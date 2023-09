[株式会社ブシロード]

初回放送は本日9月4日(月)スタート!初回ゲストはノノ役 高尾奏音さん!



株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、ニッポン放送にて毎週月曜日20:00~20:30放送中のラジオ番組『おしえてメディアミックス!』が『リアセカイのセカイ from おしえてメディアミックス!』にリニューアルすることをご報告します。報道関係の皆様におかれましては、貴媒体でお取り上げいただけますようお願い申し上げます。









2023年4月よりニッポン放送にて毎週月曜日20:00~20:30放送中のラジオ番組『おしえてメディアミックス!』が9月より『リアセカイのセカイ from おしえてメディアミックス!』にリニューアル!



パーソナリティーはおなじみ ニッポン放送アナウンサー 吉田尚記さん!ゲストにプロデューサーのはしもとよしふみ氏とキャラクターを演じる声優さんを迎え、2023年10月12日(木)発売のNintendo Switch(TM)向け完全新作アクションRPG『リアセカイ』のセカイについて紐解いていきます!



本日9月4日(月) 20:00~20:30 初回放送のゲストはノノ役 高尾奏音さん!









初回ははしもとよしふみ氏から、リアセカイの世界観をご紹介!

そしてなんと、高尾さんにはゲームシステムにちなんだ企画にもご挑戦いただきました!お楽しみに!



番組ではメッセージもお待ちしています!

お便りはこちら メールアドレス:omm@1242.com 宛にお願い致します。

ハッシュタグ “ #リアセカラジオ #おしえてメディアミックス ” をつけての感想の投稿もお待ちしております。



『リアセカイ』とは





ブシロードが贈るオリジナルタイトル第1弾『リアセカイ』は、プロデューサーにはしもとよしふみ氏を迎え制作する完全新作アクションRPG!そして、メインイラストに七原しえ氏・岩崎美奈子氏、メイン楽曲に桜庭統氏、主題歌に亜咲花氏と豪華クリエイター陣でお送りいたします!







ジャンル:アクションRPG

機種:Nintendo Switch(TM)

発売日:2023年10月12日(木)

発売元:ブシロード

開発元:HAKAMA株式会社



『リアセカイ』公式サイト

https://rearsekai.bushiroadgames.com/

『リアセカイ』公式Twitterアカウント

https://twitter.com/rearsekai



版権表記





※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)bushiroad (C)HAKAMA Inc.



