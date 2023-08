[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ(本社:東京都中野区、代表取締役社長:中尾祐子)は、株式会社アース・スター エンターテイメント(本社:東京都品川区、代表取締役社長:幕内和博)の【アース・スターノベル】にて刊行の『冒険者になりたいと都に出て行った娘がSランクになってた』(著:門司柿家 イラスト:toi8)のTVアニメ 『冒険者になりたいと都に出て行った娘がSランクになってた』に関する新規情報を多数公開いたします!





メインビジュアルを公開!







TVアニメ 『冒険者になりたいと都に出て行った娘がSランクになってた』のメインビジュアルを公開します!

背中合わせのアンジェリン・ベルグリフと、アンジェリンのパーティメンバーやボルドー三姉妹らが、襲い掛かる脅威に立ち向かう緊迫感のあるキービジュアルとなっております。



キャラクター情報解禁第三弾:ボルドー三姉妹をご紹介!





ボルドー3姉妹のヘルベチカ・サーシャ・セレンを、キャラクタービジュアルとともにご紹介します!



■キャラクター情報

<ヘルベチカ・ボルドー>



トルネラを含む北部一帯を治める大領主ボルドー家の長女。

文武両道にしてカリスマ性もある大人物。優秀な人材には目がなく、ある出来事をきっかけにベルグリフに目をつけ、仕官させようとトルネラにやってくる。



<サーシャ・ボルドー>



大領主ボルドー家の次女。

貴族でありながら冒険者としても活躍しており、すでにAAランクの実力者。近隣では音に聞こえた剣技の持ち主で、将来はSランク冒険者も確実と噂されている。



<セレン・ボルドー>



大領主ボルドー家の三女。

まだ幼さが残る15歳でありながら内政の才を見せ始め、その才覚で姉たちを支える。

盗賊に襲われているところをアンジェリンに助けられる。



キャスト情報公開!





ヘルベチカとサーシャ、セレンのキャスト情報を公開!また、各キャストからのコメントも到着しました!



<ヘルベチカ・ボルドー役:井上麻里奈>



ヘルベチカさんはボルドー地方を治める領主で、

ふわふわした雰囲気や性格を持ちながらも、実は物凄いやり手な女性です。

演じていく中で、私自身ヘルベチカさんのギャップに驚く事が多かったと思います。

三姉妹が作品の良いスパイスになると思いますので、

アンジェリン、ベルグリフさんとの関係性ややりとりにも注目しながら観て頂けると幸いです。



<サーシャ・ボルドー役:水野 朔>



サーシャは芯の通ったかっこよさのある女の子です。

貴族らしく振る舞うのが苦手ではありますが、物語の中できちんと自分の役割を全うしたければならない時は貴族らしく、普段はまっすぐに感情豊かなサーシャの可愛さを伝えられるよう演じさせて頂きました。

私もこの作品の1ファンとして、皆様と共に楽しみにしております!



<セレン・ボルドー役:市ノ瀬加那>



セレンは、ボルドー家の三女でまだ15歳という幼さが残る年齢なのにしっかりしていて気品のある子です。

緊迫した場面でも凛とした態度をくずさないのは彼女のすごい所です。

そして姉であるヘルベチカさんの暴走をよく止めているのですが、その時はちょっとだけ怖い一面が見られるかもしれません。でもそこも含めて魅力的な女の子です。

内面は自分の思っている以上に大人なので

見た目は可愛らしいけど毅然とした態度をできるだけ崩さないように演じさせて頂きました。

この作品はアンジェリンをはじめ、女の子が身体的にも内面的にも強い子が多い印象でした。

強い女の子ってかっこいいですよね。

そんな彼女たちの冒険や日常の日々をぜひ見届けてくださると嬉しいです!



OP・EDアーティストを公開!





オープニングテーマは南條愛乃さん・エンディングテーマはやなぎなぎさんが担当します!

各アーティストからのコメントも到着しました!



<オープニングテーマ>

南條愛乃「閃 -Sen-」

作詞:南條愛乃 作曲・編曲:日高勇輝 (Elements Garden)



このたび「冒険者になりたいと都に出て行った娘がSランクになってた」のOP主題歌を担当させていただくことになりました!作詞もさせていただいたのですが、アンジェの勇ましさをベルから見た視点で描いてみました。原作には他登場人物たちの印象的なシーンもたくさんありますので、見方によっては違うキャラクターの顔を浮かべられるようにも盛り込んでみたつもりです。TVアニメの世界観にもマッチしていますように!楽曲もめちゃカッコいいです!動いているアンジェたちが見られるのを楽しみにしています!!



