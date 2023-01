[株式会社WOWOW]

#71 2月24日(金)夜10:00~ [WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]



https://www.wowow.co.jp/stage/gb/







WOWOWオリジナルミュージカルコメディ「福田雄一×井上芳雄『グリーン&ブラックス』」(以下、「グリブラ」)。珠玉のミュージカルナンバーが堪能できるミュージックショーや、おなじみのミュージカルコメディコーナーなど、見どころ満載でお届けしているこの番組。

2月24日(金)#71放送のミュージックショーのコーナーは、井上芳雄と田代万里生がミュージカル『ファンタスティックス』より「I Can See It」を披露。1960年にオフブロードウェイで初演されてから42年も上演を続け、米国におけるミュージカル最長連続上演を記録している本作。日本でも1967年に初演され、その後も再演を重ね、昨年も上演され話題となった人気作だ。主人公のマット役を、2003年、05年に井上、2010年には田代が演じた。今回の番組では、デュエットナンバー「I Can See It」を井上がエル・ガヨ役のパート、田代がマット役のパートで歌唱するという、スぺシャルかつ貴重なバージョンでお届けする。



さらに、今年3月より東急シアターオーブにて上演予定のミュージカル『マチルダ』よりマチルダ役の嘉村咲良、熊野みのり、寺田美蘭、三上野乃花が「Naughty」を披露。2013年にブロードウェイに進出後、ローレンス・オリヴィエ賞でミュージカルとしては過去最多の7部門、トニー賞では5部門を受賞。全世界で上演され1100万人以上を動員し、国際的な演劇賞に輝いている本作がついに日本初上演。今春、最も注目される作品より主人公のマチルダ役を務める4名が「グリブラ」に登場し、劇中歌の「Naughty」を歌い上げる。開幕前の貴重なパフォーマンスをお楽しみいただきたい。他コーナーの内容については、後日発表予定。

「グリーン&ブラックス」#71は2月24日(金)午後10時より、WOWOWプライムにて放送。「グリーン&ブラックス」を楽しむためのショート動画シリーズ「グリーン&ブラックス 居残りゼミ」#11も2月24日(金)午後10時よりWOWOWオンデマンドで配信。お楽しみに。



【ミュージックショーコーナー】

井上芳雄×田代万里生 「I Can See It」(ミュージカル『ファンタスティックス』より)嘉村咲良×熊野みのり×寺田美蘭×三上野乃花 「Naughty」(ミュージカル『マチルダ』より)



★WOWOW番組情報★

WOWOWオリジナルミュージカルコメディ 福田雄一×井上芳雄「グリーン&ブラックス」

毎月末金曜日 午後10:00 放送・配信

#71 2月24日(金) 午後10:00 [WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]

「グリーン&ブラックス 居残りゼミ」

毎月末金曜日 午後10:00 配信

#11 2月24日(金) 午後10:00 配信 [WOWOWオンデマンド]

◆番組公式サイト:wowow.co.jp/gb/ ◆公式Twitter&Instagram:@wowowgbofficial



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/28-14:16)