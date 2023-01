[株式会社WOWOW]

#70 2023年1月27日(金)夜11:30~ [WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]



WOWOWオリジナルミュージカルコメディ「福田雄一×井上芳雄『グリーン&ブラックス』」(以下、「グリブラ」)。珠玉のミュージカルナンバーが堪能できるミュージックショーや、おなじみのミュージカルコメディコーナーなど、見どころ満載でお届けしているこの番組。

今年1回目の放送となる1月27日(金)#70は、井上芳雄ほか、朝夏まなと、昆夏美、濱田めぐみ(※五十音順)によるスペシャル楽屋トークをお届け。さらにミュージックショーのコーナーでは、井上芳雄がミュージカル『エリザベート』より幻の名曲「夢とうつつの狭間に」を、新納慎也がミュージカル『バンズ・ヴィジット 迷子の警察音楽隊』より「Haled’s Song About Love」を披露。出演者よりコメントが到着した。

レギュラー出演の井上芳雄のほか、朝夏まなと、昆夏美、濱田めぐみ(※五十音順)が、番組に寄せられた視聴者からの質問に回答していくスタイルのスペシャル楽屋トーク。舞台上では見ることが出来ない素の表情や、プライベートでのエピソードも飛び出すトークは必見。4人の楽屋トークを垣間見る感覚でぜひお楽しみいただきたい。

さらに井上芳雄が福岡・博多座で出演中のミュージカル『エリザベート』より幻の名曲「夢とうつつの狭間に」を披露。「夢とうつつの狭間に」は、 2000年の東宝版初演時に、エリザベートのソロ曲として書き下ろされ、再演時からは歌唱されていない楽曲。井上は、「かつて日本の『エリザベート』にはこの曲があったことを知ってもらえたらいいな」と自身も思い入れのあるナンバーを歌い上げる。新納慎也は、2月7日より日生劇場にて上演予定のミュージカル『バンズ・ヴィジット 迷子の警察音楽隊』より「Haled’s Song About Love」を披露。本作に警察音楽隊の楽隊員カーレド役で出演する新納は、「本編の舞台でこの楽曲がどのように歌われるのか、楽しみにしていただきたいですね」と開幕に向けての意気込みも語った。

「グリーン&ブラックス」#70は1月27日(金)午後11時30分より、WOWOWプライムにて放送(※「グリーン&ブラックス」#70は通常の放送・配信時間と異なります)。「グリーン&ブラックス」を楽しむためのショート動画シリーズ「グリーン&ブラックス 居残りゼミ」#10も1月27日(金)午後11時30分よりWOWOWオンデマンドで配信(※「グリーン&ブラックス 居残りゼミ」#10は通常の配信時間と異なります)。今回はスペシャル楽屋トークに出演した井上芳雄と昆夏美のトークをお届け。お楽しみに。



【スペシャル楽屋トーク】

企画・演出:福田雄一

レギュラー出演:井上芳雄 ゲスト出演:朝夏まなと、昆夏美、濱田めぐみ(※五十音順)

【ミュージックショーコーナー】

井上芳雄 「夢とうつつの狭間に」(ミュージカル『エリザベート』より)

新納慎也 「Haled’s Song About Love」(ミュージカル『バンズ・ヴィジット 迷子の警察音楽隊』より)



▼ スペシャル楽屋トーク

【井上芳雄さんからのメッセージ】

いや~今回もよく喋りました。トークの中で、昆ちゃんが“サウナー”になったことが印象的でしたね。しかも、もともとはそうじゃなかった…、僕とめぐさん側だった人が、こんなにも変わるのかと。そこにちょっと興味を持ちました(笑)。僕、ほかのお仕事で、ミュージカル俳優じゃない人たちのトークを回さなきゃいけない時も最近あるんですけど、やっぱりすごく難しいんですよ。それこそ「はじめまして」の方や大御所の方などに「どうですか最近?」なんて、どの口が言ってるんだよお前!って自分にツッコミながらやっているんです。今回、やはりミュージカル俳優の皆さんはいろいろな話題を、お互いによく知っているので話しやすいな~と。めぐさんの昭和感漂う(笑)素敵なトークをメインに、面白いおしゃべりが繰り広げられていると思いますので、どうぞお楽しみに!

