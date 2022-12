[株式会社WOWOW]

2023年1月14日(土)午後10時30分より放送・配信 [WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド](毎週土曜、第1話無料)



――炉六役を演じることが決まった際のお気持ちをお聞かせください。

押井守さんが構成/脚本、音響監督に若林和弘さんが関わっている、西村純二監督の作品なので、自分の中では高級感のある作品というイメージがありました。そんな作品でメインキャラクターを任せてもらえたのは素直に嬉しかったです。



――細谷さんが思う、炉六というキャラクターについての印象、そして魅力をお聞かせください。

炉六は、謎が多い火狩りという設定があって、それを魅力的に感じます。他のキャラクターは出自について語られていたりするんですけど、炉六は“流れ者”の火狩りで、所在が明らかにされていないというところも魅力に感じます。何を考えているのかを表情から読み取りづらいところとか、落獣を狩るということに関してエキスパートだというところも、視聴者が気になる魅力じゃないかと思います。



――炉六を演じる上で意識していることはありますか?

煌四を守りながら落獣を狩るシーンがあるんですけど、そのシーンのセリフに「!」が書いてあって、激しくセリフをいう印象があったんですけど、それをしない方が経験値の高い、熟練した火狩りのエキスパートだという雰囲気を感じてもらえるだろうと思いました。炉六が危機感を感じる必要がないというか。意識しているとしたら、心拍数が上がらない常に冷静な感じ、だと思います。煌四と燠火家の内情とか、政治的なことに巻き込まれていく時に、例えば動揺だったり、個人的な感情を表に出すということは、生き延びる上で不利だと思うし、他人に情報を与えないようにしているんだと思います。ただ、全く感情が出ないからといってロボットみたいにしてしまったら、視聴者はつまらないと思うので、自分の中ではバランスを取ってやっているつもりでいます。



――細谷さんが思う、見どころや注目点をお聞かせください。

1回文明が滅んだ後に火を使おうとしても火を使えないという設定が、『とんでもなく現実離れしたファンタジーではない』というか。もしかしたらあり得るかも知れない世界観なんですね。理屈で考えるとあり得るかもという、ある意味でリアリティがあるSFっていうんですかね?それが個人的にですけど、押井守さんらしさに感じました。何度かの滅亡を迎えたことを視聴者に感じさせないまま物語が展開するので、楽しんでもらえると思います。



――放送を楽しみにされている皆様へメッセージをお願いします。

最近の多くのアニメは、ファッションのように若い方に広く受け入れられているエンターテインメントの一つだと思います。一方でショート動画の流行は、長編作品を観るのが大変という人も多いという事だと思います。そんな中で、「火狩りの王」は、設定や世界観も単純ではないし、視聴者が、積極的に観るという姿勢を取らなければ、物語の面白さを感じ辛い作品だと思います。僕が若い頃に見ていた押井さんの作品に漂っていた「一見さんお断り」みたいな雰囲気はあるとは思うんですけど、そういう作品も面白いんだということを伝えていける作品だと思います。魅力的なキャストが沢山出演していますし、今あるたくさんの作品とは少し違って、観れば観るほど面白さが増していく作品だと思うので、ぜひ注目してもらえたら嬉しいです。



【番組情報】

WOWOWオリジナルアニメ「火狩りの王」

放送・配信日:2023年1月14日(土)午後10時30分より放送・配信スタート(第1話無料放送)

毎週土曜 WOWOWプライムで放送 WOWOWオンデマンドで配信



【あらすじ】

最終戦争時に開発・使用された、人体発火病原体。その生物兵器により作り変えられた人類は、そばで火が燃えるだけで人体発火を起こし死に至る。人が、火の明るさもエネルギーも失った世界。安全に使える唯一の燃料でもある、異形の獣たち“炎魔”の体液を集める“火狩り”が、生き残った人々の生活を支えるなか、彼らの間でこんな噂がささやかれるようになっていた。「最終戦争前に打ち上げられ、永らく虚空を彷徨っていた人工の星、〈揺るる火〉が、帰ってくる。そして、〈揺るる火〉を狩った火狩りは、〈火狩りの王〉と呼ばれるだろう」

ある日、薬を探すために結界に守られた村から森に入り込んだ11歳の少女・灯子。彼女は、突然現れた炎魔に襲われるも、見知らぬ火狩りの男・灰十に救われる。しかし、灰十は“狩り犬”かなたと、金色に光る鎌、そして守り石を遺して命を落としてしまう。

時を同じくして、わずかに残った文明を頼りに人々が暮らす首都で生まれ育った15歳の少年・煌四は、いつ帰るかわからない父の代わりに、工場毒で死んだ母を見送る。生まれつき病弱な妹・緋名子をたった一人で守らなければならなくなった彼は、ある計画に力を貸すことを決意する。灯子と煌四。運命に導かれた二人の出会いが、世界の秘密を明らかにしていくことになる――。



■キャスト

灯子:久野美咲

煌四:石毛翔弥

明楽:坂本真綾

炉六:細谷佳正

綺羅:早見沙織

緋名子:山口愛

クン:國立幸

照三:小林千晃

火穂:小市眞琴

油百七:三宅健太

火華:名塚佳織

焚三:宮野真守

灰十:三木眞一郎

紅緒:原優子

ほたる:宮本侑芽

炸六:真木駿一

炎千:上田燿司

火十:綿貫竜之介

ヤナギ:大原さやか

キリ:嶋村侑

ひばり:石田彰

語り:榊原良子

■スタッフ

原作:日向理恵子(「火狩りの王」ほるぷ出版 刊)

キャラクター原案:山田章博

監督:西村純二

構成/脚本:押井守

キャラクターデザイン:齋藤卓也

総作画監督:齋藤卓也・黄瀬和哉・海谷敏久

エフェクト作画監督:小澤和則

イメージイラスト/プロップデザイン:岩畑剛一

美術設定:中島美佳

メカニックデザイン:神菊薫

クリーチャーデザイン:松原朋広

美術監督:小倉宏昌

色彩設計:渡辺陽子

筆文字:勝又まゆみ

劇中画:水野歌

CG監督:西牟田祐禎

CG制作:レイルズ

タイトルデザイン/2Dワークス:山崎真紀子

特殊効果:櫻井英朗

撮影監督:荒井栄児

編集:植松淳一

監督助手:菅野幸子

音楽:川井憲次

音楽制作:フライングドッグ

音響監督:若林和弘

音響制作:プロダクション I.G

アニメーション制作:シグナル・エムディ

■楽曲

オープニングテーマ:「嘘つき」家入レオ(ビクターエンタテインメント)

エンディングテーマ:「まだ遠くにいる」坂本真綾(フライングドッグ)

■公式サイト:http://hikarinoou-anime.com/

■公式Twitter:@HikarinoOuAnime

■アニメイト会員様 限定プレゼントキャンペーン実施中!:http://wowow.co.jp/cp/animate/

■コピーライト:(C)日向理恵子・ほるぷ出版/WOWOW



