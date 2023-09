[株式会社ブシロード]

D4DJプロジェクトより、UniChØrdとAbyssmareによる2度目のライブが開催!



株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:根本雄貴)は、

2023年9月2日(土)に豊洲PITにて開催いたしました、

「UniChØrd×Abyssmare 2nd LIVE -Star Encounter-」についてご報告いたします。



報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。











同公演は、ブシロードによるメディアミックスプロジェクト「D4DJ(ディーフォーディージェー)」に新たに登場した2ユニット、UniChØrdとAbyssmareによる2度目のリアルライブとなっています。



公演はまずUniChØrdが登場。「ハジマリビート」で幕を開けました。続いて、人気のカバー曲やオリジナル曲を織り交ぜつつ、新曲の「孤月」「クリカエステップ」をライブ初披露し、フロアは熱気に包まれました。

UniChØrdと代わってライブ後半ではAbyssmareが登場。ネオ(CV.May’n)がアカペラで新曲「STORY」を歌い上げるパフォーマンスで会場を沸かせ、新カバー楽曲の披露やソフィア(CV.相坂優歌)によるDJプレイで場内のボルテージは最高潮になりました。



告知コーナーで次回のUniChØrd、Abyssmareそれぞれの出演イベントの開催が発表されると、会場のみならず配信でも大いに盛り上がりを見せました。

最後は2ユニット一緒に「LOVE!HUG!GROOVY!! Type:!(タイプ エクスクラメーション)」を歌い上げ、スマホ向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」に実装されたことが発表されると、会場は大熱狂のまま幕を閉じました。







《イベント概要》







◆公演名

UniChØrd×Abyssmare 2nd LIVE -Star Encounter-





◆会場

豊洲PIT





◆日時

2023年9月2日(土)

昼公演:開場14:15/開演15:00

夜公演:開場18:15/開演19:00





◆出演

UniChØrd(小岩井ことり、高橋花林、由良朱合、天麻ゆうき)

Abyssmare(May’n、相坂優歌、鷲見友美ジェナ、山田美鈴)





◆公演詳細

https://d4dj-pj.com/live-event/post-93





◆セットリスト

15:00公演

◆UniChØrd

ハジマリビート

INTERNET OVERDOSE

ハッピーシンセサイザ

ピコピコ音頭

空想リーパー

DJ NANMO WAKARAN

孤月

Synchronicity

クリカエステップ



◆Abyssmare

STORY

Get into the abyssmare

怪物

Red fraction

儚くも永久のカナシ

Raindrops

Take Me On

I AM THE BEST

WINNER



◆UniChØrd×Abyssmare

LOVE!HUG!GROOVY!! Type:!





19:00公演

◆UniChØrd

ハジマリビート

INTERNET OVERDOSE

回レ!雪月花

ピコピコ音頭

空想リーパー

DJ NANMO WAKARAN

孤月

Synchronicity

クリカエステップ





◆Abyssmare

STORY

Get into the abyssmare

第六感

Red fraction

儚くも永久のカナシ

Raindrops

Take Me On

I AM THE BEST

WINNER





◆UniChØrd×Abyssmare

LOVE!HUG!GROOVY!! Type:!





初解禁情報









来年2024年に、UniChØrdとAbyssmareの出演イベントの開催が決定しました。

2023年10月11日発売のUniChØrd 2nd Single「クリカエステップ」、Abyssmare 2nd Single「STORY」の初回生産分に先行抽選申込券が封入されます。

開催日時や、会場などの詳細は続報をお待ちください。





プロジェクト概要





「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ(ディーフォーディージェー)』!

「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。

8ユニット32人のキャラクターによるオリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。

歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……

さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう!





D4DJ公式サイト:https://d4dj-pj.com/

D4DJ公式Twitter:https://twitter.com/D4DJ_pj

D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw





▼ご紹介いただく際は、クレジットとして次をご記入ください。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

PHOTO:福岡諒祠(GEKKO)



