ・ボーイ、バスタ・ライムス、デ・ラ・ソウル、DJ ドラマ、DJ・ジャジー・ジェフ、ミッシー・エリオット、フューチャー、グロリラ、グランドマスター・フラッシュ、グランドマスター・メリー・メル、スコーピオ/エチオピアンキング、アイス-T、リル・ベイビー、リル・ウェイン、ザ・ロックス、メソッド・マン、ネリー、パブリック・エナミー、クィーン・ラティファ、ラヒーム、RUN DMC、ソルト・ン・ペパー、スピンデレラ、スカーフェイス、スウィズ・ビーツ、トゥー・ショート、スティーヴィー・ワンダー、スモーキー・ロビンソン、クリス・ステイプルトン、DJ キャレド、フライデー、ジェイ・Z、ジョン・レジェンド、リル・ウェイン、リック・ロス and more...



<プレゼンター>

カーディ・B、ジェームズ・コーデン、ビリー・クリスタル、ヴィオラ・デイヴィス、ドウェイン・ジョンソン、オリヴィア・ロドリゴ、シャナイア・トゥエイン、ジル・バイデン



<司会>

トレバー・ノア



<番組情報>

「生中継!第65回グラミー賞授賞式(R)」 ※二カ国語版(同時通訳)

2月6日(月)午前9:00[WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]

「第65回グラミー賞授賞式(R)」 ※字幕版

2月6日(月)午後10:00[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

案内役:ジョン・カビラ、ホラン千秋

スペシャルゲスト:Travis Japan

スタジオゲスト:こがけん、IMALU、渡辺志保、Sora Aota/K2

レッドカーペットレポーター:Cahogold(カホゴールド)



Travis Japan meets The GRAMMY(R)

~グラミー賞(R)直前スペシャル~

2月5日(日)午後9:00ほか [WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]

~グラミー賞(R)事後スペシャル~

3月5日(日)午後9:00[WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]



ライブ配信!第65回グラミー賞授賞式(R)レッドカーペット

2月6日(月)午前8:00[WOWOWオンデマンド]



「第65回グラミー賞(R)の見どころ」(無料放送)

2月4日(土)午前9:45 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]ほか



※「生中継!第65回グラミー賞授賞式(R)」「第65回グラミー賞授賞式(R)」「Travis Japan meets The GRAMMY(R)」は放送終了後、アーカイブ配信 あり

※「第65回グラミー賞(R)の見どころ」 はWOWOWオンデマンドでアーカイブ配信中



<グラミー賞授賞式(R)特設サイト>

https://www.wowow.co.jp/music/grammy/



グラミー賞直前!洋楽セレクション

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

チャック・ベリー ブラウン・アイド・ハンサム・マン

2月4日(土)午前7:15

エリック・クラプトン レディ・イン・ザ・バルコニー ~ ロックダウン・セッションズ

2月4日(土)午前8:15

レア・サロンガ ライブ・イン・シドニー 2019

2月5日(日)午前7:15



<関連番組>

レッド・ホット・チリ・ペッパーズ ライブ・アット・東京ドーム 2023

2月26日(日)午後5:30[WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]

※放送終了後、2週間アーカイブ配信あり



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/04-16:16)