【プロフィール】

南條愛乃(なんじょう よしの)

静岡県出身。ボイスキット所属。



TVアニメ「ラブライブ!」絢瀬絵里役や「戦姫絶唱シンフォギア」月読調役、

「転生貴族の異世界冒険録」カイン役など、声優として活躍。



2009年から2022年までfripSideのボーカルとして活動、2012年12月にはミニアルバム「カタルモア」でソロデビューを果たし、その後「東京レイヴンズ」や「グリザイアの果実」「グリザイアの楽園」「ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った?」「アトム ザ・ビギニング」などのTVアニメ作品のテーマソングを担当。2023年秋放送開始予定のアニメ「冒険者になりたいと都に出て行った娘がSランクになってた」OP主題歌を収録した14thシングル「閃 -Sen-」を10月25日にリリースする。2023年12月23日、24日にソロデビュー10周年記念ライブ「南條愛乃 10th Anniversary Live -FUN! & Memories-」を開催予定。



■ 南條愛乃 Official Site

http://nbcuni-music.com/yoshino_nanjo/

■ 南條愛乃 Official Twitter

https://twitter.com/nanjolno

■ 南條愛乃 Official Instagram

https://www.instagram.com/nanjolno/

■ オフィシャルファンクラブ「ごきんじょるの友の会」

https://gokinjolno.jp/



【商品情報】

発売日:2023.10.25 RELEASE

品番/価格:

【初回限定盤<CD+特典Blu-ray>】GNCA-0704 / 税抜価格¥2,000(税込価格¥2,200)

【通常盤<CD>】GNCA-0705 / 税抜価格¥1,200(税込価格¥1,320)

発売元・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント



<CD INDEX>

01. 閃 -Sen

作詞:南條愛乃 作曲・編曲:日高勇輝 (Elements Garden)

02. 瓦礫に咲く花

作詞:桑島由一 作曲・編曲:藤間仁 (Elements Garden)

03. 閃 -Sen- <instrumental>

04. 瓦礫に咲く花 <instrumental>



<初回限定盤特典:特典Blu-ray INDEX>

・「閃 -Sen-」MV

・「閃 -Sen-」MV Making

・SPOT



▼CDのご予約・ご購入はこちら

https://lnk.to/yoshino_nanjo_sen_CD



<エンディングテーマ>

やなぎなぎ「homeward journey」

作詞・作曲:やなぎなぎ 編曲:出羽良彰



なかなか会えないもどかしさや、ちょっと不器用なところがありつつも、

家族を想う愛情で溢れているお話ですが、その反面で殺伐としたシーンもあり、

エンディングはいつでも「ただいま」を言えるような曲で出迎えられたらという気持ちで制作しました。

どんなことがあっても、帰りたい場所があるのは心の支えになるもので、

この楽曲がみなさんにとってもそんな風に育っていくと嬉しいです。

ぜひお話の終わりにここでひと息ついて、ゆっくりと物語を噛み締める時間にして頂けたらと思います。



【プロフィール】

2006年から音楽活動をするシンガーソングライター。2009年supercellからオファーを受け、「nagi」名義でゲストボーカルを担当し、2012年2月には「ビードロ模様」でソロメジャーデビューを果たす。以降様々なアニメ・ゲームのテーマソングや作品の音楽プロデュースを手掛ける。2022年2月23日「やなぎなぎ 10周年記念 セレクションアルバム -Roundabout-」を発売し、翌3月~12月までゆかりのあるゲストに迎えて10周年ライブを毎月開催した。2023年9月30日には、恒例となっている色をテーマにした企画ライブ「やなぎなぎ color palette ~2023 Red~」を開催。数々の楽曲の発表に加え、全国ツアーや企画ライブなどの活動も精力的に行っている。一度聴いたら忘れられない繊細な声質と、印象的な楽曲の世界観が支持され、活躍の場を広げている。



やなぎなぎOfficial Site:https://yanaginagi.net/



【商品情報】

配信開始日:2023.10.4 RELEASE



原作情報





アース・スターノベルより原作小説全11巻好評発売中!

特集ページ:https://www.es-novel.jp/bookdetail/54srank.php





(C)MOJIKAKIYA/toi8



コミック アース・スターにてコミカライズ絶賛連載中!コミックス最新7巻10月12日発売!

連載ページ:https://www.comic-earthstar.jp/detail/srank/





(C)MOJIKAKIYA/toi8 (C)Kyu Urushibara



※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)門司柿家/アース・スター エンターテイメント/Sランク娘製作委員会



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/11-18:46)