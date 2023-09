[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ(本社:東京都中野区、代表取締役社長:成田耕祐)は、

2023年9月8日(金)より、マルイにて「フェ~レンザイ POP UP STORE in マルイ」を開催いたします。







商品の販売や購入特典の配布の他に、スタンディの展示も行います!





2023年9月8日(金)~10月1日(日)まで、「フェ~レンザイ POP UP STORE in マルイ」を実施いたします。

商品販売の他に、購入特典としてブロマイド(全8種)をご用意!さらにスタンディの展示も行います。

皆様のお越しをお待ちしております。



■開催場所・期間

なんばマルイ:2023年9月8日(金)~9月17日(日)

マルイシティ横浜:2023年9月23日(土・祝)~10月1日(日)



■購入特典

ブロマイド(全8種)



期間中、「フェ~レンザイ」関連のグッズを2,200円(税込)ご購入毎に特典 【ブロマイド(全8種)】をランダムで1枚プレゼント!

※無くなり次第終了です



商品情報(一部抜粋)





【トレーディング商品】

●トレーディングアクリルキーホルダー 遊園地 ver. 1,100円(税込)



【オープン商品】

●パーカー ナタ Fairy Tale ver. 7,700円(税込)



●アクリルスタンド 春日雅集 ver. 各1,980円(税込)



●ぬいぐるみ コウテン 3,850円(税込)



●ぬいぐるみクッション ハクタク 2,750円(税込)



詳しい情報は特設サイトをチェック!

・ブシロードクリエイティブ公式HP

https://bushiroad-creative.com/events/frz-popup2023



・ブシロードクリエイティブ公式Twitter

@bushi_creative



