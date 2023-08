[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)と株式会社Cygames(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:渡邊耕一)は、8月25日(金)に、『Shadowverse EVOLVE』より、『アイドルマスター シンデレラガールズ』とのコラボスターターデッキ3種およびコラボパックを発売することをお知らせいたします。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。







既存商品とまぜても、『アイドルマスター シンデレラガールズ』コラボ商品のみでも遊べる!





ロイヤルなどの「クラス」での構築と、コラボスターターデッキ「Cute」「Cool」「Passion」、コラボパック「アイドルマスター シンデレラガールズ」のカードのみ使用する「タイトル」での構築、どちらでも遊ぶことが可能です。また、「クラス」構築と「タイトル」構築との対戦も可能です。





コラボスターターデッキ「Cute」「Cool」「Passion」商品情報





★すぐに遊べるコラボスターターデッキ3種が発売!アイドルサイン箔押しカードも封入!

コラボスターターデッキ「Cute」「Cool」「Passion」の3種が同時発売!収録カードは全て『アイドルマスター シンデレラガールズ』のカードで構成されている、タイトル構築デッキとなっています。

コラボスターターデッキ限定カードが、リーダーカードを除き各デッキに11種収録されており、それぞれ3枚ずつ封入されていますので、これ1つで十分にバトルが楽しめます。

また、コラボスターターデッキ限定カードにはパラレルカードが存在!

各商品に同梱されている「プラチナパック」には、アイドルサイン箔押しカード11種の中からランダムで3枚封入されています。

またリーダーカードも通常版カードと差し替えで、光るホロ加工版のリーダーカードを稀に封入!





★商品情報

【商品名】

コラボスターターデッキ「Cute」

コラボスターターデッキ「Cool」

コラボスターターデッキ「Passion」

【発売日】2023年8月25日(金)

【希望小売価格】各1,980円(税込)

【セット内容】

・構築済みデッキ:メインデッキ40枚+エボルヴデッキ10枚

・リーダーカード:1枚

・トークンカード:5枚

・EPカード:3枚

・プレイマット:1枚

・ルールシート(両面):1シート

・紙製カウンター:1シート

・プラチナパック:1パック





▼商品情報はこちら

https://shadowverse-evolve.com/products/csd02/





コラボパック「アイドルマスター シンデレラガールズ」商品情報





★コレクションにぴったりのコラボパックが同時発売!豪華仕様カードも多数収録!

収録カードがすべて「アイドルマスター シンデレラガールズ」のカードで構成されたコラボパックも、8月25日(金)に発売。コラボパックにはコラボスターターデッキを強化できるカードはもちろん、アイドルサイン・キャストサインを箔押しした豪華仕様カードを多数収録しています。





★アイドルサイン箔押し仕様カードを全129種収録

基本レアリティのアイドルのカード全てに対して、アイドルサイン箔押し仕様のパラレルカードが存在します。





【対象カード】

全129種

UR(アルティメットレア):21種

SL(スーパーレジェンド):24種

プレミアム加工カード:84種



★キャストサイン箔押し仕様カードを全18種収録

【対象カード】

全18種

SP(スペシャル):18種





【キャストサイン一覧(18名)】 ※五十音順に記載

藍原ことみさん(一ノ瀬志希役)

青木瑠璃子さん(多田李衣菜役)

上坂すみれさん(アナスタシア役)

内田真礼さん(神崎蘭子役)

佐倉薫さん(黒埼ちとせ役)

佐藤亜美菜さん(橘ありす役)

竹達彩奈さん(輿水幸子役)

高森奈津美さん(前川みく役)

立花日菜さん(久川凪役)

立花理香さん(小早川紗枝役)

種崎敦美さん(五十嵐響子役)

長江里加さん(久川颯役)

花守ゆみりさん(佐藤心役)

早見沙織さん(高垣楓役)

M・A・Oさん(鷺沢文香役)

三宅麻理恵さん(安部菜々役)

山下七海さん(大槻唯役)

ルゥティンさん(塩見周子役)



★ユニットロゴ箔押し仕様カードを全1種収録

【対象カード】

全1種

SP(スペシャル):1種



★商品情報

【商品名】コラボパック「アイドルマスター シンデレラガールズ」

【発売日】2023年8月25日(金)

