松任谷由実 PRIVATE LIVE IN L.A. ~The 14th Moon to acacia~

3月29日(水)午後6:00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

松任谷由実 ~The Session at Stellar Ball~

3月29日(水)午後8:00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]







松任谷由実デビュー50周年アニバーサリー企画として、WOWOWでは「松任谷由実デビュー50周年WOWOWスペシャル」と題し、2022年9月には「コンサートツアー2021-2022 深海の街」の東京公演を、10月・11月には彼女がこれまでのキャリアで作り上げてきた全40本のミュージックビデオ集をお届けしてきた。いよいよ2月5日(日)午前10:45からは、ユーミンの新たな金字塔となった“シャングリラ”シリーズ3作品を一挙放送・配信する。

そしてこのたび、3月にも2本のライブを放送・配信することが決定した!2001年にWOWOW開局10周年特別企画として開催されたプライベートスタジオライブと、 2005年に品川プリンスホテル ステラボールのこけら落としとして行なわれた、たった2日間限りの一流スタジオミュージシャンとのセッションライブを3月29日(水)午後6:00 から連続でお届けする。どちらのライブもパッケージ化されておらず、当時の放送から一切世に出ていないプレミアムなライブだ。このWOWOW秘蔵の貴重な2番組をデビュー50周年特集企画の一環として、今回特別に蔵出しする。ユーミンファン必見の永久保存版のプログラムをお見逃しなく!



<ラインナップ>

松任谷由実デビュー50周年WOWOWスペシャル





松任谷由実 PRIVATE LIVE IN L.A. ~The 14th Moon to acacia~







3月29日(水)午後6:00

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

※放送終了後~1カ月間アーカイブ配信あり



WOWOW開局10周年特別企画として開催された、松任谷由実のプライベートスタジオライブ。



アルバム『acacia』の最終MIX作業を終えた松任谷由実が、LAでレコーディングメンバーとプライベートセッションを行なう。『acacia』からはもちろん、初めて海外録音のきっかけとなった荒井由実時代の名作『14番目の月』の収録曲も当時のオリジナルメンバーで再現。一流のスタジオミュージシャンとライブセッションを繰り広げる。当時の最新作と名作、二つのアルバムを演奏するスタジオライブを通じて、松任谷由実の音楽性に迫る。またバンドにはプロデューサーであり、伴侶でもある松任谷正隆も参加、2人の共演が実現した。本人やメンバー、スタッフのインタビューを通じて音楽家「松任谷由実」の魅力、正隆との共同作業に迫っていく。



楽曲:110°F(松任谷由実) / リアリティ / Lundi / 7TRUTHS 7LIES~ヴァージンロードの彼方で / 哀しみをください / MIDNIGHT RUN / さざ波 / 中央フリーウェイ / 14番目の月 / 天気雨 / 晩夏(ひとりの季節) / 何もなかったように / 瞳はどしゃ降り / Carry On / acacia / PARTNERSHIP



収録日:2001年4月下旬・5月下旬

収録場所:アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス プライベートスタジオ





松任谷由実 ~The Session at Stellar Ball~







3月29日(水)午後8:00

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

※放送終了後~1カ月間アーカイブ配信あり



たった2日間だけの、松任谷由実と一流スタジオミュージシャンのセッションライブ。



LAナンバーワンのリズムセクション、ニール・スチューベンハウス(B)とヴィニー・カリウタ(Dr)、スティーリー・ダン等との共演で知られるディーン・パークス(G)、デイヴ・グルーシンらが必ずご指名で起用するダン・ヒギンズ(Sax)らがアメリカより来日。日本からはユーミンのコンサートツアーの音楽監督を務める武部聡志(Key)、日本を代表するパーカショニスト浜口茂外也(Per)、そしていつもはプロデューサーとしてステージに立つことはあまり多くない松任谷正隆(Key)が参加。こんな豪華なメンバーが松任谷由実のたった2日間の公演のために集まった。いつもはレコーディングなどでスタジオで演奏するメンバーが、オーディエンスを前にいかなるセッションを見せてくれるか。片時も目を離せない貴重な瞬間の連続である。



楽曲:Now Is On / セイレーン / 思い出に間にあいたくて / 生まれた街で / 雨のステイション / ツバメのように / Midnight Train / 恋の苦さとため息と / 一緒に暮らそう / 手のひらの東京タワー / 最後の嘘 / ホームワーク / ついてゆくわ / 恋は死んでしまった / 守ってあげたい / Cowgirl Blues / 残されたもの / 春よ、来い / 卒業写真 / Called Game



収録日:2005年4月9日

収録場所:東京 品川プリンスホテル ステラボール





松任谷由実 YUMING SPECTACLE SHANGRILA 1999



2月5日(日)午前10:45 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

※放送終了後~2週間アーカイブ配信あり



今なお伝説として語り継がれる“シャングリラ”シリーズ第1弾。ユーミンの音楽とサーカスとアーティスティックスイミングのコラボによる空前絶後の一大スペクタクル。





松任谷由実 YUMING SPECTACLE SHANGRILA II



2月5日(日)午後0:30 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

※放送終了後~2週間アーカイブ配信あり



前作から4年を経て2003年に開催された第2弾。難破船“シャングリラ号”をモチーフに、ユーミンの音楽とサーカスとアイススケートとのコラボレーションが展開された。





松任谷由実 YUMING SPECTACLE SHANGRILA III -A DREAM OF A DOLPHIN-



2月5日(日)午後2:45 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

※放送終了後~2週間アーカイブ配信あり



“シャングリラ”シリーズ最終章にして最高傑作。ユーミンの音楽とサーカスとアーティスティックスイミングとのコラボによって描かれた“理想郷”は永遠に色あせない。





松任谷由実 コンサートツアー2021-2022 深海の街



3月29日(水)午後4:00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

※放送終了後~1カ月間アーカイブ配信あり



通算39枚目のオリジナルアルバム『深海の街』に自らの想いを刻み、全国ツアーを開催した松任谷由実。最新ツアーの中から、東京公演の模様をWOWOWで独占放送・配信。



収録日:2022年5月21日、22日、6月25日、26日

収録場所:東京 東京国際フォーラム ホールA



【番組サイト】

