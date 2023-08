[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区 代表取締役社長:木谷高明、以下、ブシロード)は、8月28日(月)17時より、メディアプラットフォーム「note」にてアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の感想コンテストを開始したこと、また感想文のシェアで景品があたるキャンペーンを実施することをお知らせいたします。





noteにてアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の感想コンテストを開催中!







メディアプラットフォーム「note」にて、毎週木曜日にTOKYO MX、ABEMAほかにて放送・配信中のアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の作品への感想や、考察を募集するコンテストを開催いたします。

ぜひこの機会に、皆様からの作品やキャラクターへの思いをnoteに投稿してください!





投稿いただいた感想文は、全てBanG Dream!(バンドリ!)」運営チームスタッフが読ませていただき、最優秀賞に選ばれた方にはブシロード公式note上での表彰及び、アニメ番宣ポスターをお送りします。





また、本作の感想文をnoteに投稿する際に使用可能な場面カット画像もブシロード公式noteにて配布開始いたしました。

コンテストに参加される際にはこちらも合わせてご利用ください。





アニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」note感想文コンテスト 開催概要





◇企画概要

コンテスト名:アニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」note感想文コンテスト

応募期間:2023年8月28日(月)17:00~9月21日(木)23:59まで

結果発表:9月末頃を予定

(受賞者の方にはnoteの「クリエイターへのお問い合わせ」機能で、ご自身のnoteアカウントに登録されているメールアドレスへご連絡させていただきます。)





◇応募方法

応募期間中にアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の感想をnoteにハッシュタグ「#バンドリアニメMyGO感想文コンテスト」をつけて投稿してください。





◇参加方法

1.noteに会員登録(ログイン)

2.「#バンドリアニメMyGO感想文コンテスト」のハッシュタグをつけて、期間中に作品感想文を投稿





◇注意事項

・応募の際は「無料公開」で公開してください。

・既に投稿した感想文記事でも、このハッシュタグをつけて編集・公開すれば応募可能です。

・同一の投稿者から複数の感想文の投稿も可能です。

・ご投稿いただいた感想文は、作品関連SNSなどで紹介させていただく場合がございます。

・各賞の選定は「BanG Dream!(バンドリ!)」運営チームが行います。

・審査基準など審査に関するお問い合わせには応じられません。





◇感想文用アニメ場面写素材の配布について

投稿する際に使用可能なアニメ本編場面カット画像をブシロード公式noteにて配布しております。





第1話場面カット画像配布ページ

https://note.com/bushiroad_pr/n/n4fbba2e24d1f

第2話場面カット画像配布ページ

https://note.com/bushiroad_pr/n/n084089b1d42c

第3話場面カット画像配布ページ

https://note.com/bushiroad_pr/n/n164b4c6846e7

第4話場面カット画像配布ページ

https://note.com/bushiroad_pr/n/n4e9cb019d01d

第5話場面カット画像配布ページ

https://note.com/bushiroad_pr/n/ne37fc4ef3a72

第6話場面カット画像配布ページ

https://note.com/bushiroad_pr/n/ndabcf03042a2

第7話場面カット画像配布ページ

https://note.com/bushiroad_pr/n/n718a79c0b1f7

第8話場面カット画像配布ページ

https://note.com/bushiroad_pr/n/n0bb63aed084b

第9話場面カット画像配布ページ

https://note.com/bushiroad_pr/n/nbff7507f079f

第10話場面カット画像配布ページ

https://note.com/bushiroad_pr/n/nfaaba24ad1a0

第11話場面カット画像配布ページ

https://note.com/bushiroad_pr/n/neade691cb139





◇画像のダウンロード方法

PCの場合は、「画像の上で右クリック」⇒「名前をつけて画像を保存」で保存

スマートフォンの場合は「画像を長押し」⇒右上に表示される「・・・」をタップ⇒画像を保存

※機種によってダウンロードの方法は異なるため上記方法では画像を保存できない場合がございます。予めご了承ください。





◇画像利用に際しての注意事項

・noteでのアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の感想文の投稿にのみご使用いただけます。それ以外のご利用はご遠慮ください。

・画像のnote有料記事への利用は禁止となります。





◇賞について

最優秀賞 1名

ブシロード公式note及び、作品公式SNSにてご紹介させていただきます。

アニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」番宣ポスターを賞品としてお送りさせていただきます。

BanG Dream!(バンドリ!)運営チーム賞 3名

ブシロード公式note及び、作品公式SNSにてご紹介させていただきます。





おすすめの感想文をSNSにシェアしてアニメ関連グッズが当たる!キャンペーン開催!







アニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」note感想文コンテストで投稿された感想文の中からおすすめの投稿をX(旧Twitter)にハッシュタグ「#おすすめMyGO感想文」をつけてシェアしていただいた方の中から抽選で3名様にアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」番宣ポスターをプレゼントいたします。





<キャンペーン概要>

◇キャンペーン応募期間

8月28日(月)17:00~9月30日(土)23:59まで





◇応募方法

1.「バンドリ! BanG Dream! 公式Xアカウント」(https://twitter.com/bang_dream_info)をフォロー

2.応募期間中にnoteにて「#バンドリアニメMyGO感想文コンテスト」がついた投稿の中から、ご自身がおすすめしたいものを「#おすすめMyGO感想文」をつけてXにシェアしてください。





◇キャンペーン応募に際しての注意事項

・ご自身でnoteに投稿いただいた感想文をシェアしてのご応募も可能です。





◇プレゼント内容

アニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」番宣ポスター

(ご当選者様にはX(旧Twitter)のDM機能でご連絡いたします。)





アニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」#1~#12の一挙配信が決定!







ABEMAにて9月3日(日)よりアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の#1~12の一挙配信が決定しております。

感想文を書く際などにお役立てください!





<ABEMAでのアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」#1~12一挙配信情報>

配信媒体:ABEMA

期間:2023年9月3日(日)10:30~9月6日(水)16:00

視聴URL:https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/CD8xD3GCUAnb3D





アニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」公式サイト:

https://anime.bang-dream.com/mygo/



「BanG Dream!(バンドリ!)」とは





キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A

SUILEN」「MyGO!!!!!」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。

株式会社Craft Eggと共同開発のスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、提供開始から6年目の2022年11月には、国内ユーザー数が1,600万人を突破。また、2023年3月16日に迎えた6周年で超大型アップデートを実施し、今後の展開への期待も高まっている。新シリーズのアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」が毎週木曜日TOKYO MX,ABEMA他にて好評放送中。





公式サイト:https://bang-dream.com

公式Twitter:https://twitter.com/bang_dream_info

公式Instagram:https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja

YouTube「バンドリちゃんねる☆」:https://www.youtube.com/@bang_dream_official





