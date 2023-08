[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ(本社:東京都中野区、代表取締役社長:成田耕祐)は、2023年9月1日(金)~9月15日(金)に開催するアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」×アトレ秋葉原 POP UP STOREの情報をお知らせいたします。







MyGO!!!!!とガルパの新規描き下ろしイラストを使用したグッズを販売!購入特典もあるよ♪





2023年9月1日(金)~9月15日(金)まで、アニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」×アトレ秋葉原 POP UP STOREを開催します。MyGO!!!!!とガルパそれぞれ新規描き下ろしイラストを使用したグッズが登場!購入特典としてポストカード(全2種)をご用意してます!会場内では展示も行います。

皆様のご来場をお待ちしております。





開催期間:2023年9月1日(金)~9月15日(金)

※9月15日(金)最終日の営業時間は10時~20時となります





開催場所:アトレ秋葉原1/2Fイベントスペース





■購入特典

イラストカード(全2種)





POP UP STORE内で3,000円(税込)ご購入いただく毎に購入特典「イラストカード(全2種)」(上限4枚まで)をプレゼント!

特典画像は後日公開!お楽しみに♪

※無くなり次第終了





商品情報(一部抜粋)

●BanG Dream! It's MyGO!!!!! アクリルスタンド Jump ver.(全5種) 各1,650円(税込)



●BanG Dream! It's MyGO!!!!! トレーディング缶バッジ Jump ver.(全10種) 550円(税込)



●バンドリ! ガールズバンドパーティ! トレーディングブロマイド Happy days ver.(全14種) 440円(税込)



●バンドリ! ガールズバンドパーティ! トレーディングアクリルブロックvol.1(全15種) 990円(税込)



商品の詳しい情報はHPをチェック!

・イベントHP

https://bushiroad-creative.com/events/mygo-atre





・ブシロードクリエイティブ公式HP

https://bushiroad-creative.com/





・ブシロードクリエイティブ公式Twitter

@bushi_creative





※掲載の際には、下記の記載をお願いします。

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/14-15:16)