【希望小売価格】

1パック カード 8枚入り 440円(税込)

1ボックス 16パック入り 7,040円(税込)





▼商品詳細はこちら

https://shadowverse-evolve.com/products/cp02/





周辺グッズ情報





スリーブ、デッキホルダー、ストレイジボックス、ラバーマット、カードバインダーなどのカード周辺グッズも発売いたします。周辺グッズは第3弾まで登場予定です。





★『アイドルマスター シンデレラガールズ』周辺グッズ第1弾



【発売日】2023年8月25日(金)

スリーブ9種、ラバーマット9種、デッキホルダー9種、ストレイジボックス9種、カードバインダー1種





▼詳細はこちら

https://shadowverse-evolve.com/products/imas_cg_0825/





★『アイドルマスター シンデレラガールズ』周辺グッズ第2弾



【発売日】2023年9月8日(金)

スリーブ5種、ラバーマット5種、デッキホルダー5種、ストレイジボックス5種





▼詳細はこちら

https://shadowverse-evolve.com/products/imas_cg_0908/





★『アイドルマスター シンデレラガールズ』周辺グッズ第3弾



【発売日】2023年9月22日(金)

スリーブ5種、ラバーマット5種、デッキホルダー5種、ストレイジボックス5種





▼詳細はこちら

https://shadowverse-evolve.com/products/imas_cg_0922/





周辺施策情報





★島村卯月役・大橋彩香さん出演!『Shadowverse EVOLVE』遊びかた動画公開中!

『Shadowverse EVOLVE』公式YouTubeチャンネルにて、『Shadowverse EVOLVE』の遊びかた動画を公開いたしました。

コラボスターターデッキのカードを実際に動かしながら、基本ルールを動画でレクチャーしていますので、ぜひご覧ください。





▼視聴はこちら

https://youtu.be/j4npI8gq7p4





★ルールを学べる無料イベント「全国初心者講習会」は9月3日(日)まで!



「アイドルマスター シンデレラガールズ」コラボスターターデッキ&コラボパックの発売を記念した初心者講習会を開催中です。本イベントでは、コラボスターターデッキ収録カードを使ってルールを学ぶことができます。

参加費は無料。どなたでもご参加いただけますので、是非お近くのお店まで遊びにいらしてください。





▼イベントの詳細はこちら

https://shadowverse-evolve.com/event/imas_cg_teaching/





『Shadowverse』(シャドウバース)とは





『Shadowverse』は「フォロワー」、「スペル」、「アミュレット」という3種類のカードで40枚のデッキを編成して戦い、相手リーダーキャラクターの体力を0にしたら勝利となる、スマートフォンで遊べる対戦型オンラインTCG(Trading Card Game)です。

2023年現在、日本語を含む9言語が世界にリリースされ、累計ダウンロード数は3,000万を突破しています。

競技性の高さを生かし、賞金総額2億8,000万円の世界大会開催やプロリーグ設立など、eスポーツシーンにも参入しています。





『Shadowverse EVOLVE(シャドウバース エボルヴ)』とは





Cygamesとブシロードが贈る『Shadowverse』のリアルカードゲームです。

企画・開発は引き続きCygamesが担当し、製造・販売・運営をブシロードが担当、

2社の共同事業にて、2022年4月より商品展開開始。





Shadowverse EVOLVE公式サイト:https://shadowverse-evolve.com

Shadowverse EVOLVE公式X(旧Twitter):https://twitter.com/shadowverse_ev

Shadowverse EVOLVE Channel:https://www.youtube.com/@shadowverse_ev

公式サポートアプリ「Shadowverse EVOLVE Supporter」ダウンロードURL:

・AppStore(iOS):

https://apps.apple.com/jp/app/id1608457887

・Google Play(Android):

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cygames.ShadowverseEvolve

公式サポートアプリ推奨環境:

・【iOS 版】iOS 13.0以上

・【Google Play版】Android OS 8.0以上





【掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。】

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C) Cygames, Inc.

(C)bushiroad All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/24-14:46)