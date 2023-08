[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区 代表取締役社長:木谷高明、以下、ブシロード)は、子会社である株式会社フロントウイングラボ(本社:東京都千代田区 代表取締役社長:山川竜一郎、以下、フロントウイングラボ)による新作PCゲーム『GINKA』につきまして『GINKA』×『ATRI -My Dear Moments-』の両面うちわを8月12日(土)、8月13日(日)開催「コミックマーケット102/ブシロードブース(東京ビッグサイト南4ホール No. 2523)」にて、配布することをお知らせします。





夏コミで『GINKA』×『ATRI』両面うちわ無料配布!!







※お1人様1枚限り。

※各日規定枚数に達し次第配布を終了いたします。

※無料配布は会場の状況を見ながら実施予定です。

※会場混雑時には混乱を避けるために配布を一時中断することがあります。

※絵柄は変更になる場合があります。



PCゲーム『GINKA』DL販売サイトが決定!中国語/英語での発売も決定!!







フロントウイングの新作PCゲーム『GINKA』がSTEAM/DMM GAMES/DLsiteでのダウンロード版の配信が決定しました!さらに、日本語以外に中国語/英語にも対応。

日本だけでなく世界中のゲームユーザーに楽しんでいただける仕様となっています!

そしてSTEAMストアページは本日公開!

是非ウィッシュリスト登録して発売をお待ちください。

https://store.steampowered.com/app/2536840/GINKA/



うちわ&ポストカードのセットが当たるキャンペーン開催!







『グリザイア』×『GINKA』うちわ&『GINKA』ポストカードのセットが当たるキャンペーンが本日よりスタート!7月28日からAKIHABARAゲーマーズほかにて配布された両面うちわと、5月にマチアソビで配布されたポストカードを同時にGETできるチャンスをお見逃しなく!

詳細はGINKA公式アカウント(https://twitter.com/ginka_fw)をご確認ください。



【作品情報】

『GINKA』

企画・シナリオ:紺野アスタ

代表作…『ATRI -My Dear Moments-』(PC ゲーム・製作 ANIPLEX.EXE 開発 フロントウイング&枕 )

『この大空に、翼をひろげて 』(PC ゲーム・ PULLTOP)

『向日葵の教会と長い夏休み』(PC ゲーム・ 枕)

『尾木花詩希は褪せたセカイで心霊を視る』(ライトノベル)

原画・キャラクターデザイン:ゆさの

代表作…『ATRI -My Dear Moments-』(PC ゲーム・製作 ANIPLEX.EXE 開発 フロントウイング&枕 )

『星詠みの魔法使い 』(ライトノベル)表紙挿絵イラスト

制作:フロントウイング

代表作…『グリザイアの果実』(PCゲーム)

『グリザイア:ファントムトリガー』(PCゲーム)

『グリザイア:ファントムトリガー THE ANIMATION』(OVAシリーズ)

『ISLAND』(PCゲーム・TVアニメ)





【各公式サイト】

■『GINKA』公式:http://ginka.frontwing.jp/

■GINKA公式アカウント(@ginka_fw):https://twitter.com/ginka_fw





※画像掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)Frontwing



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/11-11:16)