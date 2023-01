[株式会社WOWOW]

https://www.wowow.co.jp/music/babymetal/



「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」

3月25日(日)午後8:00放送・配信[WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]







2021年10月の封印宣言以来、ライブ活動を封印していたBABYMETALが、バーチャルワールド「METALVERSE」を通じて、“われわれの知らなかったBABYMETAL”を復元させる計画「THE OTHER ONE」をスタート。3月24日に世界同時リリースされる初のコンセプトアルバム『THE OTHER ONE』に先駆けて、1月28・29日、千葉・幕張メッセ国際展示場での2DAYS公演でライブ活動の封印を解く。WOWOWでは、この公演の模様を独占放送・配信する。



すでに昨年10月より、コンセプトアルバムからシングルが順次先行配信されており、これらの作品が“パラレルワールド”をテーマとしたものであることから、今回のライブへの期待を高めるものとなっている。コンセプトアルバム、そしてこのライブが“われわれの知らなかったBABYMETAL”をかたどる、復元計画「THE OTHER ONE」の重要なピースであることは間違いない。BABYMETALの“再降臨”をその目でご確認いただきたい。





<番組情報>

「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」

3月25日(日)午後8:00[WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]

※放送終了後~1週間アーカイブ配信あり



収録日:1月28日、29日

収録場所:千葉 幕張メッセ国際展示場



<番組サイト>

https://www.wowow.co.jp/music/babymetal/



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/30-08:46)