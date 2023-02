[株式会社WOWOW]

https://www.wowow.co.jp/music/grammy/



【番組情報】

生中継!第65回グラミー賞授賞式(R) ※二カ国語版(同時通訳)

2月6日(月)午前9:00[WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]

第65回グラミー賞授賞式(R) ※字幕版

2月6日(月)午後10:00[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]



Travis Japan meets The GRAMMY(R) ~グラミー賞(R)直前スペシャル~

2月5日(日)午後9:00[WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]ほか







日本時間2月6日(月)に開催される「第65回グラミー賞授賞式(R)」でハリー・スタイルズがパフォーマンスを行なうことが決定した。



ハリー・スタイルズは主要3部門の年間最優秀レコード、年間最優秀アルバム、年間最優秀楽曲を含む6部門でノミネートされている。



WOWOWでは「第65回グラミー賞授賞式(R)」の模様を2月6日(月)午前9:00から独占生中継で放送・配信、字幕版は当日午後10:00からお届けする。



<グラミー賞授賞式(R)特設サイト>

https://www.wowow.co.jp/music/grammy/







第65回グラミー賞授賞式(R) 出演者リスト



<パフォーマンス>

バッド・バニー、メアリー・J. ブライジ、ブランディ・カーライル、ルーク・コムズ、スティーヴ・レイシー、リゾ、キム・ペトラス、サム・スミス、ハリー・スタイルズ and more...



<司会>

トレバー・ノア



<番組情報>



「生中継!第65回グラミー賞授賞式(R)」 ※二カ国語版(同時通訳)



2月6日(月)午前9:00[WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]





「第65回グラミー賞授賞式(R)」 ※字幕版



2月6日(月)午後10:00[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

案内役:ジョン・カビラ、ホラン千秋

スペシャルゲスト:Travis Japan

スタジオゲスト:こがけん、IMALU、渡辺志保、Sora Aota/K2

レッドカーペットレポーター:Cahogold(カホゴールド)



Travis Japan meets The GRAMMY(R)



~グラミー賞(R)直前スペシャル~

2月5日(日)午後9:00ほか [WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]

~グラミー賞(R)事後スペシャル~

3月5日(日)午後9:00[WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]



ライブ配信!第65回グラミー賞授賞式(R)レッドカーペット



2月6日(月)午前8:00~[WOWOWオンデマンド]





「第65回グラミー賞(R)の見どころ」 (無料放送)



#1 1月31日(火)午後5:45 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]ほか

#2 1月31日(火)午後6:00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]ほか

#3 1月31日(火)午後6:15 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]ほか

※「生中継!第65回グラミー賞授賞式(R)」「第65回グラミー賞授賞式(R)」「Travis Japan meets The GRAMMY(R)」は放送終了後、アーカイブ配信 あり

※「第65回グラミー賞(R)の見どころ」 はWOWOWオンデマンドでアーカイブ配信中







グラミー賞直前!洋楽セレクション



[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

アデル ~30の輝かしい瞬間~

1月31日(火)午前3:00

フー・ファイターズ ライブ・アット・ウェンブリー・スタジアム 2008

1月31日(火)午前11:30

パヴァロッティ ライブ・イン・セントラルパーク 1993

2月1日(水)午後0:00

3大テノール ロスト・コンサート

2月1日(水)午後2:00

ブルース・スプリングスティーン ~闇に吠える街 30周年記念ライブ 2009

2月1日(水)午後3:30

チック・コリア・アコースティック・トリオ ライブ・イン・ミュンヘン 1989

2月2日(木)午前10:00

チック・コリア & ゲイリー・バートン ライブ・イン・ミュンヘン 1997

2月2日(木)午前11:45



<関連番組>

レッド・ホット・チリ・ペッパーズ ライブ・アット・東京ドーム 2023

2月26日(日)午後5:30[WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]

※放送終了後、2週間アーカイブ配信あり



