生中継!ITZY THE 1ST WORLD TOUR〈CHECKMATE〉in JAPAN

2月23日(木・祝)午後5:00

<WOWOWライブ><WOWOWオンデマンド(※アーカイブ配信あり)>







韓国から世界へと羽ばたくグループが相次ぐ中、デビュー曲「DALLA DALLA」のMVが3億回を超える再生数を記録するなど早くから爆発的に注目を集めていた5人組グローバルグループITZY(イッチ)。肩ダンスで世界的に大流行した「WANNABE」をはじめ、発表するナンバーが軒並みビッグヒットを記録、2021年12月にJAPAN DEBUT BEST ALBUM『IT'z ITZY』で日本デビューを飾った彼女たちが開催する初の日本公演2DAYSのうち2日目の模様をWOWOWが生中継でお届けする。

千葉・幕張イベントホールにて行なわれる今回の公演は、2022年8月に韓国でスタートし、10月から全米8カ所で展開、2023年1~4月にアジア各地を回るワールドツアーの一環。成功を収めてきた各公演の熱狂を詰め込んだ待望の日本初ステージに期待が高まる。

世界中から高い支持を集めているグローバルグループのトップランナーITZY。白熱の幕張公演の模様をお見逃しなく。



収録日:2023年2月23日(木・祝)

収録場所:千葉・幕張イベントホール



【番組サイト】

https://www.wowow.co.jp/music/itzy/



