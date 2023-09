[株式会社ブシロード]

トレーディングカード コレクションシリーズの第5弾から3種同時発売!





1パック110円(税込)で発売のトレーディングカード コレクションシリーズの第5弾が登場いたします!

今回はクリア素材を使用した透明感のあるカードの『ブシロード トレーディングカード コレクションクリア』から2種、両面印刷の仕様の『ブシロード トレーディングカード コレクション』から1種の計3種が同時発売です!

話題の人気作品やトレーティングカードに!好きなキャラクターをコレクションしよう!



~第5弾商品~

・ブシロード トレーディングカード コレクションクリア「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」

・ブシロード トレーディングカード コレクションクリア「クレヨンしんちゃん」

・ブシロード トレーディングカード コレクション「新日本プロレス+STARDOM vol.2」



【ブシロード トレーディングカード コレクションクリア「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」】



かわいいイラストをたくさん収録!お気に入りを見つけよう!



▼商品詳細はこちら▼

https://bushiroad.com/products/ex_btc/2064



【ブシロード トレーディングカード コレクションクリア「クレヨンしんちゃん」】





クレヨンしんちゃんがブシロード トレーディングカード コレクションクリアに新登場!



▼商品詳細はこちら▼

https://bushiroad.com/products/ex_btc/2063



商品情報





【商品名】

・ブシロード トレーディングカード コレクションクリア「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」

・ブシロード トレーディングカード コレクションクリア「クレヨンしんちゃん」



【発売日】

2023年8月25日(金)以降順次発売



【内容】

全28種1パック 1枚入り プラスチック製



【希望小売価格】

1パック 1枚入り:110円(税込)

1BOX 20パック入り:2,200円(税込)



【ブシロード トレーディングカード コレクション「新日本プロレス+STARDOM vol.2」】





「新日本プロレス+STARDOM」待望の第2弾!今回も迫力満点!



▼収録選手・ユニット一覧(順不同/敬称略)

【新日本プロレス】

棚橋 弘至/海野 翔太/オカダ・カズチカ/エル・デスペラード/SANADA/デビッド・フィンレー/内藤 哲也

鷹木 信悟/高橋 ヒロム/ウィル・オスプレイ/グレート-O-カーン



本隊(棚橋弘至、海野 翔太、小島 聡、天山 広吉、永田裕志、真壁 刀義、本間 朋晃、マスター・ワト、田口 隆祐、KUSHIDA、タイガーマスク)

GUERRILAS OF DESTINY(タマ・トンガ、タンガ・ロア、ヒク レオ、邪道)

CHAOS(オカダ・カズチカ、石井 智宏、矢野通、後藤 洋央紀、YOH、YOSHI HASHI、ロッキー・ロメロ)

TMDK (ザック・セイバー Jr. 、シェイン・ヘイスト、バッド・デュード・ティト、マイキー・ニコルス、ロビー・イーグルス)

STRONG STYLE(鈴木みのる、エル・デスペラード、成田蓮)

Just 5 Guys(SANADA、金丸義信、タイチ、DOUKI、TAKA みちのく)

BULLET CLUB(石森太二、クラーク・コナーズ、 KENTA 、外道、チェーズ・オーエンズ、デビッド・フィンレー、バッドラック・ファレ)

HOUSE OF TORTURE(EVIL、SHO、高橋 裕二郎、ディック東郷)

ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン(内藤 哲也、鷹木 信悟、高橋 ヒロム、BUSHI、ティタン、辻陽太)

UNITED EMPIRE(ウィル・オスプレイ、グレート-O-カーン、HENARE、ジェフ・コブ、TJP、フランシスコ・アキラ)



【STARDOM】

岩谷麻優/ジュリア

STARS(岩谷麻優、飯田沙耶、羽南、コグマ、葉月、向後桃)

Queen’s Quest(林下詩美、AZM、上谷沙弥、妃南、レディ・C、天咲光由)

大江戸隊(刀羅ナツコ、鹿島沙希、吏南、琉悪夏、フキゲンです★、スターライト・キッド、渡辺桃)

Donna del Mondo(ジュリア、舞華、テクラ、桜井まい)

COSMIC ANGELS(中野たむ、なつぽい)

God’s Eye(朱里、MIRAI、壮麗亜美)

Club Venus(白川未奈、月山和香)



※この商品は2023年6月15日時点のユニット所属情報で製作しております。



▼商品詳細はこちら▼

https://bushiroad.com/products/ex_btc/2062



商品情報





【商品名】

ブシロード トレーディングカード コレクション「新日本プロレス+STARDOM vol.2」



【発売日】

2023年8月25日(金)以降順次発売



【内容】

全30種1パック 1枚入り



【希望小売価格】

1パック 1枚入り:110円(税込)

1BOX 20パック入り:2,200円(税込)



ブシロード トレーディングカード コレクションとは





ブシロードが2023年に始動するトレーディングカードの新ブランド!

ゲーム要素はなく、コレクションを目的としたアイテムです。レアリティがないため集めやすく、気軽に手に取れる110円(税込)という価格も魅力です。



※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)2022 プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

(C) New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. All right reserved.

(C)梶原一騎・辻なおき/講談社 (C)World Wonder Ring STARDOM



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/04-12:46)