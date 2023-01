[株式会社WOWOW]

「全豪オープンテニス」

1/29(日)午後0:50 女子ダブルス決勝「B.クレイチコバ/K.シニアコバ vs 青山修子/柴原瑛菜」

1/29(日)午後5:15 男子シングルス決勝「S.チチパス vs N.ジョコビッチ」

※WOWOWライブで生放送・WOWOWオンデマンドでライブ配信!



2/3(金)午前8:00 車いす男女シングルス決勝

「A.ヒュウェット vs 小田凱人」 「D.デ グロート vs 上地結衣」

※WOWOWライブでリピート放送





2023シーズン最初のグランドスラム「全豪オープンテニス」。

車いす男子シングルス決勝では、22日に引退を発表した国枝慎吾さんの後継者と言われる第3シードの16歳・小田凱人が第1シードのA.ヒュウェットにストレートで敗れ準優勝。グランドスラム初優勝はお預けとなった。車いす女子シングルスでは、3年ぶりの優勝を狙う第2シードの上地結衣が、第1シードのD.デ グロートに第1セットを6-0で奪う絶好のスタートも、悔しい逆転負けとなった。

決勝後に小田と上地がWOWOWの単独インタビューに応じた。











決勝後 小田凱人選手WOWOWインタビュー



Q.残念な結果になりましたが、自身初のグランドスラム準優勝。今のお気持ちをお聞かせください。



悔しいですし、(相手が)強かったという場面が数多くありましたので、改めて頑張らないといけないと思いました。それと同時にこういう舞台でプレーできたのは、今までのキャリアの中でも一番大きな経験になりました。日本人のサポーターの声が力になりました。その期待に応えるようなプレーをするつもりで全力で挑みましたが、優勝という形では終われませんでした。今年は始まったばかりなので今後もっと頑張れればと思います。



Q.開幕前に国枝慎吾さん引退のニュースを聞いて自身もショックを受けた中での大会で、第2シード(G.フェルナンデス)を倒して決勝まで来ました。手ごたえはありましたか?





もちろん自信を持って手ごたえがあったと言えますし、良い状態で挑めたのは間違いないです。次につながる良いチームができましたし、まだまだ成長できると感じました。









Q.決勝は生中継でした。テレビを見て応援してくれた方にメッセージをお願いします。



応援ありがとうございました。僕の中では勝ち負けが一番重要になってしまいますが、車いすテニスという競技を一人でも多くの方に届けたいという思いでプレーしていて、その中で僕のプレーやプレー中の努力、パッションを見ていただけたら一番うれしかったので、今回の生中継は嬉しかったです。



決勝後 上地結衣選手WOWOWインタビュー







Q.最大のライバル・デ グロートをあと一歩まで追い詰めました。試合を振り返ってください。



昨日のダブルスでも(外コートで)対戦しましたが(今回の対戦は中コートの)マーガレット・コート アリーナでしたし、シングルスはシングルスの戦い方があるので、先週の試合を見返してやるべきことをおさらいして試合に入りました。



第1セット(6-0)は、昨年の全米オープンや先週の前哨戦でも3セット戦いましたが、その中でも一番手応えがあったというか、彼女のミスというよりは、自分がしっかりとボールをコントロールしてポイントを積み重ねてセットを取れたことがすごく良かったです。第2、第3セットはあんなスコア(2-6、2-6)でしたが、やりたいことは一貫してありました。彼女のボールや、ポジションが変わり、第1セットのように、思うようにプレーさせてもらえなくなりました。







今回、前に出て早いタイミングでボールを取るということをやったことが今回のスコアにつながりました。この結果を次に、勝利につなげていくために何が必要なのか。昨年の全米オープンあたりから彼女にプレッシャーをかけられている感覚はある。それを続けてもっと彼女のミスを誘っていきたい。第1セット、彼女のダブルフォルトの数がすごく多かったので、ああいう形にしていくことがすごく重要だと思います。





ただ、彼女自身も彼女のチームも私が目指しているプレースタイルに対応してくると思うので、先を見越してやっていかないと彼女に勝てる日はやってこない(今回の敗戦でシングルスは17連敗)。まだまだ2023年は始まったばかり。トライしていることの精度を高められるよう引き続き頑張っていきたいです。



