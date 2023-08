[株式会社ブシロード]

Poppin'Partyの番組「ぽぴばん!~ぽぴぱのばんぐみ~」のイベントを開催!



株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:根本雄貴)は、2023年8月11日(金・祝)に山野ホールにて開催された「ぽぴばん!のおでかけin SUMMER」についてご報告いたします。



報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。











2023年8月11日(金・祝)、山野ホールにて、「ぽぴばん!のおでかけin SUMMER」(主催:株式会社ブシロードミュージック)が開催されました。



YouTube「バンドリちゃんねる☆」にて不定期配信された、Poppin’Partyの初のYouTube冠番組「ぽぴばん!~ぽぴぱのばんぐみ~」のイベントとして、コンセプトでもある「ポピパのメンバーがやりたいことをやるポピパのポピパによる、ポピパのための番組」を基に、メンバーがみんなと一緒にやってみたい企画を持ち寄り、様々なコーナーを実施いたしました。

イベントの後半では、メンバーが扮する「SHINJUCK BANG BANG GIRLS」が“スペシャルゲスト”として登場。事前に募集したお便りの紹介や即興での歌唱などを行い、大盛況のイベントとなりました。



また、イベント内にて11月に開催予定の単独ライブ、BanG Dream! 12th☆LIVE DAY1 : Poppin'Party「Welcome to Poppin'Land」のライブキービジュアルイラストをサプライズで公開し、会場内は歓声に包まれました。





◆公演名:ぽぴばん!のおでかけin SUMMER

◆日程 :2023年8月11日(金・祝)

1部 開場 13:00 / 開演 14:00

2部 開場 17:00 / 開演 18:00

◆会場 :山野ホール

◆出演 :Poppin'Party(愛美、大塚紗英、西本りみ、大橋彩香、伊藤彩沙)



◆公演詳細:https://bang-dream.com/events/ppp_202308





【新規情報】BanG Dream! 12th☆LIVE DAY1 ライブキービジュアルイラストを公開!







2023年11月3日(金・祝)に開催予定のBanG Dream! 12th☆LIVE DAY1 : Poppin'Party「Welcome to Poppin'Land」において、ライブキービジュアルイラストを初公開いたしました。



現在、チケットのプレイガイド先行を受付中。「キラキラドキドキ」の詰まったポピパ約1年ぶりの単独ライブをお見逃しなく。



【公演概要】

◆公演名:BanG Dream! 12th☆LIVE

DAY1 : Poppin'Party「Welcome to Poppin'Land」

◆日程:2023年11月3日(金・祝) 開場17:00/開演18:00(予定)

◆会場:東京ガーデンシアター

◆出演:Poppin'Party(愛美、大塚紗英、西本りみ、大橋彩香、伊藤彩沙)

◆公演詳細:https://bang-dream.com/12th-live

◆料金:プレミアムシート(特製グッズ付き):22,000円(税込)

一般指定席:9,900円(税込)

◆チケットプレイガイド先行受付:2023年8月10日(木) 19:00 ~ 8月28日(月) 23:59

受付URL:https://eplus.jp/pp_tbc/













「BanG Dream!(バンドリ!)」とは





キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。株式会社Craft Eggと共同開発のスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、提供開始から6年目の2022年11月には、国内ユーザー数が1,600万人を突破。また、2023年3月16日に迎えた6周年で超大型アップデートを実施、さらには、2023年6月29日より新シリーズのアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」の放送を開始し、今後の展開への期待が高まっている。



公式サイト:https://bang-dream.com/

公式Twitter:https://twitter.com/bang_dream_info

公式Instagram:https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja

YouTube「バンドリちゃんねる☆」:https://www.youtube.com/channel/UCN-bFIdJM0gQlgX7h6LKcZA





▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.







企業プレスリリース詳細へ (2023/08/12-11:46)