【朝夏まなとさんからのメッセージ】

めぐさんと昆ちゃんと久しぶりにお会いして、たくさんお話が出来て嬉しかったです。芳雄さんも相変わらず、とても面白かった~(笑)。笑いもありながら深い話も聞けて、「そうなんだ~」「へえ~」と初めて知ったこともたくさんありましたね。以前はご飯を食べながらそんな話も出来たけれど、今はそれが難しいので、すごく貴重な時間だったなと…時間が足りなかったですね(笑)。本当に普段の私たちの楽屋トークという感じなので、覗き見している気分で楽しんでください。

【昆夏美さんからのメッセージ】

本当にリアルな、稽古場の休憩時間のようなトークでした。先輩方が皆さん明るくて、オープンマインドで話を聞いてくださるのが後輩としては本当にありがたいなと思いますね。そしてサウナの話題に皆さんが食いついてくださるとは思わず…、一回行っただけなんですが(笑)。真面目な話から笑える話まで、ほとんど素のままの私たちのトークをぜひ楽しんでいただけたらと思います。

【濱田めぐみさんからのメッセージ】

今回の4人のトーク、面白かったですね~。そんなにしょっちゅう会えないメンバーなので、収録していることも忘れて普通に喋っていました(笑)。4人それぞれの素が思いっきり出ていると思いますし、質問に対する答えが皆、すごくバラエティに富んでいるのが想定外でしたね。そこはぜひ楽しみにしていただければと思います。









▼「夢とうつつの狭間に」(ミュージカル『エリザベート』より)

【井上芳雄さんからのメッセージ】

これは東宝版『エリザベート』初演で、エリザベートを演じる一路真輝さんのために書き下ろされた曲です。僕にとっては初舞台ですから思い入れがありますし、一路さんがこの曲を練習されている時に後ろで聴いていて、「どう思う?」って聞かれて「いい曲ですね!」と答えたことを覚えていますね。現在の『エリザベート』にはない曲で、埋もれて忘れられてしまうのはもったいない、ちゃんと残していきたいという思いで今回、歌わせていただきました。けっして派手ではないけれど、じんわりとエリザベートの気持ちが伝わるいい曲なんですよね。またグリブラで、女性の登場人物の曲を日本語詞で歌うことはなかったんじゃないかなと思うので、そういう意味でもいい機会でした。おそらく最近のミュージカルファン、『エリザベート』ファンの皆さんはご存知ない曲だと思います。かつて日本の『エリザベート』にはこの曲があったことを知ってもらえたらいいなと。そして機会があったらぜひ歌ってみてください(笑)。





▼「Haled’s Song About Love」(ミュージカル『バンズ・ヴィジット 迷子の警察音楽隊』より)

【新納慎也さんからのメッセージ】

今回のこの曲だけを聴くと「アメリカの古いジャズがベースのミュージカルかな?」と思うでしょうが、こういうノリの曲は、『バンズ・ヴィジット』ではこれ一曲で、あとは全部中東の音楽なんですね。とても新感覚の楽曲ぞろいです。だから舞台を観て「これまでのミュージカルでは聴いたことのない楽曲ばかりで、すごく良かった!でも一曲だけ異質だったね」となるのがこの曲なんです。グリブラは音合わせからとても丁寧に収録してくださるし、何よりバンド演奏でこの曲を歌ったのは初めて。ミュージカルはだいたい稽古ではピアノに合わせて歌っていて、本番直前にオーケストラやバンドが入って、初めて「あ、こういうリズムなんだ」と分かるんです。先にその感覚を知ることが出来て嬉しかったです(笑)。本編の舞台でこの楽曲がどのように歌われるのか、楽しみにしていただきたいですね。とてもセクシーな大人の楽曲…って皆、思ったでしょ!?さて、これを舞台では誰に向かって歌うのか!?ご期待ください!





★WOWOW番組情報★

WOWOWオリジナルミュージカルコメディ 福田雄一×井上芳雄「グリーン&ブラックス」

毎月末金曜日 午後10:00 放送・配信

#70 2023年1月27日(金) 午後11:30 [WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]

※「グリーン&ブラックス」#70は通常の放送・配信時間と異なります。

「グリーン&ブラックス 居残りゼミ」

毎月末金曜日 午後10:00 配信

#10 2023年1月27日(金) 午後11:30 配信 [WOWOWオンデマンド]

※「グリーン&ブラックス 居残りゼミ」#10は通常の配信時間と異なります。

◆番組公式サイト:wowow.co.jp/gb/ ◆公式Twitter&Instagram:@wowowgbofficial



