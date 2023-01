[株式会社WOWOW]

全豪オープンテニス 車いす男女シングルス決勝

1/28(土)午前10:00 [WOWOWライブで生放送]

A.ヒュウエット vs 小田凱人/D.デ グロート vs 上地結衣







終盤戦を迎えた2023シーズン最初のグランドスラム「全豪オープンテニス」。

車いす男子シングルスでは、22日に引退を発表した国枝慎吾さんの後継者と言われる第3シードの16歳・小田凱人が26日の準決勝で第2シードのG.フェルナンデスにフルセットの末、勝利し決勝進出。四大大会初優勝をかけて28日の決勝で第1シードのA.ヒュウエットと戦う。

車いす女子シングルスでは、3年ぶりの優勝を狙う第2シードの上地結衣が、準決勝でJ.グリフィオンにストレート勝ち。同じく28日の決勝で第1シードのD.デ グロートと対戦する。

準決勝勝利後に小田と上地がWOWOWの単独インタビューに応じた。

なお、小田が国枝さんの引退について語ったインタビューも合わせてお届けする。





準決勝勝利後 小田凱人選手WOWOWインタビュー







Q.グランドスラム参戦2年目で初の決勝進出。感想をお願いします。



自分としては「ついに」という気持ちが強いです。ここまできたら最後はすべてを出し切るだけなので、気負わずにいつも通り自分らしいテニスをしたい気持ちがすごく強いです。



Q.準決勝は壮絶な試合でしたね。最初の2セットを振り返ってください。



1セット目の1ポイント目から自分のテニスをしてどんどん攻める気持ちで気合が入っていましたし、モチベーションも高い状態で試合に挑めたので、1セット目は思い通りに進められた展開でした。2セット目に関しては、自分が落ちたというより、相手の力が上回った感じです。ただ、チャンスがないわけではなかったので、そこで取り切れていたらと思います。ファイナルセットに入ってから、振り出しに戻った気持ちで試合を進めることができました。スタートはよくありませんでしたが、そこから接戦を演じ、特に(セットカウント)3-5から巻き返した場面では、今までやってきたことが試合で出たと実感しています。達成できたことで今は自信があります。これからもっともっとああいう試合を経験していく中で自信となって経験として残っていくと思います。今年はまだ始まったばかりですが、この1年の中で大きな1試合になるかなと感じます。



Q.決勝の相手はA.ヒュウエット。これまでの対戦成績1勝4敗と強敵です。どんなイメージをもって、どんな戦い方をしますか?



先週にメルボルンの大会で対戦しているので、どんな感じなのかはわかっています。もちろん手ごわいですし、今のランキング1位です。チャンスはあると思いますが、準決勝よりかなり厳しい戦いになることはわかって臨みます。相手の対策もしていて、どういう展開でポイントを取るというのも重要になってくると思います。ただ、自分の実力をどれだけ出せるかが勝敗の分かれ目だと思うので、必ず全力を毎回出せるような実力をつけたいです。今はどの会場になるかわかりませんが、会場が大きいほど100%以上の実力を出せるような自信がありますので、モチベーションを保ちながら試合に挑めばこれまで以上にチャンスがあると思います。これまでのキャリアの中で大舞台になるので、今は楽しみでしかないです。



Q.今日も会場にはファンの方がたくさんいました。やはり楽しみな気持ちが大きいですか?



そうですね。日本人含めてたくさんの方に見ていただいた方が、自分はプレーが上がってくる選手だと思うので、準決勝よりも多くの方々に見てもらいたいと思います。それは、車いすテニスに対しても良いこととだと思います。車いすテニスに対して好影響を与えるような選手になりたいですし、自分が頑張ることでいろいろな人を勇気づけられればと思います。逆に日本からライバルが現れてほしいと思いますし、本当に楽しみです。



<以下は引退を発表した国枝慎吾さんについて1月24日に行われたインタビュー>

Q.国枝慎吾さんの引退を聞いて、今はどんな心境ですか?



かなり落ち込みましたし、(テニスを)始めた時から今までの道のりを思い出すことがありました。ただ、その中でも試合に集中しないといけなかったので、メンタルで難しい部分がありました。先週、先々週と試合がありましたけど、(国枝選手の引退が)頭をよぎったことがありました。ただ、今は全豪オープンの会場にいるので、集中して頑張らないといけないと思っています。やっぱり、悔しいですし悲しいことも数多くあります。一番は(国枝さんに)勝てずに終わってしまったことです。より一層、(昨年の)楽天オープン(決勝)の時の悔しさが出てきた感じです。



Q.一言で言い表せないと思いますが、国枝さんはどんな存在ですか?



唯一と言っていいくらい、素直にかっこいいと思える人。この人には一番勝ちたいと思いますし、負けた時はしょうがないと唯一思える選手で、自分にとってはオンリーワンの存在でした。引退されたということで、大会に国枝選手がいないのは少しショックではあります。ただ、余計に今までより自分が頑張らないといけないと同時に思いましたので、これからはもっともっと責任感を持ってやっていければと思います。



Q.国枝さんと対戦した一番の思い出の試合を教えてください。



(昨年の)楽天オープンもありますが、自分にとっては、(昨年)全仏オープンで初めてグランドスラムに出て、良い流れで試合に勝てました。すべてが初めての中で勝っている興奮とワクワク感の中で、国枝選手にも今回こそは勝てるのではないかと臨んだところ、本当にボコボコにされました。自分にとってはそんな感じの試合で、あそこで心が折れたというか圧倒的な力の差があった試合だったので、そこからより色々なことを考えることになりました。あの試合は自分にとって悔しいというか、苦しい思い出でした。



Q.国枝さんのすごさは色々あると思いますが、ご自身で一番尊敬する部分、もしくは国枝さんが持っている武器を一つ盗めるとしたら?



憧れているし尊敬しているけど、「盗めるなら」という思いはあまりないです。たどり着くべき場所だとは思いますが、そこに着くまでは自分なりの道で進んでいければいいと思っています。









準決勝勝利後 上地結衣選手WOWOWインタビュー







Q.圧勝でしたね。ここまで3試合で落としたゲームがわずか「5」ですが、満足いっていますか?



満足はいってないですね。何とか勝っている。先週の大会と同じ選手と戦っていて、先週よりも良いスコアで勝ててはいます。今日の大きなコート(キア アリーナ)であったりとか、ボールの跳ね方だったりとか、しっかりと見極めて打てているところが良いところかなと思うのですけれども、動きだったりとかは全然納得がいってないので、引き続き調整しないといけないと思います。(外コートよりも)メイン会場の方がやはり(ボールが)跳ねますね。



Q.決勝の相手はデ グロート選手です。彼女に照準を当てて取り組んできたと思いますが、どの辺が鍵になると思いますか。



先週対戦してみて、早いタイミングでラリーの応酬というか、相手に時間を与えてしまうと、彼女もスピンのボールだったり、重いボール、たたくようなショットもありますので、とにかく体勢を安定させないということが重要かなと思います。多少こちらの体勢が崩れたとしても相手の体勢が整わないタイミングで打ち続けて、ポイントを取る機会をうかがうことが必要になるかと思います。なので、もちろんリスクはとらないといけないと思いますし、プレッシャーがかかった時に、自分がどこまでできるのかということが一つ挑戦になるとは思います。先週のコートより(ボールが)跳ねるので、そのあたりは突っ込みすぎてしまうと自分は背が低いので、かえって相手にチャンスボールを与えてしまうので、そのあたりのポジションの見極めも重要なポイントかなと思います。



Q.男子の小田選手も決勝進出を決めました。



小田選手は現在世界3位までランキングを上げていますし、今回初めての決勝を一緒に戦えるのは嬉しいですね。



